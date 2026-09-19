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"UPI નહીં, ફક્ત કેસ!" MDR ચાર્જનો વિરોધ કરવા માટે દુકાનદારોએ લીધો એક સાહસિક નિર્ણય

MDR Charges Protest: 2,000 રૂપિયાથી વધુના UPI વ્યવહારો પર પ્રસ્તાવિત MDRના વિરોધમાં ગાઝિયાબાદ સ્થિત અનેક દુકાનદારોએ 15 ઓક્ટોબરથી માત્ર રોકડ ચુકવણીની જાહેરાત કરી છે. હાલમાં જ સરકાર દ્વારા ચુકવણી પર ચાર્જ લગાવવામાં આવ્યો છે. જે 15 ઓક્ટોબરથી લાગુ કરવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:50 PM IST
"UPI નહીં, ફક્ત કેસ!" MDR ચાર્જનો વિરોધ કરવા માટે દુકાનદારોએ લીધો એક સાહસિક નિર્ણય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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