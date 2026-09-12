/હવે UPI પેમેન્ટના આધારે પણ મળશે લોન, SBIની મોટી ભેટ, જાણો

UPI Payments: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)એ એક નવી લોન આપવાની કામગીરી વિકસાવી છે. આ સિસ્ટમ હેઠળ, UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટાના આધારે લોન પાત્રતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. SBIના વરિષ્ઠ અધિકારી અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અશ્વિની કુમાર તિવારીએ આ માહિતી આપી. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
આ સુવિધા કયા ગ્રાહકોને મળી શકે છે?
આ લોન સુવિધા નાના વ્યવસાયોને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. અશ્વિની કુમાર તિવારીએ સમજાવ્યું કે જો કોઈ નાના વ્યવસાયનું નિયમિત વેચાણ હોય અને UPI દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવે, તો આ ડિજિટલ વ્યવહારોનો ઉપયોગ વ્યવસાયના વેચાણના સૂચક તરીકે થઈ શકે છે. SBI GST નોંધણી વિના વ્યવસાયોની લોન-સંપાદન ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક નવો UPI-આધારિત ઉકેલ વિકસાવી રહી છે.
તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે બેંકે GST હેઠળ નોંધાયેલા વ્યવસાયોને લોન આપવાના પડકારનો સામનો કર્યો છે અને 10 મિનિટમાં લોનનું વિતરણ કરવામાં સક્ષમ છે. એ નોંધવું જોઈએ કે છેલ્લા 18 મહિનામાં, બેંકે GST અને PAN ડેટાનો ઉપયોગ કરીને 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની લોનનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે. જો કે, GST નંબર વિના વ્યવસાયો સાથે મુશ્કેલીઓ છે, અને આ પરિસ્થિતિઓમાં વૈકલ્પિક ડેટા મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
UPI ટ્રાન્જેક્શનના મુદ્દા પર, તિવારીએ કહ્યું કે લોન આપતી બેંક પાસે હંમેશા પૈસા ક્યાં જઈ રહ્યા છે તે અંગે સ્પષ્ટ માહિતી હોતી નથી. જો કે, આ માહિતી પ્રાપ્ત કરનાર બેંક અને થર્ડ પાર્ટ પેમેન્ટ એપ્લિકેશન પાસે હોય છે જે વ્યવહારને સરળ બનાવે છે.
નાના વ્યવસાયોને ક્રેડિટ-સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદ મળશે
તેમણે ઉમેર્યું કે ગ્રાહકની સંમતિથી, બેંક UPI ચુકવણીઓ અને ટેલિકોમ કંપનીઓના ડેટા જેવા અન્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરતા મોડેલનો ઉપયોગ કરીને લોન પાત્રતાનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે. તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે SBI નવા ડેટાના આધારે નાના વ્યવસાયોને લોન આપવાની આશા રાખે છે. આનાથી નાના વ્યવસાયોને સામનો કરવો પડી રહેલી ક્રેડિટ-સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદ મળશે.
નાના વ્યવસાયો માટે બેંકોમાંથી લોન મેળવવાનું સરળ
જો આ સિસ્ટમ સફળ થાય, તો GST નોંધણી વિના નાના દુકાનદારો, વેપારીઓ અને અન્ય નાના વ્યવસાયો માટે બેંકોમાંથી લોન મેળવવાનું સરળ બનાવી શકે છે. નિયમિત વ્યવસાય ધરાવતા અને UPI દ્વારા ડિજિટલ ચુકવણીનો સારો રેકોર્ડ ધરાવતા વ્યવસાયોને સૌથી વધુ ફાયદો થવાની શક્યતા છે.