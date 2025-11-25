Prev
હવે એપલ કર્મચારીઓને કરશે છુટા, છેલ્લા વિકલ્પ માટે 20 જાન્યુઆરી સુધી અલ્ટીમેટમ

Apple Layoff: આઇફોન બનાવતી કંપની એપલે સેલ્સ વિભાગના ડઝનબંધ કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા છે. અસરગ્રસ્ત કર્મચારીઓમાં શાળાઓ, સરકારી એજન્સીઓ અને મોટા વ્યવસાયો માટે કામ કરતા એકાઉન્ટ મેનેજરો તેમજ સંસ્થાકીય ગ્રાહક મીટિંગ્સ અને બ્રીફિંગ સેન્ટરોના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:20 AM IST

હવે એપલ કર્મચારીઓને કરશે છુટા, છેલ્લા વિકલ્પ માટે 20 જાન્યુઆરી સુધી અલ્ટીમેટમ

Apple Layoff: આઇફોન નિર્માતા એપલે યુ.એસ.માં સેલ્સ વિભાગના ડઝનબંધ કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા છે. ટેક કંપનીઓ માટે આ એક દુર્લભ ઘટના માનવામાં આવે છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, કંપની વ્યવસાયો, સરકારો અને શાળાઓને તેના ઉત્પાદનો વેચવાની રીતની સમીક્ષા અને સુધારણા કરી રહી છે. એક પ્રવક્તાએ આ પગલાની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચવા માટે સેલ્સ ટીમમાં ફેરબદલ કરવામાં આવી છે. જો કે, તેમણે કોઈ વિગતો આપી નથી.

કયા કર્મચારીઓને અસર થઈ?

અહેવાલ મુજબ, સમગ્ર સંસ્થામાં ડઝનબંધ સેલ્સ કર્મચારીઓને અસર થઈ છે, જેમાં કેટલીક ટીમોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. અસરગ્રસ્ત કર્મચારીઓમાં શાળાઓ, સરકારી એજન્સીઓ અને મોટા વ્યવસાયો માટે કામ કરતા એકાઉન્ટ મેનેજરો તેમજ એપલના બ્રીફિંગ સેન્ટરના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે સંસ્થાકીય ગ્રાહક મીટિંગ્સ અને ઉત્પાદન પ્રદર્શન માટે રચાયેલ છે.

છટણી પર આશ્ચર્ય

અસરગ્રસ્ત લોકોમાંથી ઘણા આશ્ચર્યચકિત થયા, કારણ કે એપલ ખૂબ જ ઓછી ટેક કંપનીઓમાંની એક છે જે ક્યારેય નોકરીઓમાં કાપ મૂકે છે. ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ રેકોર્ડ-ઊંચી આવક મેળવી છે અને $140 બિલિયનની નજીક પહોંચવાની દિશામાં છે, જે સફળ પ્રોડક્ટ લોન્ચિંગ દ્વારા પ્રેરિત છે. આ કાપમાં લાંબા સમયથી મેનેજરો અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, 20 કે 30 વર્ષથી એપલ સાથે રહેલા કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

છટણી માટેનું મુખ્ય લક્ષ્ય

યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ જેવી એજન્સીઓ સાથે કામ કરતી સરકારી સેલ્સ ટીમ 43 દિવસના યુએસ સરકારના શટડાઉન અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગવર્નમેન્ટ એફિશિયન્સી, અથવા DOGE દ્વારા કરવામાં આવેલા કાપ પછી પહેલાથી જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહી હતી, જેણે ખર્ચ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

શું છટણી કરાયેલા કર્મચારીઓ પાસે કોઈ વિકલ્પ છે?

જે કર્મચારીઓએ પોતાની નોકરી ગુમાવી છે, તેઓ 20 જાન્યુઆરી સુધી કંપનીમાં બીજી જગ્યા શોધી શકે છે. જો તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમને સેવરેન્સ પેકેજ મળશે. એપલ અસરગ્રસ્ત કર્મચારીઓ માટે અરજી કરવા માટે તેની વેબસાઇટ પર નવી સેલ્સ સ્થિતિઓ પણ પોસ્ટ કરી રહી છે.

એપલમાં છટણીને "છેલ્લો ઉપાય" કેમ કહેવામાં આવે છે?

છટણી પ્રત્યે એપલનો અભિગમ અન્ય ટેક કંપનીઓ કરતા અલગ રહ્યો છે. સીઈઓ ટિમ કૂકે અગાઉ કહ્યું હતું કે છટણી તેમના માટે "છેલ્લો ઉપાય" છે. જોકે, કંપનીએ સમયાંતરે અમુક ભૂમિકાઓ દૂર કરી છે, ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ પ્રોજેક્ટ સમાપ્ત થાય છે, જેમ કે તાજેતરનો સ્વ-ડ્રાઇવિંગ કાર પ્રોજેક્ટ.

ટેક જગતમાં છટણીનો દોર ચાલુ

ટેક ઉદ્યોગમાં ચાલી રહેલી છટણી વચ્ચે એપલનું આ પગલું આવ્યું છે. આ મહિને, એમેઝોને 14,000થી વધુ ભૂમિકાઓ દૂર કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જ્યારે મેટાએ તેના AI સંગઠનમાં અનેક સો ભૂમિકાઓ દૂર કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

