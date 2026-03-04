2000 Rupee Notes: 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને આવ્યું નવું અપડેટ, RBIએ કહી મોટી વાત
2000 Rupee Notes: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ 2000 રૂપિયાની નોટો પાછી ખેંચવા અંગે તાજેતરનો અહેવાલ જાહેર કર્યો છે. જાણો અત્યાર સુધીમાં કેટલા ટકા નોટો સિસ્ટમમાં પાછી આવી અને બાકી બચેલી નોટોનું શું થશે.
- 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને આવ્યું નવું અપડેટ
- ગુલાબી નોટની સફર: 98% થી વધુ નોટો પરત
- તાજેતરનો અહેવાલ જાહેર કર્યો
2000 Rupee Notes: તમને યાદ છે એ ગુલાબી નોટ જેની ચમક ક્યારેક પાકીટની શાન ગણાતી હતી? જી હા, 2000 રૂપિયાની એ જ નોટને લઈને ભારતીય રિઝર્વ બેંકે એક મોટું અને તાજું અપડેટ જાહેર કર્યું છે. જો તમને એવું લાગતું હોય કે અત્યાર સુધીમાં બધી જ નોટો બેંકોમાં પહોંચી ગઈ હશે, તો તમે થોડા ખોટા છો! RBIના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ચલણમાંથી પાછી ખેંચાયેલી 2000 રૂપિયાની નોટોમાંથી 98.44% બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પરત આવી ગઈ છે.
આંકડાઓની નજરે...
19 મે, 2023ના રોજ જ્યારે આ નોટો પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે, 2000 રૂપિયાની 3.56 લાખ કરોડ રૂપિયાની નોટો ચલણમાં હતી. ૩ માર્ચ, 2026 ના રોજના નવીનતમ અપડેટ મુજબ, માત્ર ખૂબ જ નાનો ભાગ (લગભગ 1.56%) હજુ પણ જનતા અથવા અન્યત્ર પાસે છે.
બાકી બચેલી નોટોનું શું થશે?
ભલે મોટાભાગની નોટો પાછી આવી ગઈ છે, પરંતુ હજુ પણ કરોડો રૂપિયાની ગુલાબી નોટો બહાર છે. RBIએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ નોટો હજુ પણ 'લીગલ ટેન્ડર' રહેશે, એટલે કે તેની કિંમત ખતમ થઈ નથી. જોકે, હવે તમે તેને સામાન્ય બેંક બ્રાન્ચમાં જમા કરાવી શકશો નહીં. આ માટે તમારે RBIની 19 પ્રાદેશિક કચેરીઓ (Regional Offices) પર જવું પડશે. અથવા ટપાલ (Post Office) દ્વારા આ નોટો મોકલવાની રહેશે.
નોટો હજુ પણ બહાર હોવાનું શું છે કારણ?
નિષ્ણાતો માને છે કે જે 1.56% નોટો હજુ પાછી નથી આવી, તેની પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. ઘણા લોકો પોતાના લોકર કે જૂના કપડામાં રાખેલી નોટો ભૂલી ગયા હોય. ભારતની બહાર રહેતા લોકો પાસે રહેલી નોટો પરત આવવામાં સમય લાગી રહ્યો છે. ઘણીવાર મંદિરોના દાનપાત્ર કે ગલ્લાઓમાં આ નોટો હજુ પણ મળી રહી છે.
તમારા માટે જરૂરી સલાહ
જો તમારા ઘરના કોઈ ખૂણે હજુ પણ એ ગુલાબી નોટ છુપાયેલી પડી હોય, તો ગભરાશો નહીં. તે માત્ર કાગળનો ટુકડો બની ગઈ નથી. બસ તેને બદલવા માટે તમારે હવે થોડી મહેનત કરવી પડશે અને સીધો RBIનો સંપર્ક કરવો પડશે. 2000 રૂપિયાની નોટને સિસ્ટમમાંથી બહાર કરવાનું મિશન લગભગ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. 98.44% ની વાપસી દર્શાવે છે કે ભારતીય જનતાએ આ ફેરફારને સ્વીકારી લીધો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું બાકી બચેલી નોટો ક્યારેય પરત ફરશે કે પછી તે માત્ર એક યાદ બનીને રહી જશે.
