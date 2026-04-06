LPG સિલિન્ડર માટે લાંબી લાઈનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર નથી, ફક્ત ID દેખાડો અને... સરકારે કાઢ્યો નવો રસ્તો

LPG cylinder New Rule: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવની અસર હવે સામાન્ય લોકોના રસોડાઓ પર પડી રહી છે. LPG સિલિન્ડર માટે લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન, સરકારે નાના 5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરનો પુરવઠો વધારીને રાહત આપી છે, જે સરનામાના પુરાવા વિના સરળતાથી ખરીદી શકાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:01 PM IST
LPG cylinder New Rule: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે રસોડા સુધી પહોંચી રહી છે. યુદ્ધના પાંચ અઠવાડિયા પછી, આના કારણે ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં તેલ અને ગેસના પુરવઠાને લઈને ઈંધણ સંકટ સર્જાયું છે. જો કે, ભારત સરકારનું કહેવું છે કે ભારતમાં પૂરતો સ્ટોક છે અને ગભરાટમાં ખરીદી કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેનાથી વિપરીત, LPG સિલિન્ડર માટે દરરોજ ગેસ એજન્સીઓની બહાર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.

આ દરમિયાન, સરકારે આ કટોકટીનો ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. તેણે હવે 5 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરનો પુરવઠો ઝડપી બનાવ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આ માટે કોઈ કાગળકામ કે ઝંઝટની જરૂર નથી. તો, ચાલો જાણીએ કે તમે આ નાનું સિલિન્ડર કેવી રીતે મેળવી શકો છો.

તમે સરનામાના પુરાવા વિના 5 કિલોગ્રામનું સિલિન્ડર મેળવી શકો છો

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ 5 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરને FTL સિલિન્ડર કહેવામાં આવે છે. તેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તેને ખરીદવા માટે કોઈ સરનામાના પુરાવાની જરૂર નથી. ગ્રાહકો ફક્ત માન્ય ID બતાવીને તેમના નજીકના ડીલર પાસેથી તેને ખરીદી શકે છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, 23 માર્ચથી દેશભરમાં આવા આશરે 6.6 લાખ નાના સિલિન્ડર વેચાયા છે.

ગભરાટમાં ખરીદી કરવાની કોઈ જરૂર નથી, પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ

સરકારે લોકોને ગભરાટમાં ન આવવા અને પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા LPGનો સ્ટોક ન કરવા અપીલ કરી છે. મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં પૂરતો ક્રૂડ ઓઇલ ભંડાર છે. બધી રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે. ઘરગથ્થુ અને પરિવહન માટે ઇંધણ પુરવઠો અવિરત ચાલુ છે. વધુમાં, ખાતર પ્લાન્ટ 6 એપ્રિલથી તેમના પુરવઠાના 90 ટકા સુધી પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે, જે ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિમાં વધુ સુધારો કરશે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

