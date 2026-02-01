Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Breaking News : Budget 2026 ની સૌથી મોટી આશા ઠગારી નીવડી, સરકારે ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર ન કર્યો

Income Tax Announcement : બજેટની સૌથી મોટી જાહેરાત આખરે થઈ ગઈ છે, લોકોને ઈન્કમટેક્સ સ્લેબમાં રાહતની આશા હતી, પરંતું તેમાં પણ સરકારે કોઈ બદલાવ ન કર્યો, ત્યારે સામાન્ય જનતા માટે બજેટ નિરાશાજનક સાબિત થયું 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Breaking News : Budget 2026 ની સૌથી મોટી આશા ઠગારી નીવડી, સરકારે ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર ન કર્યો

Budget 2026 : બજેટની જાહેરાત પૂરી થતા જ માર્કેટમાં હાહાકાર થઈ ગયો છે. વિવિધ જાહેરાતો બાદ શેરબજાર ધડામ થયું છે. ત્યારે બજેટમાં ઈન્કમટેક્સ સ્લેબની જાહેરાતમાં પણ સરકારે નાગરિકોને કોઈ રાહત નથી આપી. બજેટ 2026 માં ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી. 

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે ઇનકમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ વખતે ઇનકમ ટેક્સ સ્લેબમાં અત્યાર સુધી કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તો સાથે જ સરકારે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં દંડની જોગવાઈ કરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઈન્કમ ટેક્સ અંગે મોટી જાહેરાત: 
૩૧ જુલાઈ સુધી રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાશે, આ કાયદામાં અઘોષિત આવક (Un-declared income) એક કરોડ રૂપિયા સુધી કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

આ પણ વાંચો : 

ઇનકમ ટેક્સ રિટર્નમાં ભૂલ બદલ હવે સજા નહીં થાય. આ સાથે જ સરકારે દંડની જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રીએ આવક છુપાવનાર પર ૩૦ ટકા ટેક્સની જાહેરાત કરી છે. એટલે કે હવે જે પોતાની આવક છુપાવશે તેને સજા નહીં મળે, તેની પાસેથી ૩૦ ટકા ટેક્સ લેવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Income Taxbudget 2026બજેટ 2026ઈન્કમ ટેક્સ

Trending news