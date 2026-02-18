Prev
નોમિની કે કાયદાકીય વારસદાર, આખરે કોને મળશે તમારી સંપત્તિ? સમજો શું કહે છે કાયદો

નોમિનીનું નામ હોવું શું સંપત્તિનો માલિકી હક આપે છે? બેંક, વીમા અને શેરમાં નિયમ અલગ છે. નોમિની, કાયદાકીય વારસદાર અને વસીયત-ત્રણેયમાં અસલી તાકાત કોની છે, કાયદો શું કહે છે, આવો તમને સમજાવીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:25 PM IST
  • નોમિની અને કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી એક જ રાખો.
  • દરેક મોટા એસેટ માટે વસીયત જરૂર બનાવો.
  • લગ્ન, છૂટાછેડા, બાળકો થવા પર નોમિની અપડેટ કરો.

નોમિની કે કાયદાકીય વારસદાર, આખરે કોને મળશે તમારી સંપત્તિ? સમજો શું કહે છે કાયદો

ઘણા લોકો બેંક એકાઉન્ટ, વીમા પોલિસી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે શેર લેવા સમયે નોમિનીનું નામ દાખલ કરવામાં આવે છે. પછી માની લેવામાં આવે છે કે ત્યારબાદ તે વ્યક્તિ તે પૈસા કે સંપત્તિનો માલિક બની જશે.

પરંતુ હકીકત છે કે નોમિની અને કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી એક વસ્તુ હોતી નથી. ઘણા મામલામાં નોમિની માત્ર પૈસા લેનાર હોય છે, જ્યારે અસલી હક કોઈ અન્યનો હોય છે. આ ભ્રમ આગળ જઈ પારિવારિક વિવાદ અને કોર્ટ કેસનું કારણ બને છે.

કોણ હોય છે નોમિની?
નોમિની તે વ્યક્તિ હોય છે, જેનું નામ તમેકોઈ નાણાકીય પ્રોડક્ટમાં નોંધાવો છો, જેથી તમારા મૃત્યુ બાદ પૈસા કે સંપત્તિ સરળતાથી ટ્રાન્સફર થઈ શકે. બેંક, વીમા કંપની કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ માટે નોમિની તે વ્યક્તિ હોય છે, જેને તે ચુકવણી કરી દે છે.

કાયદાકીય રીતે નોમિનીને હંમેશા ટ્રસ્ટી માનવામાં આવે છે. એટલે કે તે વ્યક્તિને પૈસા કે સંપત્તિ તો મળી જાય છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે તેનો અંતિમ માલિક હોય. ઘણા મામલામાં નોમિનીએ તે રકમ આગળ કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારીને સોંપવી પડે છે.

કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી કોણ હોય છે
કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી તે લોકો હોય છે, જેને કાયદા પ્રમાણે તમારી સંપત્તિ પર અધિકાર મળે છે. આ અધિકાર તમારી વસીયતથી નક્કી થાય છે. જો વસીયત નથી તો પર્સનલ લોના આધાર પર.

સામાન્ય રીતે તેમાં પતિ કે પત્ની, બાળકોઅને માતા-પિતા સામેલ હોય છે. અલગ-અલગ ધર્મોમાં ઉત્તરાધિકારના નિયમ અલગ હોય છે. પરંતુ મૂળ સિદ્ધાંત તે છે કે કાયદો નક્કી કરે છે કે અસલી હકદાર કોણ છે.

નોમિની અને કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારીમાં તફાવત
અહીં સૌથી મોટી ગુંચવણ થાય છે. નોમિની તે વ્યક્તિ છે, જેને સંસ્થા પૈસા આપે છે. કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી તે વ્યક્તિ છે, જેને કાયદા પ્રમાણે પૈસા રાખવાનો અધિકાર હોય છે.

જો નોમિની અને કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી એક વ્યક્તિ હોય તો કોઈ સમસ્યા હોતી નથી. પરંતુ જો બંને અલગ છે, તો વિવાદની સંભાવના વધી જાય છે. તેવામાં નોમિનીને પૈસા મળ્યા બાદ પણ તેણે કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારીને આપવા પડી શકે છે.

