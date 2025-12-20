12 લાખ નહીં...હવે ₹13.70 લાખ સુધીની કમાણી પર નહીં લાગે ટેક્સ, કઈ રીતે? સમજો આ ગણતરી
Budget 2025માં સરકારે નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ ટેક્સ છૂટની મર્યાદા 12 લાખ રૂપિયા કરી નાખી. પરંતુ જો સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન અને એમ્પ્લોયર NPS ડિડક્શનને જોડવામાં આવે તો નોકરીયાતોને 13.70 લાખ રૂપિયા સુધીના પગાર ઉપર પણ શૂન્ય ટેક્સ આપી શકો. યોગ્ય ગણતરી અને પ્લાનિંગથી ટેક્સ બચાવી શકાય છે.
Trending Photos
બજેટ 2025માં સરકાર દ્વારા મિડલ ક્લાસ અને પગારદારોને મોટી રાહત આપવામાં આવી. સરકારે રિબેટ સહિત ટેક્સ ફ્રી આવકની મર્યાદા વધારીને 12 લાખ રૂપિયા કરી દીધી. એટલે કે જો તમારી આવક વાર્ષિક 12 લાખ રૂપિયા સુધીની હોય તો નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં તમારે કોઈ આવકવેરો ભરવો પડે નહીં.
પરંતુ અસલ રાહત તમને અહીં જ પૂરી થતી નથી. જો તમે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન અને અમ્પ્લોયર દ્વારા એનપીએસ (NPS)માં થનારા રોકાણને પણ જોડી લો તો તમે 12 લાખ નહીં પરંતુ લગભગ 13.70 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ઉપર પણ ટેક્સથી સંપૂર્ણ રીતે બચી શકો છો. સરળ ભાષામાં જાણો.
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થાના સ્લેબ સમજો
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં સરકારે ટેક્સ સ્લેબને સરળ બનાવ્યા છે.
- 1 લાખથી 4 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં.
- 4 લાખથી 8 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 5 ટકા ટેક્સ
- 8 લાખથી 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 10 ટકા ટેક્સ
- 12 લાખથી 16 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 15 ટકા ટેક્સ
- 16 લાખથી 20 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 20 ટકા ટેક્સ
- 20 લાખથી 24 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 25 ટકા ટેક્સ
- 24 લાખ રૂપિયાથી ઉપરની આવક પર 30 ટકા ટેક્સ
આ સ્લેબ સાથે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર રિબેટ મળે છે જેનાથી ટેક્સ ચૂકવણી ઝીરો થઈ જાય છે.
સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનથી કઈ રીતે વધે છે ટેક્સ ફ્રી લિમિટ?
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં મોટાભાગના ડિડક્શન હટાવી દેવાયા છે. પરંતુ નોકરીયાતોને 75,000 રૂપિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડકશન હજુ પણ મળે છે. તેનો અર્થ એ થયો કે તમારા કુલ પગારમાંથી સીધા 75,000 રૂપિયા ઘટાડી દેવાય છે. એટલે કે જો તમારો પગાર 12,75,000 રૂપિયા સુધી હોય તો પણ તમારી ટેક્સેબલ આવક 12 લાખ રૂપિયાથી ઓછી રહેશે અને ટેક્સ નહીં લાગે.
એમ્પ્લોયર NPSથી મળે છે વધારાની છૂટ
આ ઉપરાંત એક વધુ મોટો ફાયદો એમ્પ્લોયર દ્વારા NPSમાં થનનારા રોકાણનો છે. આવકવેરાની કલમ 80CCD(2) હેઠળ આ છૂટ મળે છે. નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં પ્રાઈવેટ અને સરકારી કર્મચારીઓ પોતાના બેઝિક પગારના 14 ટકા સુધી NPSમાં રોકાણ કરાવી શકે છે અનેઆ રકમ પર પૂરી ટેક્સ છૂટ મળે છે. આ રોકાણ કંપની કરે છે, પરંતુ તેનો ફાયદો સીધો કર્મચારીને મળે છે.
કઈ રીતે 13.70 લાખ રૂપિયા સુધી બનશે ટેક્સ ફ્રી?
હવે એક સરળ ઉદાહરણ દ્વારા આ સમજીએ. દાખલા તરીકે તમારો પગાર વાર્ષિક 13.70 લાખ રૂપિયા છે. સામાન્ય રીતે કંપનીઓમાં બેઝિક પગાર કુલ CTCનો ઓછામાં ઓછો 50 ટકા હોય છે. આવામાં તમારો બેઝિક પગાર લગભગ 6.85 લાખ રૂપિયા હશે.
સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન- 75,000 રૂપિયા
બેઝિક પગારનો 14 ટકા NPS- લગભગ 95,900 રૂપિયા
કુલ ડિડક્શન- 1,70,900 રૂપિયા
હવે 13,70,000 – 1,70,900 = 11,99,100 રૂપિયા
એટલે કે તમારી ટેક્સેબલ આવક 12 લાખ રૂપિયાથી ઓછી થઈ જશે અને તમારી ટેક્સ ચૂકવણી સંપૂર્ણ રીતે ઝીરો થઈ જશે.
આ છૂટ મેળવવા માટે શું કરવું પડશે?
મોટાભાગે મોટી મોટી કંપનીઓ એમ્પ્લોયર NPSની સુવિધા આપે છે. તમારે બસ તમારી કંપનીના HR કે payroll ટીમ સાથે વાત કરવી પડશે. નોંધવા જેવી વાત એ છે કે NPS રોકાણ તમારી બેઝિક સેલરીમાંથી થાય છે. તેનાથી તમારી દર મહિને મળનારી ઈનહેન્ડ સેલરી થોડી ઘટી જશે. પરંતુ વર્ષના અંતમાં ટેક્સ બચત ઘણી વધુ હશે. જો તમારી કંપની હાલ NPS ની સુવિધા ન આપતી હોય તો પણ HR સાથે વાત કરીને તેનો વિકલ્પ સમજી શકાય છે.
આમ બજેટ 2025એ પગારદાર વર્ગને મોટી ટેક્સ રાહત આપી છે. નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં યોગ્ય પ્લાનિંગ સાથે હવે 13.70 લાખ રૂપિયા સુધીના પગાર ઉપર પણ ટેક્સ શૂન્ય રાખી શકાય છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન અને એમ્પ્લોયર NPS નો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને તમે ટેક્સ તો બચાવી શકો અને રિટાયરમેન્ટ માટે પણ સારું ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ બનાવી શકો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે