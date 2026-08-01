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હવે ભારે ભરખમ સિલિન્ડર ઉપાડવાની ઝંઝટ ખતમ! BPCLએ લોન્ચ કર્યો Bharatgas Lite ZIP, 4 કલાકમાં થશે ડિલિવરી

Bharatgas Lite ZIP: ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL)એ ભારતગેસ લાઈટ ઝિપ લોન્ચ કર્યો છે. આ 10 કિલોગ્રામનો ફાઈબર કમ્પોઝિટ LPG સિલિન્ડર છે, જેની 4 કલાકમાં ડિલિવરી, તુરંત નવું કનેક્શન, હલકું વજન અને પારદર્શક બોડી જેવી આધુનિક સુવિધાઓ મળશે. જાણો તેની વિશેષતાઓ અને કયા શહેરોમાં શરૂ થઈ છે આ સર્વિસ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:06 PM IST
હવે ભારે ભરખમ સિલિન્ડર ઉપાડવાની ઝંઝટ ખતમ! BPCLએ લોન્ચ કર્યો Bharatgas Lite ZIP, 4 કલાકમાં થશે ડિલિવરી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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