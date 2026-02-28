તૂટીને 15000 પર આવી જશે નિફ્ટી ! એક્સપર્ટનો મોટો દાવો, બે વર્ષ સુધી ચાલુ રહેશે ઘટાડો, જાણો
Stock Market Crash Prediction: એક્સપર્ટે દાવો કર્યો છે કે નિફ્ટી તૂટીને 15000 સુધી આવી જશે, આ દાવાથી રોકાણકારોમાં ભારે ડર જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી ભારે ઉતાર ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. વિશ્વમાં ચાલતા યુદ્ધો અને વિદેશી રોકાણકારોના કારણે શેર બજારમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
- એક્સપર્ટે દાવો કર્યો છે કે નિફ્ટી તૂટીને 15000 સુધી આવી જશે
- આ દાવાથી રોકાણકારોમાં ભારે ડર જોવા મળી રહ્યો છે.
- ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી ભારે ઉતાર ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે.
Stock Market Crash Prediction: શુક્રવારે શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ગઈકાલે એટલે કે 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે તૂટી હતી. FII દ્વારા સતત વેચાણને કારણે સ્થાનિક શેરબજાર હાલમાં ભારે દબાણ હેઠળ છે. શુક્રવારે, FII એ 7,536 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા, જ્યારે DII એ 12,293 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા.
એક્સપર્ટ માને છે કે આગામી વર્ષોમાં સ્થાનિક શેરબજારમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળશે. આગામી બે વર્ષ શેરબજારના રોકાણકારો માટે ખૂબ મુશ્કેલ રહેશે. તેમનું માનવું છે કે આગામી બે વર્ષમાં નિફ્ટી 50 15,000 સુધી પહોંચી શકે છે.
જાપાનની સેન્ટ્રલ બેંકે વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો
આગામી સમયમાં શેરબજાર દબાણ હેઠળ રહી શકે છે. જાપાનની સેન્ટ્રલ બેંકે વ્યાજ દરોમાં વધારો કર્યો છે, જે યુએસ અર્થતંત્ર પર નોંધપાત્ર દબાણ વધારશે. 17 વર્ષ પછી, જાપાનની સેન્ટ્રલ બેંકે તેના વ્યાજ દરને નકારાત્મકથી વધારીને 2.50 ટકા કર્યા છે. આનાથી જાપાની ટ્રેડેબલ બોન્ડ્સની માંગમાં વધારો થશે. જાપાની સેન્ટ્રલ બેંકની આગામી બેઠક 18 અને 19 માર્ચે યોજાશે, જે તારીખ શેરબજાર નજીકથી દેખરેખ રાખશે.
સલામત આશ્રયસ્થાનોમાં રોકાણ કરો
નિષ્ણાતો માને છે કે જાપાની ટ્રેઝરી બોન્ડમાં વધારાથી યુએસ ટ્રેઝરી બોન્ડ પર દબાણ વધશે. આનાથી યુએસ ડોલર નબળો પડશે અને ફુગાવો વધશે. આ બધા વિકાસ યુએસ શેરબજાર પર નોંધપાત્ર દબાણ લાવશે. નિષ્ણાતો માને છે કે ભારતીય શેરબજાર પણ આનાથી અસ્પૃશ્ય રહેશે. તેઓ માને છે કે 2027 ના અંત સુધીમાં નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 15000 સુધી પહોંચી શકે છે.
એક્સપર્ટ કહે છે કે આગામી બે વર્ષ શેરબજાર માટે ખૂબ જ પડકારજનક રહેશે. તેઓ રોકાણકારોને સલામત આશ્રયસ્થાનોમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપે છે.
ઘટાડો ચાલુ રહેશે.
પેસ 360ના અમિત ગોયલ કહે છે, "આ વર્ષના અંત સુધીમાં નિફ્ટી 21000થી નીચે આવી શકે છે. આવતા વર્ષે પણ નિફ્ટી ૫૦ ઘટતો રહેશે. આવતા વર્ષના અંત સુધીમાં તે 15000ની આસપાસ પહોંચી શકે છે."
ક્યાં રોકાણ કરવું?
અમિત ગોયલ કહે છે કે, સ્થિતિ સુધરે ત્યાં સુધી રોકાણકારોએ લાંબા ગાળાના સરકારી બોન્ડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
