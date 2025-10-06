Economy Reform: દિવાળી પહેલા જ થઈ શકે છે આ મોટી જાહેરાત, સરકારે આપ્યો સંકેત
Economy Reform: ભારતમાં દિવાળી પહેલા મોટા આર્થિક સુધારાઓની જાહેરાત થઈ શકે છે. નીતિ આયોગના સીઈઓ બી.વી.આર. સુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું કે, સરકાર 13-14 મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં, ખાસ કરીને વેપાર અને MSME સેક્ટરમાં સુધારા પર કામ કરી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ભારતનો વેપાર અસંતુલિત છે અને હવે સમય આવી ગયો છે કે દેશ માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એક્સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચરને આધુનિક બનાવવામાં આવે. ટૂક જ સમયાં સરકાર "નેશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ મિશન" શરૂ કરવા જઈ રહી છે, જેનાથી ભારતની ઔદ્યોગિક પ્રતિસ્પર્ધા અને વૈશ્વિક વેલ્યુ ચેનથી એકીકરણને મજબૂત થાય.
શું વિગતો છે?
ભારતમાં દિવાળી પહેલા મોટા સુધારાઓનો બીજો દોર જોવા મળી શકે છે. નીતિ આયોગના સીઈઓ બી.વી.આર. સુબ્રમણ્યમે રવિવારે જણાવ્યું કે, સરકાર મેન્યુફેક્ચરિંગની પ્રતિસ્પર્ધા વધારવા અને વેપારને સંતુલિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ સુધારાઓની જાહેરાત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારી અનુસાર, સરકાર 13-14 મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં સુધારાની સંભાવનાઓ પર કામ કરી રહી છે. આમાં સૌથી વધારે ધ્યાન વેપાર (Trade) અને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME) પર આપવામાં આવી રહ્યું છે. અધિકારીએ કહ્યું કે, "અમારી પ્રાથમિકતા હાલમાં વેપાર અને MSME સુધારાઓ પર છે."
વેપારમાં ઊંડાણ અસંતુલન
સુબ્રમણ્યમે સમજાવ્યું કે, હાલમાં જ તૈયાર 'ટ્રેડ વોચ રિપોર્ટ'માં ભારતના વેપારમાં ઊંડું અસંતુલન છતું થયું છે. તેમના અનુસાર, "ભારતનો વેપાર ખૂબ જ અસંતુલિત છે. આપણી નિકાસ થોડા ઉત્પાદનો સુધી મર્યાદિત છે અને તે પણ એવા ઉત્પાદનો છે, જેનો હવે વૈશ્વિક સ્તરે ખૂબ જ ઓછો વેપાર થાય છે. અમે એવી વસ્તુઓમાં અટવાઈ ગયા છીએ, જેમાં આપણે એક સમયે અગ્રણી હતા, પરંતુ દુનિયા આગળ વધી ગઈ અને આપણે પાછળ રહી ગયા."
કેબિનેટ સચિવના નેતૃત્વ હેઠળ બની સમિતિઓએ સોંપ્યો રિપોર્ટ.
નીતિ આયોગના પ્રમુખે જણાવ્યું કે, કેબિનેટ સચિવ રાજીવ ગૌબાના નેતૃત્વ હેઠળ બની ઘણી સમિતિઓએ પ્રથમ તબક્કાના રિપોર્ટ સરકારને સુપરત કર્યા છે. આ રિપોર્ટમાં અલગ-અલગ સેક્ટરો માટે સુધારા સૂચવે છે, જેનાથી તે સંકેત મળી રહ્યો છે કે, સરકારનું સ્ટ્રકચરલ રિફોર્મ અભિયાન હવે વેગ પકડી રહી છે.
નેશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ મિશન ટૂંક સમયમાં થશે લોન્ચ
સુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું કે, સરકાર નેશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ મિશ શરૂ કરવાના અંતિમ તબક્કામાં છે. આ સરકારની એક ફ્લેગશિપ પહેલ (મહત્વપૂર્ણ મિશન) હશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રતિસ્પર્ધાને મજબૂત બનાવવા અને વિવિધ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોમાં ક્ષમતાઓને વૈવિધ્યીકરણ કરવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમારું ફોક્સ બિલકુલ સ્પષ્ટ છે - અમે ભારતના ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત અને વૈવિધ્યસભર બનાવવાના છે. ભારતને કોઈ ચોક્કસ સેક્ટરને બચાવવા અથવા સુરક્ષા આપવાના બદલે ઉત્પાદકતા, નવીનતા અને પ્રતિસ્પર્ધા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ."
વૈશ્વિક વેલ્યુ ચેનથી એકીકરણ તરફ એક મોટું પગલું
નીતિ આયોગના પ્રમુખે જણાવ્યું કે, આગામી સુધારાઓ અને આ નવું મેન્યુફેક્ચરિંગ મિશન ભારતની ઔદ્યોગિક અને વેપાર વ્યૂહરચનાને વૈશ્વિક વેલ્યુ ચેનમાં એકીકૃત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. આ પગલું સરકારના લાંબા ગાળાના વિકાસ વિઝનને સાકાર કરવામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે.
