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હોમ લોનની EMI પર 65 મહિના સુધી નો-ટેન્શન... હવે RBIના રેપો રેટ બદલાવા છતાં નહીં વધે વ્યાજ દર! આ બેન્કે આપી મોટી ભેટ

Hybrid Home Loan: કોટક મહિન્દ્રા બેન્કે 'હાઇબ્રિડ હોમ લોન' રજૂ કરી છે. આ અંતર્ગત ગ્રાહકો 65 મહિના સુધી પોતાના હોમ લોનનો વ્યાજ દર નક્કી રાખી શકશે. તો ચાલો જાણીએ શું છે આ હાઈબ્રિક હોમ લોન વિકલ્પ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:28 PM IST
હોમ લોનની EMI પર 65 મહિના સુધી નો-ટેન્શન... હવે RBIના રેપો રેટ બદલાવા છતાં નહીં વધે વ્યાજ દર! આ બેન્કે આપી મોટી ભેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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