અલગ-અલગ એસેટ્સમાં નિયમ કઈ રીતે કામ કરે છે?
1. બેંક એકાઉન્ટ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટઃ તેમાં બેંક પૈસા નોમિનીને આપે છે. પરંતુ જો કોઈ કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી દાવો કરે છે તો નોમિનીએ તે પૈસા પરત કરવા પડી શકે છે.

2. જીવન વીમા પોલિસીઃ અહીં સ્થિતિ થોડી અલગ હોઈ શકે છે. જો પોલિસીમાં 'Beneficial Nominee'  નોમિની બનાવવામાં આવ્યા છે (સામાન્ય રીતે પતિ-પત્ની, બાળકો કે માતા-પિતા) તો તે વ્યક્તિને અંતિમ હકદાર માનવામાં આવે છે. જો સાધારણ નોમિની છે, તો તે માત્ર પૈસા મેળવનાર માધ્યમ છે.

3. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને શેરઃ AMC કે ડિપોઝિટરી પૈસા/શેર નોમિનીને ટ્રાન્સફર કરી આપે છે. પરંતુ કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી બાદમાં દાવો કરી શકે છે, ખાસ કરી જ્યારે વસીયતમાં અલગ લખાયેલું હોય.

4. પીએફ, ગ્રેચ્યુઇટી અને પેન્શનઃ સરકારી અને EPF નિયમોમાં નોમિનીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. પરંતુ પારિવારિક દાવા અને કોર્ટનો આદેશ અહીં પણ અસર કરી શકે છે.

વસીયતની ભૂમિકા કેમ સૌથી મહત્વની છે
વસીયત તે દસ્તાવેજ છે જે નોમિનીથી પણ ઉપર હોય છે. જો તમે કાયદેસર અને સ્પષ્ટ વસીયત બનાવી રાખી છે તો વિવાદની સંભાવના ઘટી જાય છે. જો વસીયત કહે છે કે સંપત્તિ પુત્રીને મળશે અને નોમિની કોઈ અન્ય છે, તો અંતમાં કાયદો દીકરીને પ્રાથમિકતા આપશે.

વસીયત વગર સંપત્તિનું વિભાજન પર્સનલ લો પ્રમાણે થાય છે. આ તે સ્થિતિ છે જ્યાં સૌથી વધુ વિવાદ થાય છે. પૈસા એકની પાસે હોય છે, પરંતુ દાવેદાર ઘણા હોય છે.

લોકો સૌથી વધુ શું ભૂલ કરે છે
મોટા ભાગના લોકો નોમિની વર્ષો સુધી અપડેટ કરતા નથી. લગ્ન, છૂટાછેડા કે બાળકોના જન્મ બાદ પણ જૂના નોમિની રહે છે. ઘણા લોકો તે માને છે કે નોમિની જ માલિક હોય છે અને વસીયત બનાવવાની જરૂરિયાત સમજતા નથી. આ ગેરસમજણ પરિવારને કોર્ટ સુધી લઈ જાય છે.

યોગ્ય નાણાકીય પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરશો?
નોમિની અને કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી એક જ રાખો.
દરેક મોટા એસેટ માટે વસીયત જરૂર બનાવો.
લગ્ન, છૂટાછેડા, બાળકો થવા પર નોમિની અપડેટ કરો.
વીમાં જ્યાં સુધી સંભવ હોય તો Beneficial Nominee પસંદ કરો.
પરિવારને વસીયત અને નોમિનીની જાણકારી આપો.

કુલ મળી નોમિની માત્ર એક સુવિધા છે, માલિકી હક નથી. અસલી નિર્ણય કાયદો અને વસીયત કરે છે. જો યોગ્ય પ્લાનિંગ કરવામાં ન આવ્યું તો તમારી મહેનતની કમાણી પરિવાર માટે સુરક્ષા નહીં, પરંતુ વિવાદનુંકારણ બની શકે છે. સમય કાઢી નોમિની અને વસીયતને વ્યવસ્થિત કરવી તમારા પરિવારને લાંબા સમયની આર્થિક અને માનસિક શાંતિ આપી શકે છે.

 

nominee vs legal heir differencenominee property rights India

