Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ભારતીય વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટેક્સ, અમેરિકા ઝટકો આપે તે પહેલા જ ભારતને મળ્યા સારા સમાચાર, જાણો

ભારતીય વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટેક્સ, અમેરિકા ઝટકો આપે તે પહેલા જ ભારતને મળ્યા સારા સમાચાર, જાણો

India Free Trade Deal: મુક્ત વેપાર કરાર અને લગભગ કરમુક્ત વ્યાપાર વાતાવરણના નિર્માણથી બંને દેશો વચ્ચે વેપાર વૃદ્ધિને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે. બંને દેશોએ 2030 સુધીમાં માલ અને સેવાઓમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને બમણો કરવાનો લક્ષ્યાંક પણ રાખ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:50 AM IST
ભારતીય વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટેક્સ, અમેરિકા ઝટકો આપે તે પહેલા જ ભારતને મળ્યા સારા સમાચાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતની વસ્તુઓ ટેક્સ ફ્રી, અમેરિકા ઝટકા પહેલા જ ભારતને મળ્યા સારા સમાચાર, જાણો
2
3
4
5