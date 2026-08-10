/હોમ લોનની EMI પર 65 મહિના સુધી નો-ટેન્શન... હવે RBIના રેપો રેટ બદલાવા છતાં નહીં વધે વ્યાજ દર! આ બેન્કે આપી મોટી ભેટ

Hybrid Home Loan: પોતાના ઘરનું સપનું દરેક લોકો જુએ છે, પરંતુ તેને સાકાર કરવું સરળ હોતું નથી. જો કે, બેન્કો તરફથી હોમ લોન આપવામાં આવવાને કારણે ઘર ખરીદવું સરળ થઈ જાય છે. પ્રાઇવેટથી લઈને સરકારી બેન્કો સુધી પોતાના ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે અલગ-અલગ પ્રકારની ઓફર લાવે છે. આવી જ એક ઓફર પ્રાઇવેટ સેક્ટરની કોટક મહિન્દ્રા બેન્કે લાવી છે. આ બેન્કે હોમ લોન પર નિશ્ચિત સમયગાળા માટે વ્યાજ દર લોક કરવાની સુવિધાની જાહેરાત કરી છે. ચાલો ઓફર વિશે વિગતવાર જાણીએ.
બેન્ક શું આપી રહી છે ઓફર?
કોટક મહિન્દ્રા બેન્કે ગ્રાહકોને તેમના માસિક હોમ લોનના હપ્તાઓ (EMI) અંગે વધુ નિશ્ચિતતા પ્રદાન કરવા માટે 'હાઇબ્રિડ હોમ લોન' રજૂ કરી છે. આ યોજના હેઠળ ગ્રાહકો 39, 52 અથવા 65 મહિનાના ફિક્સ્ડ-રેટ સમયગાળાને પસંદ કરીને 65 મહિના સુધી તેમના હોમ લોનના વ્યાજ દરને લોક કરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) રેપો રેટમાં બદલાવ થવા છતા પણ તેમને લોનનો વ્યાજ દર અને EMIમાં કોઈપણ પ્રકારનો બદલાવ થશે નહીં. નોંધનીય છે કે, બેન્ક હાલમાં 7.6 ટકાના પ્રારંભિક વ્યાજ દરે હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે.
શું કહ્યું બેન્કે?
બેન્કે જણાવ્યું કે, ઘર ખરીદવું એ પરિવારની નાણાકીય સફરની શરૂઆત હોય છે. શરૂઆતના વર્ષોમાં પરિવારોએ ઘરનું ફર્નિચર, બાળકોનું શિક્ષણ, બચત અને અન્ય દૈનિક જરૂરિયાતો માટેના ખર્ચની સાથે EMIનું સંચાલન કરવું પડે છે. ફિક્સ્ડ-રેટ મુદત પૂર્ણ થયા બાદ લોન આપમેળે ફ્લોટિંગ વ્યાજ દર વ્યવસ્થામાં બદલાઈ જશે, જે રેપો રેટ અને લોન મંજૂરી સમયે નક્કી કરાયેલા વધારાના માર્જિન (સ્પ્રેડ) સાથે જોડાયેલ હશે.
બેન્ક અનુસાર, એક કરોડ રૂપિયાની હોમ લોન પર જો વ્યાજ દરો તાજેતરના ઉચ્ચ સ્તર સુધી વધે છે, તો ધિરાણ લેનારને 3.46 લાખ રૂપિયા સુધીની બચત થઈ શકે છે.
બેન્કમાં મોર્ગેજના પ્રમુખ શું કહ્યું?
કોટક મહિન્દ્રા બેન્કમાં મોર્ગેજના પ્રમુખ નકુલ સક્સેનાએ જણાવ્યું કે, "હોમ લોન ઘણા દાયકાઓ સુધી ચાલી શકે છે અને આ દરમિયાન વ્યાજ દરોના ઘણા ચક્રો આવી શકે છે. ઘણા ધિરાણ લેનારાઓ માટે વ્યાજ દરની દરેક સમીક્ષા સાથે આ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આગામી બદલાવ તેમની EMI અથવા ઘરેલુ બજેટને કઈ રીતે પ્રભાવિત કરશે. સાથે જ સમયની સાથે આવક, પ્રાથમિકતાઓ અને નાણાકીય જવાબદારીઓના બદલાવ વચ્ચે પરિવારોના જીવન સાથે જોડાયેલા મહત્તવપૂર્ણ ખર્ચાઓને પણ સંતુલન બનાવવું પડે છે. આ જ કારણ છે કે, ગ્રાહકોને 65 મહિના સુધી તેમનો વ્યાજ દર લોક કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે, જેથી વધારાનો બોજ ન પડે.