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હવે વારંવાર નહીં ચૂકવવવો પડે ટોલ, માત્ર 350 રૂપિયામાં કોઈપણ ઝંઝટ વગર પસાર કરો ટોલ પ્લાઝા; જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે આ પાસનો લાભ

Toll Plaza Monthly Pass: ટોલ પ્લાઝાની નજીક રહેતા લાખો લોકો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. FASTag સાથે જોડાયેલા લોકલ મંથલી પાસની મદદથી પાત્ર વાહન માલિકોએ વારંવાર ટોલ ચૂકવવો નહીં પડે, જેનાથી રોજની મુસાફરી સરળ અને સસ્તી બનશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:01 PM IST
હવે વારંવાર નહીં ચૂકવવવો પડે ટોલ, માત્ર 350 રૂપિયામાં કોઈપણ ઝંઝટ વગર પસાર કરો ટોલ પ્લાઝા; જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે આ પાસનો લાભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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હવે વારંવાર નહીં ચૂકવવવો પડે ટોલ, માત્ર ₹350માં કોઈપણ ઝંઝટ વગર પસાર કરો ટોલ પ્લાઝા
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