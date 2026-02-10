ખાતામાં નથી રાખતા મિનિમમ બેલેન્સ? તમારી એક ભૂલથી મોટો નફો કરી રહી છે બેંકો, જાણો
PSU Bank News: જાહેર ક્ષેત્રની ઉપક્રમ (PSU) બેંકોએ મિનિમમ બેલેન્સ અને SMS ચાર્જ દ્વારા નોંધપાત્ર નફો કર્યો છે. ખાસ કરીને, પંજાબ નેશનલ બેંક આ સંદર્ભમાં મોખરે છે. સંસદમાં નાણા મંત્રાલય દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2022-23, 2023-24 અને 2024-25માં લઘુત્તમ બેલેન્સ ન રાખવા બદલ પંજાબ નેશનલ બેંકે તેના બચત ખાતાના ગ્રાહકો પાસેથી તમામ PSU બેંકોમાં સૌથી વધુ કમાણી કરી છે. યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પણ SMS ચાર્જના સંદર્ભમાં આગળ રહી.
ડેટા શું કહે છે?
રાજ્યના નાણામંત્રી પંકજ ચૌધરીએ આપેલા ડેટા અનુસાર, પીએનબીને ત્રણ નાણાકીય વર્ષોમાં બચત ખાતાઓમાં મિનિમમ બેલેન્સ ન રાખવા બદલ તેના ગ્રાહકો પાસેથી કુલ 1,577.87 કરોડ રૂપિયા કમાયા છે. બેંક ઓફ બરોડા 1272.17 કરોડ રૂપિયા સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ઇન્ડિયન બેંક 1,166.27 કરોડ રૂપિયા સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
SMS ચાર્જના 1,188.14 કરોડ લીધા
યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એવી બેંક છે જેને નાણાકીય વર્ષ 2022-23, 2023-24 અને 2024-25માં ગ્રાહકોને SMS સુવિધા પૂરી પાડવા બદલ સૌથી વધુ રકમ મળી છે. આ બેંકને નાણાકીય વર્ષ 2022-23, 2023-24 અને 2024-25માં ગ્રાહકોને SMS ચાર્જ આપવા બદલ 1,188.14 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. કેનેરા બેંક સમાન સેવા માટે 506.28 કરોડ રૂપિયા સાથે બીજા સ્થાને છે. બેંક ઓફ બરોડા ત્રીજા ક્રમે છે, જેને ત્રણ નાણાકીય વર્ષોમાં SMS ચાર્જમાં 202.42 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.
પંકજ ચૌધરીએ શું કહ્યું?
સંસદમાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં, પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે બેંકો શૂન્ય-બેલેન્સ બચત ખાતાઓ ઓફર કરે છે, જેમાં બેઝિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ (BSBDA) અને પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (PMJDY) હેઠળ ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ખાતાઓમાં કોઈ લઘુત્તમ બેલેન્સ જાળવણીની જરૂર નથી, અને થાપણો, ઉપાડ અને ATM ઉપયોગ જેવી મૂળભૂત બેંકિંગ સેવાઓ મફતમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ખાતાઓ પર લઘુત્તમ બેલેન્સ ન રાખવા બદલ કોઈ દંડ નથી.
