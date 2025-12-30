Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

માત્ર કિસાન નિધિ જ નહીં, સરકાર ખેડૂતો માટે ચલાવે છે આ ખાસ યોજનાઓ; જાણો કેવી રીતે ઉઠાવી શકો છો ફાયદો?

Government Schemes for Farmers: ભારત સરકાર ખેડૂતો માટે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ચલાવે છે, જે અંતર્ગત ખેડૂતોને દર વર્ષે 6000 રૂપિયાની સહાય રકમ આપવામાં આવે છે. પરંતુ સરકાર ખેડૂતો માટે માત્ર આ એક જ નહીં, પણ અન્ય ઘણી સરકારી યોજનાઓ પણ ચલાવે છે. ચાલો તમને તેના વિશે વિગતવાર જણાવીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:28 AM IST

Trending Photos

માત્ર કિસાન નિધિ જ નહીં, સરકાર ખેડૂતો માટે ચલાવે છે આ ખાસ યોજનાઓ; જાણો કેવી રીતે ઉઠાવી શકો છો ફાયદો?

Government Schemes for Farmers: ભારતમાં અંદાજે 9 થી 15 કરોડ ખેડૂતો છે, જે ભારતને એક કૃષિ પ્રધાન દેશ બનાવે છે. જોકે, ગરીબી અને અભાવમાં જીવતા ખેડૂતોની સંખ્યા પણ ઘણી મોટી છે. તેથી, ભારત સરકાર ખેડૂતોની પ્રગતિ અને ઉત્થાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવે છે. અહીં જાણો સરકાર ખેડૂતો માટે કઈ કઈ સ્કીમ ચલાવે છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના કેન્દ્ર સરકારની એક મહત્વપૂર્ણ યોજના છે, જે ખેડૂતોની ઉન્નતિ માટે ચલાવવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત ખેડૂતોને બિયારણ, ખાતર અને ખેતીના અન્ય સાધનો જેવી જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદવામાં મદદ મળે છે. આ યોજના હેઠળ, સરકાર દરેક પાત્ર ખેડૂત પરિવારને દર વર્ષે 6000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપે છે, જે 2000 રૂપિયાના ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (KCC) અને પાક ધિરાણ
કેન્દ્ર સરકારે દેશભરના ખેડૂતો માટે લોન સ્કીમ શરૂ કરી છે, જેના હેઠળ ખેડૂતોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (KCC) દ્વારા અંદાજે 3 લાખ રૂપિયા સુધીની પાક લોન આપવામાં આવે છે. હવે ખેડૂતોએ ઊંચા વ્યાજ દરે સાહુકારો પાસેથી લોન લેવાને બદલે, આ યોજના હેઠળ સરકારી બેંકોમાંથી લોન લઈ શકે છે. આ લોન પર વ્યાજ દર પણ ઘણો ઓછો છે. ખેડૂતોને માત્ર 7 ટકા વ્યાજ દરે 3 લાખ સુધીની લોન મળે છે. જો ખેડૂત સમયસર લોન પરત કરે, તો તેમને વ્યાજમાં 3 ટકાની વધારાની છૂટ મળે છે. આ યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે જો કોઈ ખેડૂત 1.6 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન લે છે, તો તેણે જમીન ગીરો રાખવાની કે કોઈ ગેરંટી આપવાની જરૂર રહેતી નથી.

પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના
આ યોજના સુનિશ્ચિત કરે છે કે દેશના દરેક ખેડૂતને ખેતી માટે પાણી મળે અને ખેતીના સંસાધનોમાં સુધારો થાય. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ખેડૂતો માત્ર વરસાદ પર નિર્ભર ન રહે, પરંતુ તેમને ખેતીની આધુનિક પદ્ધતિઓ પણ મળે. આ યોજનામાં ખેતરો સુધી પાણી પહોંચાડવા માટે પાઇપ નેટવર્ક બનાવવું અને જળ સંસાધનોનો વિકાસ કરવો સામેલ છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના
પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના (PM-KMY) 12 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ સરકાર ખેડૂતોને સામાજિક સુરક્ષા એટલે કે પેન્શન આપે છે, જેથી ખેડૂતો વૃદ્ધાવસ્થામાં સન્માન સાથે જીવન જીવી શકે. 60 વર્ષની ઉંમર પૂરી થયા પછી ખેડૂતોને દર મહિને 3000 રૂપિયા પેન્શન આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં ખેડૂત જેટલી રકમ જમા કરાવે છે, સરકાર પણ તેટલી જ રકમ સામે જમા કરે છે.

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના (PMFBY)
આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને માત્ર 2 થી 5 ટકાના પ્રીમિયમ પર પાક વીમો આપવામાં આવે છે, બાકીની રકમ સરકાર ભોગવે છે. જો કુદરતી આપત્તિ કે અન્ય કોઈ કારણસર ખેડૂતનો પાક નિષ્ફળ જાય અથવા બગડી જાય, તો આ વીમા દ્વારા તેને આર્થિક વળતર મળે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
kisan Samman NidhiKisan Pension Schemeincome support schemefasal bima schemegovernment schemes for farmers

Trending news