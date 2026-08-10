/Paytm, PhonePe કે GPay નહીં... આગામી મહિનેથી આ એપ દ્વારા ઉપાડી શકશો PF! જાણો કેટલી હશે લિમિટ

EPFO News : જો તમે પગારદાર કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. EPFO PF ઉપાડવાની પ્રક્રિયાને ડિજિટલ બેંકિંગ જેટલી ઝડપી અને સરળ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. જો બધું યોજના મુજબ રહ્યું, તો સપ્ટેમ્બર 2026થી EPFO મેમ્બર BHIM UPI દ્વારા તેમના UPI-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં સીધું તેમનું PF ફંડ મેળવી શકશે. આ નવી સિસ્ટમનો ઉદ્દેશ ક્લેમ દાખલ કરવાથી લઈને પેમેન્ટ મેળવવા સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઝડપી અને વધુ અનુકૂળ બનાવવાનો છે.
એ જાણવું જરૂરી છે કે UPI-આધારિત PF ઉપાડવાની સુવિધા શરૂ થવાનો અર્થ એ નથી કે હાલના EPFO નિયમો બદલાયા છે. PF મેમ્બરે હજુ પણ પહેલાની જેમ PF ઉપાડવા માટે પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા જરૂરી છે.
UPI દ્વારા PF ઉપાડવામાં શું બદલાશે ?
હાલમાં જ્યારે પણ EPF સભ્યને તેમના PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવાની જરૂર હોય છે, ત્યારે તેમણે ઑનલાઇન EPFO સિસ્ટમ દ્વારા ક્લેમ સબમિટ કરવો જરૂરી છે. એકવાર ક્લેમ મંજૂર થઈ જાય પછી ફંડ બેંકિંગ સિસ્ટમ દ્વારા સભ્યના રજિસ્ટર્ડ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં થોડા દિવસો લાગે છે. જો કે, UPI સિસ્ટમ હેઠળ આ અંતિમ પેમેન્ટ પગલું નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બનશે. એકવાર ક્લેમ પ્રક્રિયા મંજૂર થઈ જાય, પછી પૈસા સીધા UPI-લિંક્ડ બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવશે. એવી શક્યતા છે કે આ સેવા શરૂઆતમાં BHIM એપ દ્વારા શરૂ થશે.
BHIM UPI દ્વારા PF કેવી રીતે ઉપાડી શકાશે ?
UPI દ્વારા કેટલું PF ઉપાડી શકાશે ?
PF ખાતાધારકો માટે એક મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે શું UPI આવવાથી PF ઉપાડવાની મર્યાદામાં ફેરફાર થશે. હાલમાં, એવી કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી કે UPI દ્વારા PF ઉપાડવા માટે અલગ કે નવી મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવશે. તેથી સભ્ય કેટલી રકમ ઉપાડી શકે છે તે સંપૂર્ણપણે EPFO નિયમો અને PF ઉપાડવાના કારણ પર આધારિત રહેશે.
શું ક્લેમ સબમિટ કર્યા પછી પૈસા તરત જ જમા થઈ જશે ?
આ સિસ્ટમનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ ક્લેમની પતાવટ અને ફંડ ટ્રાન્સફર માટે લાગતા સમયને ઘટાડવાનો છે. EPFO પહેલાથી જ ક્લેમ માટે 'ઓટો-સેટલમેન્ટ'નો વ્યાપ વધારી રહ્યું છે. આનાથી ભૂતકાળની તુલનામાં ઘણા ક્લેમની પ્રક્રિયામાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. એકવાર ક્લિયરન્સ મળી ગયા પછી, UPIનું એકીકરણ પેમેન્ટ પ્રક્રિયાના અંતિમ તબક્કાને નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બનાવશે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે દરેક PF ક્લેમને તાત્કાલિક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. ક્લેમની ચકાસણી, પાત્રતા અને મંજૂરી પ્રક્રિયા મહત્વપૂર્ણ પગલાં રહે છે.
BHIM UPIને કેમ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે ?
શરૂઆતમાં ફક્ત સરકારના ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ, BHIM પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. પ્રમાણભૂત સરકારી પ્લેટફોર્મથી શરૂઆત કરવાથી EPFOને નવી UPI-આધારિત પેમેન્ટ સિસ્ટમ વિકસાવવામાં અને સંપૂર્ણ રીતે પરીક્ષણ કરવામાં મદદ મળશે. એકવાર સિસ્ટમ સરળતાથી કાર્ય કરી લે, પછી તેને અન્ય UPI એપ્લિકેશનો સુધી વિસ્તૃત કરી શકાય છે. જો કે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
નવી સિસ્ટમથી કોને ફાયદો થશે ?
આ નવી સુવિધા લાખો પગારદાર વ્યક્તિઓ અને કર્મચારીઓ માટે અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થશે જેઓ કાગળકામની ઝંઝટ વિના ઝડપથી તેમના ફંડને મેળવવા માંગે છે. તેમને ફાયદો થશે.