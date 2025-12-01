આ વસ્તુઓ પર લાગશે નવો ટેક્સ, સરકારની મોટી તૈયારી, લોકસભામાં રજૂ કરાયું બિલ
Central Excise (Amendment) Bill: સોમવારે, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં બે મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કર્યા જે તમાકુ, પાન મસાલા અને અન્ય હાનિકારક વસ્તુઓ પર સીધી અસર કરશે. સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ (સુધારા) બિલ 2025 અને હેલ્થ સિક્યુરિટી ટુ નેશનલ સિક્યુરિટી સેસ બિલ 2025 રજૂ કરતા, સરકારે જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન GST વળતર સેસની સમાપ્તિ પછી આ વસ્તુઓ માટે એક નવું ટેક્સ માળખું જરૂરી છે.
Central Excise (Amendment) Bill: હાલમાં, તમાકુ અને પાન મસાલા પર 28% GST, વળતર સેસના વિવિધ દરો સાથે લાગુ પડે છે. જો કે, ડિસેમ્બરમાં, રાજ્ય સરકારોને વળતર આપવા માટે લેવામાં આવેલી લોન સંપૂર્ણપણે ચૂકવવામાં આવશે, ત્યારબાદ આ સેસ રદ કરવામાં આવશે. તેથી, સરકારે નવા સેસ અને નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે.
વિગતો શું છે?
નવા એક્સાઇઝ સુધારા બિલમાં સિગારેટ, સિગાર, હુક્કા, જરદા અને ચાવવાની તમાકુ જેવા તમાકુ ઉત્પાદનો પર નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ અંતર્ગત, સિગારેટ પર પ્રતિ 1,000 સ્ટીક પર 5,000 રૂપિયાથી 11,000 રૂપિયા સુધીની એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવી શકાય છે.
કાચા તમાકુ પર 60-70 ટકા અને નિકોટિન આધારિત ઇન્હેલેશન ઉત્પાદનો પર 100 ટકા સુધીનો ટેક્સ પ્રસ્તાવિત છે. હાલમાં, સિગારેટ પર 5 ટકા એડ-વેલોરમ ટેક્સ લાગે છે, સાથે સાથે પ્રતિ 1,000 સ્ટીક પર 2,000 રૂપિયાથી 3,600 રૂપિયાનો સેસ પણ લાગે છે. જો કે, વર્તમાન સેસ સમાપ્ત થયા પછી, તમાકુ ઉત્પાદનો પર 40 ટકા GST + એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાગશે. સરકાર જણાવે છે કે આનાથી ટેક્સનો બોજ એ જ રહેશે અને આવકમાં ઘટાડો થશે નહીં.
નવો સેસ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ
બીજી તરફ, આરોગ્ય સુરક્ષાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ઉપકર બિલમાં પાન મસાલા જેવા ઉત્પાદનો પર નવો સેસ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ સેસ બે મુખ્ય હેતુઓ પૂરા કરશે, પ્રથમ, તેનો એક ભાગ જાહેર આરોગ્ય પર ખર્ચવામાં આવશે, અને બીજું, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જરૂરિયાતો પર.
સરકાર જરૂર પડ્યે અન્ય ઉત્પાદનો પર પણ આ સેસ લગાવી શકે છે. વિપક્ષી સાંસદ સૌગત રોયે બંને બિલનો વિરોધ કરતા કહ્યું કે તમાકુ હાનિકારક હોવા છતાં, બિલમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી અને તેઓ તેના પક્ષમાં નથી કારણ કે સેસની રકમ રાજ્યો સાથે વહેંચવામાં આવતી નથી.
વળતર ઉપકર 5 વર્ષ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો
2017માં GST અમલીકરણ સમયે, રાજ્યોને મહેસૂલ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે વળતર ઉપકર પાંચ વર્ષ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, જે પાછળથી 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો હતો. આ સેસ કોવિડ દરમિયાન લેવામાં આવેલી લોન ચૂકવવાનું ચાલુ રાખ્યું. હવે, જ્યારે આ લોન ડિસેમ્બર સુધીમાં સંપૂર્ણપણે ચૂકવવામાં આવશે, ત્યારે તમાકુ અને પાન મસાલા પરનો વર્તમાન સેસ બંધ કરવામાં આવશે. અન્ય લક્ઝરી વસ્તુઓ પરનો વળતર ઉપકર સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. તેથી, આ બે નવા બિલ ખાતરી કરશે કે માલ પરનો કર સમાન દરે ચાલુ રહે, સરકાર અને રાજ્યના મહેસૂલમાં કોઈ ઘટાડો ન થાય તેની ખાતરી કરશે.
