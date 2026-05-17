/DA Hike New Update: મોંઘવારી ભથ્થા અંગે નવું અપડેટ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ક્યારે થશે DA એરિયર્સની જાહેરાત?

DA Hike New Update: દેશભરના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જ્યાં એક તરફ 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission)ના અમલીકરણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ 7મા પગાર પંચ અંતર્ગત વર્ષના બીજા ભાગના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની પણ રાહ જોવાઈ રહી છે. આ અંગે એક નવું અપડેટ આવ્યું છે, તો ચાલો જાણીએ કે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારા અંગે ક્યારે નિર્ણય લેવાશે?
DA Hike New Update: કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં 2 વખત મોંઘવારી ભથ્થું વધારે છે. પ્રથમ વખત મોંઘવારી ભથ્થું જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં વધારવામાં આવે છે, જે 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થાય છે અને માર્ચ-એપ્રિલમાં એરિયર્સ (બાકી રકમ) સાથે મળે છે. બીજી વખત મોંઘવારી ભથ્થું જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં વધારવામાં આવે છે, જે 1 જુલાઈથી લાગુ થાય છે અને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર સુધીમાં એરિયર્સ સાથે મળી જાય છે.
સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં જાહેરાત શક્ય
વર્ષ 2026માં પ્રથમ છમાસિક ગાળાનું મોંઘવારી ભથ્થું એપ્રિલ મહિનામાં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું અને જાન્યુઆરીથી ગણીને એરિયર્સ સાથે બેંક ખાતામાં આવ્યું હતું. તેથી, બીજા છમાસિક ગાળાના મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં થઈ શકે છે, જે જુલાઈથી ગણીને એરિયર્સ સાથે બેંક ખાતામાં જમા થઈ શકે છે. એટલે કે બંને વખતે કર્મચારીઓને 3-4 મહિનાનું એરિયર્સ મળશે.
3 ટકા વધારાનું અનુમાન
તમને જણાવી દઈએ કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં આ વખતે 3 ટકા સુધીનો વધારો થવાની આશા છે. જો આટલો વધારો થશે તો કુલ મોંઘવારી ભથ્થું 63 ટકા થઈ જશે. 8મા પગાર પંચ હેઠળ મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગાર (Basic Salary)માં મર્જ કરવાની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. વર્ષ 2027ના પ્રથમ છમાસિક ગાળામાં 8મું પગાર પંચ પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપી શકે છે.
રાજ્ય સરકારોએ વધાર્યું મોંઘવારી ભથ્થું
નોંધનીય છે કે વિવિધ રાજ્ય સરકારો એક પછી એક મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની જાહેરાત કરી રહી છે. ઉત્તરાખંડ, બિહાર, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગોવા, ઓડિશા, તમિલનાડુ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં બીજા છમાસિક ગાળાનું મોંઘવારી ભથ્થું વધારી દેવામાં આવ્યું છે. હવે આ રાજ્યોના તમામ સરકારી કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયું છે.
એરિયર્સ સાથે બેંક ખાતામાં આવશે રકમ
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી અને તમિલનાડુના નવા મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે મોંઘવારી ભથ્થું વધારવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે જ તેમણે નિર્દેશ આપ્યો છે કે તમામ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના ખાતામાં વધેલું મોંઘવારી ભથ્થું એરિયર્સ સાથે ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે. સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તમામના ખાતામાં મોંઘવારી ભથ્થાની પૂરેપૂરી રકમ પહોંચી જશે.