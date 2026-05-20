/નથી આવી રહી ગેસ સબસિડી? મોબાઈલ નંબરથી આ રીતે કરો ચેક; મિનિટોમાં ખબર પડી જશે ખાતામાં પૈસા આવ્યા કે નહીં

LPG Subsidy: આજે પણ દેશના કરોડો લોકો એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર પર મળતી સબસિડીનો લાભ ઉઠાવે છે. જો કે, ઘણા લોકોને એ ખબર જ નથી પડતી કે સબસિડીના પૈસા તેમના બેંક ખાતામાં આવ્યા છે કે નહીં. આવા સમયે લોકો ગેસ એજન્સીના ચક્કર લગાવતા રહે છે, જ્યારે આ કામ ઘરે બેઠા પણ સરળતાથી થઈ શકે છે. જો તમારો મોબાઈલ નંબર ગેસ કનેક્શન અને બેંક ખાતા સાથે લિંક હોય, તો ઘરે બેઠા જ થોડી મિનિટોમાં સબસિડીનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકાય છે.
LPG Subsidy: કેન્દ્ર સરકાર ઘરેલું એલપીજી સિલિન્ડર પર ગ્રાહકોને સબસિડી આપે છે. એટલે કે સિલિન્ડરની પૂરી કિંમત ચૂકવ્યા પછી, અમુક રકમ ગ્રાહકના બેંક ખાતામાં પાછી મોકલવામાં આવે છે. આ પૈસા સીધા ડીબીટી (DBT - ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. જો કે, સબસિડી દરેક ગ્રાહકને મળતી નથી. સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી શરતો અનુસાર માત્ર પાત્ર લોકો જ આનો લાભ મેળવી શકે છે.
મોબાઈલ નંબરથી કેવી રીતે ચેક કરવી સબસિડી?
જો તમે પણ એ જાણવા માંગો છો કે તમારા બેંક ખાતામાં ગેસ સબસિડીના પૈસા આવ્યા છે કે નહીં, તો સૌથી સરળ રસ્તો ગેસ કંપનીની વેબસાઇટ અથવા એપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સૌથી પહેલા તમારી ગેસ કંપનીની વેબસાઇટ ખોલો. ભારતમાં મોટાભાગના લોકો ઇન્ડેન (Indane), ભારત ગેસ (Bharat Gas) અને એચપી ગેસ (HP Gas) નો ઉપયોગ કરે છે. ત્યારબાદ 'Check Subsidy Status' અથવા 'Give Your Feedback Online' પર ક્લિક કરો. ત્યાં તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો. OTP આવ્યા પછી લોગઇન થઈ જશે. લોગઇન થયા પછી તમને સબસિડીનો આખો રેકોર્ડ જોવા મળશે. તેમાં એ પણ લખેલું હશે કે કઈ તારીખે કેટલી રકમ તમારા ખાતામાં મોકલવામાં આવી છે.
કંપની દ્વારા આવે છે મેસેજ
જો તમારો મોબાઈલ નંબર ગેસ એજન્સીમાં અપડેટ હશે, તો સિલિન્ડર બુક થવા પર અને સબસિડી આવવા પર કંપની દ્વારા એક મેસેજ પણ આવે છે. ઘણી વખત લોકો નંબર બદલી નાખે છે અથવા તો એ નંબર બંધ થઈ જાય છે, પરંતુ ગેસ એજન્સીમાં પોતાનો નવો નંબર અપડેટ કરાવતા નથી. આવા સંજોગોમાં તેમને મેસેજ મળી શકતો નથી. તેથી હંમેશા તમારો મોબાઈલ નંબર અપડેટ રાખો.
સબસિડી ન આવી રહી હોય તો શું કરવું?
જો લાંબા સમયથી સબસિડી ન મળી રહી હોય, તો સૌથી પહેલા એ ચેક કરો કે તમારું આઈડી કાર્ડ (જેમ કે લિંક કરેલ ઓળખપત્ર) બેંક ખાતા અને ગેસ કનેક્શન સાથે જોડાયેલું છે કે નહીં. આ સિવાય બેંક એકાઉન્ટ એક્ટિવ હોવું પણ જરૂરી છે. ઘણી વખત ખાતાની કેવાયસી (KYC) પૂર્ણ ન હોવાના કારણે પણ સબસિડી અટકી જાય છે.
ગેસ એજન્સીની હેલ્પલાઇન પર કરો ફરિયાદ
જો બધું જ સાચું હોવા છતાં પણ પૈસા ન આવી રહ્યા હોય, તો તમે ગેસ એજન્સી અથવા કંપનીના હેલ્પલાઇન નંબર પર ફરિયાદ કરી શકો છો. આજકાલ ઘણી બેંક એપ અને UPI પ્લેટફોર્મ પર પણ DBT ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતી જોવા મળે છે. ત્યાં જઈને પણ એ જાણી શકાય છે કે સબસિડીના પૈસા આવ્યા છે કે નહીં.