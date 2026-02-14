હવે સીધી 30,000ને પાર થશે બેસિક સેલેરી! 60% DA સાથે 8મા પગાર પંચની તૈયારી, જાણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર લેટેસ્ટ અપડેટ્સ
8th Pay Commission Fitment Factor: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં કેટલો વધારો થશે અને DA કેટલે પહોચશે તેને લઈને હાલમાં અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે જોવાનું રહેશે કે કેન્દ્ર સરકાર કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મોટી ભેટ આપવા જઈ રહી છે.
- 8મા પગાર પંચમાં શું ફેરફાર થશે?
- સંભવિત આધાર: 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ અંદાજિત 60 ટકા DA
- સરકારનું વલણ અને સમયમર્યાદા
8th Pay Commission Fitment Factor: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચ અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે, હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગેનો છે. કમિશનની અંતિમ ભલામણોને હજુ 18થી 20 મહિના બાકી છે, પરંતુ કર્મચારીઓએ અગાઉના પગાર વધારા પેટર્નના આધારે ગણતરી શરૂ કરી દીધી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે જો સરકાર અગાઉના કમિશનની પ્રથાને અનુસરે છે, તો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું (DA) નવા પગાર નક્કી કરવા માટે મુખ્ય આધાર બની શકે છે.
મોંઘવારી ભથ્થું અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વચ્ચે જૂનો સંબંધ
7મા પગાર પંચ દરમિયાન, લઘુત્તમ વેતન 7,000 રૂપિયાથી વધારીને 18,000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યું હતું. 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ફોર્મ્યુલાનું વિશ્લેષણ કરવાથી જાણવા મળે છે કે મોંઘવારી ભથ્થું (DA)ના નિષ્ક્રિયકરણ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (2.57)નો લગભગ 2.25 ટકા ભાગ ફક્ત હતો.
બાકીનો ભાગ વાસ્તવિક પગાર વધારા અને પગાર માળખામાં ફેરફાર માટે રાખવામાં આવ્યો હતો.
8મા પગાર પંચમાં શું ફેરફાર થશે?
હાલના વલણો અને AICPI-IW ડેટાના આધારે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં 60 ટકા સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. જો 8મા પગાર પંચ આ 60 ટકા DAને આધાર તરીકે અપનાવે છે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નવેસરથી નક્કી કરવામાં આવશે.
સંભવિત આધાર: 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ અંદાજિત 60 ટકા DA
લઘુત્તમ વેતન અપેક્ષા: જો 2.57 કે તેથી વધુનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે, તો લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને 26,000 રૂપિયા અને 34,000 રૂપિયાની વચ્ચે થઈ શકે છે.
સરકારનું વલણ અને સમયમર્યાદા
હાલમાં, સરકારે કોઈ ચોક્કસ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આંકડાની પુષ્ટિ કરી નથી. 8મા પગાર પંચને નવેમ્બર 2025માં સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. આનો અર્થ એ છે કે મે 2027 પહેલા સત્તાવાર આંકડા જાહેર થવાની શક્યતા ઓછી છે, પરંતુ વધતા DA દર કર્મચારીઓની આશાઓને વધારી રહ્યા છે.
