Bonus Share: 1 શેર પર 3 ફ્રી શેર આપી રહી છે આ કંપની, જાણો રેકોર્ડ ડેટ
Stock Market News: બોનસ શેર પર દાવ લગાવનાર રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. આ સપ્તાહે Infobeans Techonologies Ltd ના શેર એક્સ-બોનસ ટ્રેડ કરવા જઈ રહ્યાં છે. આ મલ્ટીબેગર સ્ટોકની કિંમતોમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 100 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી છે.
ક્યા દિવસે છે રેકોર્ડ ડેટ?
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કંપનીએ જણાવ્યું કે 1 શેર પર ત્રણ બોનસ શેર આપવામાં આવશે. આ બોનસ ઈશ્યુ માટે કંપનીએ 27 ફેબ્રુઆરીની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે. મહત્વનું છે કે કંપની પ્રથમવાર રોકાણકારોને બોનસ શેર આપી રહી છે.
સતત ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની
Infobeans Techonologies Ltd એ સતત રોકાણકારોનું ડિવિડન્ડ આપ્યું છે. કંપનીએ છેલ્લે 2025મા રોકાણકારોનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. ત્યારે કંપનીએ એક શેર પર 1 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. 2023મા કંપનીએ એક શેર પર એક રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. 2024મા કંપની એક શેર પર એક રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
1 વર્ષમાં પૈસા કર્યાં ડબલ
શુક્રવારે બજાર બંધ થવા સમયે Infobeans Techonologies Ltd ના શેરની કિંમત 2.38 ટકાની તેજીની સાથે 889.40 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 57 ટકાની તેજી આવી છે. તો એક વર્ષમાં સ્ટોક 160 ટકાનું રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યો છે. કંપનીના શેરનો 52 વીકનો હાઈ 1030 રૂપિયા અન 52 વીકનું લો લેવલ 269.95 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 2155 કરોડ રૂપિયાનું છે.
બે વર્ષમાં Infobeans Techonologies Ltd ના શેરની કિંમતમાં 111 ટકાનો વધારો થયો છે. તો ત્રણ વર્ષમાં સ્ટોક 65 ટકાનું રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યો છે.
પબ્લિકની ભાગીદારી કેટલી?
સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીમાં પ્રમોટરની ભાગીદારી 74.40 ટકા છે. તો પબ્લિકની પાસે 25.60 ટકા ભાગીદારી છે.
(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમોને અધીન હોય છે. રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)
