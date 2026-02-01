Breaking News : Budget 2026 ની સૌથી મોટી આશા ઠગારી નીવડી, સરકારે ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર ન કર્યો
Income Tax Announcement : બજેટની સૌથી મોટી જાહેરાત આખરે થઈ ગઈ છે, લોકોને ઈન્કમટેક્સ સ્લેબમાં રાહતની આશા હતી, પરંતું તેમાં પણ સરકારે કોઈ બદલાવ ન કર્યો, ત્યારે સામાન્ય જનતા માટે બજેટ નિરાશાજનક સાબિત થયું
Budget 2026 : બજેટની જાહેરાત પૂરી થતા જ માર્કેટમાં હાહાકાર થઈ ગયો છે. વિવિધ જાહેરાતો બાદ શેરબજાર ધડામ થયું છે. ત્યારે બજેટમાં ઈન્કમટેક્સ સ્લેબની જાહેરાતમાં પણ સરકારે નાગરિકોને કોઈ રાહત નથી આપી. બજેટ 2026 માં ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે ઇનકમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ વખતે ઇનકમ ટેક્સ સ્લેબમાં અત્યાર સુધી કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તો સાથે જ સરકારે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં દંડની જોગવાઈ કરી છે.
ઈન્કમ ટેક્સ અંગે મોટી જાહેરાત:
૩૧ જુલાઈ સુધી રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાશે, આ કાયદામાં અઘોષિત આવક (Un-declared income) એક કરોડ રૂપિયા સુધી કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
ઇનકમ ટેક્સ રિટર્નમાં ભૂલ બદલ હવે સજા નહીં થાય. આ સાથે જ સરકારે દંડની જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રીએ આવક છુપાવનાર પર ૩૦ ટકા ટેક્સની જાહેરાત કરી છે. એટલે કે હવે જે પોતાની આવક છુપાવશે તેને સજા નહીં મળે, તેની પાસેથી ૩૦ ટકા ટેક્સ લેવામાં આવશે.
