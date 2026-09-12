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હવે UPI પેમેન્ટના આધારે પણ મળશે લોન, SBIની મોટી ભેટ, જાણો

UPI Payments: એવા નાના વેપારીઓ કે જેમની લોન મેળવવાની મૂલ્યાંકન UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટાના આધારે કરવામાં આવશે, જેમની પાસે GST રજીસ્ટ્રેશન નથી, સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આ લોન સુવિધા નાના વ્યવસાયોને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:40 PM IST
હવે UPI પેમેન્ટના આધારે પણ મળશે લોન, SBIની મોટી ભેટ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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