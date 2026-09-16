/ભારતીય વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટેક્સ, અમેરિકા ઝટકો આપે તે પહેલા જ ભારતને મળ્યા સારા સમાચાર, જાણો

India Free Trade Deal: ભારત પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની અમેરિકાની ધમકી વચ્ચે, ન્યુઝીલેન્ડથી ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ સારા સમાચાર આવ્યા છે. બુધવારે, ન્યુઝીલેન્ડની સંસદે ભારત સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) લાગુ કરવાના બિલને મંજૂરી આપી. આનાથી FTA લાગુ કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. હવે, ઔપચારિક પ્રક્રિયા પછી, કરાર ટૂંક સમયમાં અમલમાં આવશે. આનાથી ભારતીય ઉત્પાદનો માટે ન્યુઝીલેન્ડમાં ડ્યુટી-મુક્ત પ્રવેશ મળશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડના ઉત્પાદનો પર ભારતમાં પણ ઓછામાં ઓછો ટેક્સ લગાવવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે, આ બિલને ન્યુઝીલેન્ડની સંસદમાં સરકાર અને વિપક્ષી પક્ષો બંને તરફથી સમર્થન મળ્યું છે. ત્યારબાદ, બિલ 93-29ની બહુમતીથી પસાર થયું. વિપક્ષી લેબર પાર્ટીએ પણ ભારત સંબંધિત આ બિલને ટેકો આપ્યો. અગાઉ, ગયા એપ્રિલમાં બંને દેશો વચ્ચે FTA પર સંમતિ બની હતી.
પીએમ મોદીની ઐતિહાસિક મુલાકાત
FTA પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા જુલાઈમાં ન્યુઝીલેન્ડની ઐતિહાસિક મુલાકાત પણ લીધી હતી, જ્યાં બંને દેશો વચ્ચે અનેક ડીલ પર સાઈન થઈ હતી. આ ડીલમાં ચાર વર્ષ સુધી સંબંધોનો વિસ્તાર, ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવો અને ભારતીય નૌકાદળ અને ન્યુઝીલેન્ડ રક્ષા દળ વચ્ચે સહયોગ વધારવાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, પીએમ મોદી અને લક્સન વચ્ચેની બેઠક બાદ, બંને દેશોએ 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને બમણો કરીને 35,000 કરોડ રૂપિયા કરવાનો ટારગેટ નક્કી કર્યો છે.
FTA ટૂંક સમયમાં લાગુ થશે
ન્યુઝીલેન્ડના વેપાર પ્રધાન ટોડ મેકલેએ આશા વ્યક્ત કરી કે આ કરાર આ વર્ષે અમલમાં આવી શકે છે. તેમના મતે, બંને દેશોમાં જરૂરી કાનૂની અને ઔપચારિક પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી મુક્ત વેપાર કરાર સત્તાવાર રીતે અમલમાં આવશે. આ પછી, ન્યુઝીલેન્ડથી ભારતમાં આવતા લગભગ 95 ટકા માલ પરની કસ્ટમ ડ્યુટી કાં તો નાબૂદ કરવામાં આવશે અથવા નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવામાં આવશે. અમલીકરણના પહેલા દિવસથી જ અડધાથી વધુ ઉત્પાદનો સંપૂર્ણપણે ડ્યુટી ફ્રી થઈ જશે.
ભારત માટે આ ડીલમાં શું ખાસ છે?
FTA હેઠળ, ભારતીય માલને ન્યુઝીલેન્ડમાં ડ્યુટી-ફ્રી પ્રવેશ મળશે. આનો અર્થ એ છે કે ન્યુઝીલેન્ડ જતો તમામ ભારતીય માલ કોઈપણ કસ્ટમ ડ્યુટી વિના પ્રવેશ કરી શકશે. વધુમાં, ન્યુઝીલેન્ડ આગામી 15 વર્ષમાં ભારતમાં 20 અબજ ન્યુઝીલેન્ડ ડોલર અથવા આશરે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવા સંમત થયું છે. આનાથી બંને દેશો વચ્ચેની આર્થિક ભાગીદારી વધુ મજબૂત થવાની અપેક્ષા છે.