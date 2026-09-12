/શેરબજારમાં સોમવારે નહીં થાય કોઈ ટ્રેડિંગ, કેમ બંધ છે BSE અને NSE? જાણો

Share Market Holiday: જો તમે ભારતીય શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સોમવાર, અઠવાડિયાનો પહેલો દિવસ, ટ્રેડિંગનો દિવસ છે, પરંતુ આ વખતે શેરબજાર બંધ રહેશે. ચાલો જાણીએ કે સોમવારે બજાર કેમ બંધ રહેશે.
કેમ કોઈ ટ્રેડિંગ નહીં થાય?
ખરેખર, શેરબજારે 14 સપ્ટેમ્બરે ગણેશ ચતુર્થીના કારણે રજા જાહેર કરી છે. પરિણામે, ઇક્વિટી સેગમેન્ટ અને ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે. વધુમાં, કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ, NDS-RST અને ટ્રાઇ-પાર્ટી રેપો સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ સ્થગિત રહેશે.
જો કે, કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ રિસિપ્ટ્સ (EGR) સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ પહેલા ભાગમાં (દિવસના શરૂઆતના ભાગમાં) બંધ રહેશે. બીજા ભાગમાં સાંજે 5:00 વાગ્યે ટ્રેડિંગ ફરી શરૂ થશે. આનો અર્થ એ કે કોમોડિટી માર્કેટ સોમવારે સવારે 9:00થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે.
રજાઓ ક્યારે છે?
ગણેશ ચતુર્થી 2026 પછી, આગામી શેરબજારની રજા 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ મહાત્મા ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે રહેશે. ઓક્ટોબરમાં બે શેરબજારની રજાઓ રહેશે. આ રજાઓ 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ મહાત્મા ગાંધી જયંતિ અને 20 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ દશેરાને કારણે છે.
દશેરા પછી, 2026માં વધુ ત્રણ શેરબજારની રજાઓ રહેશે. 10 નવેમ્બર, 2026ના રોજ દિવાળી-બલિપ્રતિપદા, 24 નવેમ્બર, 2026ના રોજ પ્રકાશ ગુરુપુરબ શ્રી ગુરુ નાનક દેવ અને 25 ડિસેમ્બર, 2026 ના રોજ નાતાલના દિવસે ટ્રેડિંગ બંધ રાખવામાં આવશે. આમ, નવેમ્બરમાં 2 અને ડિસેમ્બરમાં 1 શેરબજારની રજા રહેશે.
ગણેશ ચતુર્થી 2026 તારીખ અને સમય
ગણેશ ચતુર્થી 14 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. ગણેશ ચતુર્થી પૂજા અને મૂર્તિ સ્થાપના માટેનો સૌથી શુભ સમય પરંપરાગત રીતે 'મધ્યાહન' માનવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે, ભગવાન ગણેશનો જન્મ મધ્યાહન સમયે થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે, તેથી ભક્તો મુખ્ય પૂજા માટે આ સમય પસંદ કરે છે.
શુક્રવારે બજારની સ્થિતિ
30 શેર ધરાવતો BSE બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 120.83 પોઈન્ટ અથવા 0.16 ટકા ઘટીને 74,781.76 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, તે 742.43 પોઈન્ટ અથવા 0.99 ટકા જેટલો ઘટીને 74,160.16 પર બંધ થયો. એ જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી પણ 79.70 પોઈન્ટ અથવા 0.34 ટકા ઘટીને 23,398.10 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, તે 246.4 પોઈન્ટ અથવા 1.04 ટકા ઘટીને 23,231.40 પર બંધ થયો હતો.