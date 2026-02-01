Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Budget 2026: બજેટ રજૂ કરવાની સાથે નિર્મલા સીતારમણે બનાવ્યો રેકોર્ડ, ઈતિહાસના પાનામાં અંકિત રહેશે તેમનું નામ

Union budget 2026-2027: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે. બજેટ રજૂ કરવાની સાથે નાણામંત્રીના નામે એક રેકોર્ડ નોંધાઈ ગયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:27 AM IST

Budget 2026: બજેટ રજૂ કરવાની સાથે નિર્મલા સીતારમણે બનાવ્યો રેકોર્ડ, ઈતિહાસના પાનામાં અંકિત રહેશે તેમનું નામ

Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજ એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે. નાણામંત્રીનું બજેટ ભાષણ શરૂ થઈ ગયું છે. નિર્મલા સીતારમણ સતત નવમી વખત દેશનું બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે. આ સાથે તેમના નામે એક રેકોર્ડ નોંધાઈ ગયો છે. આવો જાણીએ કેમ બજેટ રજૂ કરવાની સાથે નિર્મલા સીતારમણનું નામ ઈતિહાસના પાનામાં નોંધાઈ ગયું છે.

નિર્મલા સીતારમણે બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ
1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થઈ રહેલા બજેટની સાથે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે એક નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. તેઓ સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે, જેનાથી સૌથી લાંબા સમય સુધી સતત નાણામંત્રી રહેવાનો રેકોર્ડ પણ તેમના નામે થઈ ગયો છે.

નિર્મલા સીતારમણે 31 મે 2019ના આ પદની જવાબદારી સંભાળી હતી. 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી તેમણે નાણામંત્રીના રૂપમાં 6 વર્ષ 8 મહિનાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આ સિદ્ધિની સાથે તેમનું નામ દેશના મુખ્ય નાણામંત્રીઓમાં સામેલ થઈ ગયું છે.

સતત બજેટ રજૂ કરવાનો અનોખો રેકોર્ડ
નિર્મલા સીતારમણ સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરી પોતાનું નામ દેશના સંસદિય ઈતિહાસમાં નોંધાવી લીધું છે. આ પહેલા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મોરારજી દેસાઈ કુલ 10 વખત બજેટ રજૂ કરી ચૂક્યા છે, જ્યારે પી. ચિદમ્બરમે નવ વખત આ જવાબદારી નિભાવી હતી.

પરંતુ આ બંનેમાંથી કોઈએ સતત નવ વખત બજેટ રજૂ કર્યું નથી. તેવામાં આજે બજેટ રજૂ કરવાની સાથે નિર્મલા સીતારમણના નામે એક રેકોર્ડ નોંધાઈ ગયો છે.

લાંબા સમય સુધી નાણામંત્રી રહેવાનો રેકોર્ડ
દેશના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી નાણામંત્રી રહેનારમાં સીડી દેશમુખનું નામ મુખ્ય રૂપે લેવામાં આવે છે. તેમણે 2 જૂન 1950થી સતત 6 વર્ષ અને 2 મહિના સુધી આ જવાબદારી સંભાળી હતી.

તો મનમોહન સિંહે 1990થી 1996 વચ્ચે આશરે પાંચ વર્ષ સુધી નાણામંત્રાલય સંભાળ્યું હતું. આ સિવાય પ્રધાનમંત્રી રહેતા 2008 અને 2012મા તેમણે થોડો સમય માટે નાણા મંત્રાલયનો પ્રભાર પોતાની પાસે રાખ્યો હતો.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
budget 2026union budget date 2026

