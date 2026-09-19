"UPI નહીં, ફક્ત કેસ!" MDR ચાર્જનો વિરોધ કરવા માટે દુકાનદારોએ લીધો એક સાહસિક નિર્ણય

MDR Charges Protest: ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં, UPI પર પ્રસ્તાવિત મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR)ના વિરોધમાં ઘણા દુકાનદારોએ તેમની દુકાનોની બહાર કેશ પેમેન્ટ અંગે નોટિસ લગાવવાનું શરૂ કર્યું છે. આ નોટિસ ગ્રાહકોને જણાવે છે કે 15 ઓક્ટોબરથી UPI પેમેન્ટ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં અને ફક્ત રોકડ પેમેન્ટ જ સ્વીકારવામાં આવશે. વેપારીઓ કહે છે કે 2,000 રૂપિયાથી વધુના ઘણા વ્યવહારો તેમના વ્યવસાયોમાં સામાન્ય છે. પ્રસ્તાવિત MDR સહન કરવાથી પહેલાથી જ ઓછા માર્જિન પર કાર્યરત વ્યવસાયો પર વધારાનો નાણાકીય બોજ પડી શકે છે.
આ વિસ્તારોમાં લગાવાઈ નોટિસ
અહેવાલો અનુસાર, વિજય નગર, પ્રતાપ વિહાર, ગૌશાળા ફાટક અને ક્રોસિંગ્સ રિપબ્લિક સહિત ગાઝિયાબાદના ઘણા વિસ્તારોમાં દુકાનોની બહાર નોટિસ લગાવવામાં આવી છે. તેઓ જણાવે છે કે MDR ચાર્જને કારણે, UPI પેમેન્ટ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં અને ફક્ત રોકડ ચુકવણી સ્વીકારવામાં આવશે. ક્રોસિંગ્સ રિપબ્લિકમાં વૈષ્ણવી જ્વેલર્સના માલિક અક્ષય કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની દુકાન પર ઘરેણાંની ખરીદી સામાન્ય રીતે ₹2,000 થી વધુ હોય છે. તેઓ કહે છે કે વધારાના ચુકવણી ખર્ચ સહન કરવો દુકાનદારો માટે પડકારજનક હોઈ શકે છે.
બ્યુટી પાર્લર અને કરિયાણાની દુકાનો પણ લગાવવામાં આવ્યા પોસ્ટર
બ્યુટી પાર્લર સંચાલક શહનાઝે પણ MDR અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ફેશિયલ જેવી ઘણી સેવાઓ 2,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ કિંમતની હોઈ શકે છે. ગ્રાહકોને રોકડ રકમની વ્યવસ્થા કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેનાથી માંગ પર અસર પડી શકે છે.
આ દરમિયાન, વિજય નગરમાં કરિયાણાની દુકાનના માલિક સંજય બિંદલે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે જો કેટલાક સ્ટોર્સ મોટી ચુકવણી માટે UPI સ્વીકારવાનું ચાલુ રાખે છે, જ્યારે અન્ય લોકો સ્વીકારતા નથી, તો ગ્રાહકો અન્ય સ્ટોર્સ તરફ વળી શકે છે.
નવો UPI MDR નિયમ શું છે?
15 સપ્ટેમ્બરના રોજ નાણા મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, 2,000 રૂપિયાથી વધુના પસંદગીના વેપારી UPI વ્યવહારો પર 0.4 ટકા MDR લાગુ થશે. આ ફી ગ્રાહક પાસેથી નહીં પણ વેપારી ચુકવણી ઇકોસિસ્ટમ સ્તરે વસૂલવાનો પ્રસ્તાવ છે. 75,000 રૂપિયા કે તેથી વધુના વ્યવહારો માટે મહત્તમ MDR મર્યાદા 300 રૂપિયા હશે. જો કે, મોટાભાગની નાની દૈનિક UPI ચુકવણીઓ આવરી લેવામાં આવશે નહીં. 2,000 રૂપિયા સુધીના P2M UPI વ્યવહારો, જે કુલ P2M વોલ્યુમના 95 ટકાથી વધુ છે, તેમાં શૂન્ય MDR રહેશે, એટલે કે રિટેલર પર 1,500 રૂપિયાની UPI પેમેન્ટ કરનાર ગ્રાહક પાસેથી નવો MDR વસૂલવામાં આવશે નહીં.
સરકાર MDR શા માટે રજૂ કરી રહી છે?
નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ માળખાનો હેતુ UPI ઇકોસિસ્ટમની લાંબા ગાળાની નાણાકીય સ્થિરતાને ટેકો આપવાનો અને બેંકો, ચુકવણી સેવા પ્રદાતાઓ અને UPI એપ્લિકેશન પ્રદાતાઓ જેવા હિસ્સેદારોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે MDR બોજ ગ્રાહકો પર અલગ UPI ચાર્જ દ્વારા ન નાખવો જોઈએ. બેંકોને પણ સલાહ આપવામાં આવી છે કે વેપારીઓ આ ખર્ચ ગ્રાહકો પાસેથી અલગ ફી તરીકે વસૂલ ન કરે.