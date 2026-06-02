/લોકરમાં રાખેલું સોનું બદલી શકે છે દેશની કિસ્મત, જાણી લો શું છે આ ગેમચેન્જર આઈડિયા

Gold Recycling Appeal: ભારતમાં સોનું લોકોની લાગણીઓ સાથે જોડાયેલું છે. લગ્નપ્રસંગ હોય કે કોઈ તહેવાર સોનું ખરીદવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. લોકો નવું સોનું ખરીદવાને બદલે ઘરોમાં પડેલા જૂના સોનાને રિસાયકલ કરે તો દેશની અર્થવ્યવસ્થા, વિદેશી હૂંડિયામણ અને વધતા આયાત બિલને પણ ઘટાડી શકાય છે.
કેટલું સોનું છે ભારતમાં?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ભારતીય ઘરો અને મંદિરોમાં લગભગ 32,000 ટન સોનું છે. આ દુનિયાના સૌથી મોટા ખાનગી ગોલ્ડ સ્ટોકમાંથી એક માનવામાં આવે છે. મોટી માત્રામાં આ સોનું લોકરો અને તિજોરીઓમાં પડ્યું રહે છે અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈ શકતું નથી.
ગોલ્ડ રિસાયક્લિંગ કેમ છે ચર્ચામાં ?
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું સોનું વિદેશથી આયાત કરે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં દેશે અંદાજે 72.4 અબજ ડોલરના સોનાની આયાત કરી હતી. આનાથી દેશ પર વિદેશી હૂંડિયામણનો મોટો બોજ પડે છે. દરેક વખતે જ્યારે ભારત સોનાની આયાત કરે છે, ત્યારે ચૂકવણી ડોલરમાં કરવી પડે છે. આનાથી વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર દબાણ વધે છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે, ડોલરની બચત થાય અને વિદેશી હૂંડિયામણ મજબૂત રહે.
વધુ આયાત અને ઓછી નિકાસની સ્થિતિમાં ચાલુ ખાતાની ખાધ વધે છે. સોનાની આયાતમાં ઘટાડો થવાથી આ ખાધને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. જો ઘરો અને મંદિરોમાં રહેલા કુલ સોનાનો માત્ર 1% હિસ્સો પણ દર વર્ષે રિસાયકલ કરવામાં આવે, તો ભારતની સોનાની આયાત 25% થી 30% સુધી ઘટી શકે છે. આનાથી અબજો ડોલરનું વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવી શકાય છે.
સરકારે અન્ય કયા પગલાં લીધાં?
સોનાની આયાતને નિયંત્રિત કરવા માટે સરકારે હાલમાં જ સોના અને ચાંદી પરની ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી 6% થી વધારીને 15% કરી દીધી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય આયાત ઘટાડવાનો, રૂપિયાને ટેકો આપવાનો અને વિદેશી હૂંડિયામણ પરનું દબાણ ઓછું કરવાનો છે.
સામાન્ય લોકો પર શું અસર પડશે?
ઘરોમાં પડેલા જૂના સોનાનો સારી રીતે ઉપયોગ કરીને પણ જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકાય છે. આનાથી દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ફાયદો થશે અને વિદેશી હૂંડિયામણની પણ બચત થશે. હાલમાં જ્વેલરી ઉદ્યોગ સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. લોકોની નોકરી જાય છે એ પહેલાં જ્વેલરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રયાસ કરી રહી છે કે જૂની સ્કીમને ફરી રિલોન્ચ કરાય અને સરકાર એમાં સહયોગ કરે હવે તો આગામી સમય જ બતાવશે કે સરકાર આ મામલે કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે.