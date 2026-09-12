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શેરબજારમાં સોમવારે નહીં થાય કોઈ ટ્રેડિંગ, કેમ બંધ છે BSE અને NSE? જાણો

Share Market Holiday: શેરબજારે 14 સપ્ટેમ્બરે ગણેશ ચતુર્થીના કારણે રજા જાહેર કરી છે. 2026માં ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે, આગામી શેરબજાર રજા 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ મહાત્મા ગાંધી જયંતિના દિવસે રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:43 PM IST
શેરબજારમાં સોમવારે નહીં થાય કોઈ ટ્રેડિંગ, કેમ બંધ છે BSE અને NSE? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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