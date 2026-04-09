New Labour Codes: હવે ફ્રીમાં ઓવરટાઈમ નહીં કરાવી શકે કંપની, 1 કલાકનો મળશે ડબલ પગાર, જાણો નવા લેબર કોડના નિયમ
New Labour Codes: નવા લેબર કોડ અનુસાર જો કોઈ કર્મચારી નિર્ધારિત સમય (8 કે 9 કલાક) થી વધુ કામ કરે છે તો તેને એક્સ્ટ્રા ચુકવણી જરૂરી છે. આવો હવે જાણીએ 1 કલાક ઓવરટાઈમ કરવા પર તમને કેટલો પગાર મળશે.
- નવા લેબર કોડથી કર્મચારીઓને થશે ફાયદો
- ઓવરટાઈમ કરશો તો મળશે ડબલ પગાર
- દરેક કંપનીએ કરવું પડશે આ નિયમનું પાલન
New Labour Codes: આજના સમયની નોકરીમાં નિર્ધારિત સમય કરતા વધુ કામ કરવું સામાન્ય બની ગયું છે. કામના ભારણને કારણે લોકોએ વધુ સમય ઓફિસમાં રોકાવું પડે છે. હવે સારી વાત છે કે નવા લેબર કોડમાં ઓવરટાઈમને લઈને સ્પષ્ટ નિયમ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેથી કર્મચારીઓને તેની મહેનતના યોગ્ય પૈસા મળી શકે. નવા નિયમ અનુસાર જો કોઈ કર્મચારી પોતાની ડ્યૂટી (8 કે 9 કલાક) થી વધુ કામ કરે છે તો કંપનીએ તેને એક્સ્ટ્રા સમયની ચુકવણી કરવી પડશે. ખાસ વાત છે કે ઓવરટાઇમના પૈસા સામાન્ય વેતનથી ઓછામાં ઓછા ડબલ હોવા જોઈએ. એટલે તમાણી એક કલાકની કમાણી જેટલી છે, ઓવરટાઈમમાં તેના ડબલ મળશે.
ઓવરટાઈમના પૈસા કઈ રીતે નક્કી થાય છે?
ઓવરટાઈમના પૈસા તમારી કુલ સેલેરી (CTC) પર નહીં, પરંતુ બેઝિક પગાર પર નક્કી થાય છે. માની લો તમારી CTC 30,000 રૂપિયા છે. સામાન્ય રીતે તેમાં બેઝિક સેલેરી લગભગ અડધી એટલે કે 15000 રૂપિયા માનવામાં આવે છે. હવે આ બેઝિક સેલેરીને કામના દિવસોમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે, જેનાથી એક દિવસની કમાણી નીકળે છે. પછી તેના આધાર પર એક કલાકનો પગાર નક્કી થાય છે.
સરળ ભાષામાં સમજો
તમારી એક દિવસની કમાણી લગભગ 577 રૂપિયા થાય છે. જો તેને 8 કલાકમાં વિભાજીત કરીએ તો એક કલાકની કમાણી લગભગ 73 રૂપિયા થાય છે. હવે કારણ કે ઓવરટાઈમના પૈસા ડબલ મળે છે, તેથી એક કલાકનો ઓવરટાઈમ કરવા પર તમને આશરે 146 રૂપિયા મળશે.
મહિનામાં કેટલો ફાયદો થશે?
જો તમે દરરોજ 1 કલાક એક્સ્ટ્રા કામ કરો છો તો મહિનામાં સારી કમાણી થઈ શકે છે. 26 વર્કિંગ ડે માનીને ચાલીએ તો તમને આશરે 3700-3800 રૂપિયા વધારાના મળી શકે છે. એટલે કે હવે તમને તમારી મહેનતનું સારૂ ફળ મળવાનું છે.
આ વાતનું ધ્યાન રાખો
પહેલા તમારી બેઝિક સેલેરી જરૂર જાણો
જેટલો ઓવરટાઈમ કરો, તેનો રેકોર્ડ રાખો
આ સિવાય કંપનીના નિયમ અને પોલિસીને પહેલા સમજી લો.
