/હવે વારંવાર નહીં ચૂકવવવો પડે ટોલ, માત્ર 350 રૂપિયામાં કોઈપણ ઝંઝટ વગર પસાર કરો ટોલ પ્લાઝા; જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે આ પાસનો લાભ

Toll Plaza Monthly Pass: સરકાર અને NHAIએ ટોલ પ્લાઝાની આસપાસ રહેતા સ્થાનિક લોકોની સુવિધા માટે પહેલાથી જ ચાલી રહેલી લોકલ માસિક પાસ વ્યવસ્થાને વધુ સરળ બનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે. આ ડિજિટલ પાસ FASTag સાથે સીધો જોડાયેલો હોય છે, જેના કારણે વારંવાર ટોલ ચૂકવવો પડતો નથી. બિન-વ્યાવસાયિક (નોન-કોમર્શિયલ) વાહનો માટે આ સુવિધા ટોલ પ્લાઝાથી 20 કિલોમીટરના અંતરે રહેતા લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે.
સમય અને રૂપિયા બન્નેની બચત
PIB.gov.in અનુસાર, આ યોજના એવા લોકો માટે મોટી રાહત છે જેઓ દરરોજ ટોલ પ્લાઝા પાસેથી પસાર થાય છે. પાસ લીધા બાદ નિર્ધારિત પ્લાઝા પર અમર્યાદિત અથવા નિર્ધારિત મુસાફરી સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકાય છે. આનાથી સમય અને રૂપિયા બન્નેની બચત થાય છે.
20 કિમીના દાયરામાં વાહન માલિકનું સરનામું
NHAIના સત્તાવાર અપડેટ અનુસાર, Local Monthly Pass હેઠળ બિન-વ્યાવસાયિક વાહનો માટે ફી દર મહિને આશરે 350 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ પાસ માત્ર એ જ ટોલ પ્લાઝા માટે માન્ય રહેશે જેના 20 કિમીના દાયરામાં વાહન માલિકનું સરનામું હોય. પુરાવા તરીકે ઓળખપત્ર, વીજળીનું બિલ કે રહેઠાણનો દાખલો સબમિટ કરવાનો રહેશે.
પાસ મેળવવાની પ્રક્રિયા
પહેલીવાર ટોલ પ્લાઝા પર દસ્તાવેજો લઈને જવું પડે છે, ત્યારબાદ IHMCL પોર્ટલ (ihmcl.co.in) દ્વારા ઓનલાઈન રિન્યુઅલ અથવા રિચાર્જ કરી શકાય છે. FASTag ફરજિયાત છે અને પાસ તેની સાથે જ લિંક થઈ જાય છે.
વારંવાર ચૂકવણીની માથાકૂટમાંથી છુટકારો
આ સુવિધા દેશભરના NHAI ટોલ પ્લાઝા પર લાગુ છે. આનાથી સ્થાનિક રહીશોને રોજિંદી મુસાફરીમાં ટ્રાફિક જામ અને વારંવાર ચૂકવણી કરવાની માથાકૂટમાંથી મુક્તિ મળે છે. NHAI એ ટોલ પ્લાઝા પર આ અંગેની માહિતી પ્રદર્શિત કરવાના નિર્દેશ પણ આપ્યા છે.
લોકલ પાસ પણ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝિશનનો હિસ્સો
Annual Toll Pass જેવી અન્ય યોજનાઓની સાથે આ લોકલ પાસ પણ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝિશનનો એક ભાગ છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય કેશલેસ ટોલિંગને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને મુસાફરીને સુગમ બનાવવાનો છે. GNSS આધારિત સિસ્ટમમાં પણ શરૂઆતના 20 કિમી ફ્રી જેવી સુવિધાઓ જોડાઈ રહી છે.
પાસ માત્ર સૂચિત પ્લાઝા પર જ કામ કરે છે
સ્થાનિક પાસનો લાભ લેવા માટે વાહનનું રજિસ્ટ્રેશન તે જ વિસ્તારમાં થયેલું હોવું જોઈએ. પાસ માત્ર સૂચિત પ્લાઝા પર જ કામ કરે છે અને કોમર્શિયલ વાહનો માટે અલગ નિયમો હોઈ શકે છે. નિયમિત અપડેટ માટે રાજમાર્ગ યાત્રા (Rajmarg Yatra) એપ અથવા IHMCLની વેબસાઈટ ચેક કરો.
લોકો ટોલના બોજ વિના સરળતાથી અવરજવર કરી શકશે
આ વ્યવસ્થા સ્થાનિક અર્થતંત્રને પણ ટેકો આપશે. કારણ કે લોકો ટોલના બોજ વિના સરળતાથી અવરજવર કરી શકશે. NHAI સતત જાગૃતતા વધારી રહ્યું છે જેથી વધુમાં વધુ પાત્ર લોકો આનો લાભ લઈ શકે. FASTagને વધુ ઉપયોગી બનાવવાની દિશામાં આ એક નક્કર પગલું છે.