હવે માત્ર 1000 રૂપિયાનું જ મળશે પેટ્રોલ-ડીઝલ... રિલાયન્સના પંપ પર લિમિટ કરાઈ નક્કી! જાણો શું છે કારણ
Fuel Shortage: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેના રિટેલ આઉટલેટ્સ પર ફ્યૂલની વધુ પડતી ખરીદી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ગ્રાહકોને રિટેલ આઉટલેટ્સ પરથી માત્ર 11 ડોલર (લગભગ 1000 રૂપિયા) સુધીનું જ પેટ્રોલ કે ડીઝલ ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
Trending Photos
Fuel Shortage: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંકટને કારણે દુનિયાના અનેક દેશોમાં ફ્યૂલ સપ્લાય પર અસર પડી છે. ભારતમાં પણ ઈંધણનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. હવે આ માહોલ વચ્ચે મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડે તેના રિટેલ આઉટલેટ્સ પર ફ્યૂલના વેચાણ પર મર્યાદા લગાવી દીધી છે. જો કે, કંપનીએ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિર્દેશ જાહેર કર્યા નથી.
માત્ર 1000 રૂપિયાની ખરીદી
બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગ્રાહકો રિટેલ આઉટલેટ્સ પરથી માત્ર 11 ડોલર (લગભગ 1000 રૂપિયા) સુધીનું જ પેટ્રોલ કે ડીઝલ ખરીદી શકે છે. આ બાબત સાથે સંકળાયેલા લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ તેના પાર્ટનર BP Plc સાથે મળીને જે ફ્યુલ સ્ટેશન ચલાવે છે, ત્યાં વ્યક્તિ દીઠ એક સમયે માત્ર 1,000 રૂપિયા સુધીની જ ખરીદી કરવાની છૂટ અપાઈ રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ જોઇન્ટ વેન્ચરના દેશભરમાં 2,000થી વધુ પેટ્રોલ પંપ છે.
શું આ નિર્ણય ફ્યુલ પંપ ઓપરેટર્સનો છે?
એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે, Jio-BP પંપના ઓપરેટરોએ ગભરાટમાં થતી ખરીદીને રોકવા અને માંગમાં અચાનક આવેલા ઉછાળાને કારણે ઈંધણની સીમા નક્કી કરવાનું શરૂ કર્યું છે. રિલાયન્સના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, આવો કોઈ નિર્દેશ નથી, જે ગ્રાહકો દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવતું ફ્યૂલની માત્રાને મર્યાદિત કરતો હોય, પરંતુ તેમણે સ્વીકાર્યું કે, આવી ઘટનાઓ કોઈ સ્થાનિક પરિસ્થિતિનું પરિણામ હોઈ શકે છે. જિયો-બીપી એવો પહેલો ઓપરેટર છે જેણે માત્ર કિંમતો વધારવાને બદલે સપ્લાય લિમિટ નક્કી કરી છે. આ ભારતના એનર્જી માર્કેટમાં વધી રહેલી અનિશ્ચિતતાનો સંકેત છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, માર્ચ મહિનામાં ખાનગી ક્ષેત્રની કંપની નાયરા એનર્જી (Nayara Energy)એ ખર્ચ વધવાને કારણે પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયા અને ડીઝલમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો. નાયરાના પંપ પર અત્યારે પેટ્રોલ 100.71 રૂપિયા અને ડીઝલ 91.31 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
દુનિયાનો ત્રીજો મોટો વપરાશકર્તા દેશ
દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઓઈલ વપરાશકર્તા દેશ ભારત, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અઠવાડિયા સુધી લગભગ બંધ રહેવાને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ માર્ગ ક્રૂડ ઓઈલ, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસના વૈશ્વિક શિપમેન્ટ માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે. યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે ઈરાને આ સપ્લાય અટકાવી દીધો હતો. જો કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સીઝફાયર જરૂર થયું છે, તેમ છતાં ટેન્કરોની અવરજવરમાં હજુ પણ અડચણો આવી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે