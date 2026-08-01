/હવે ભારે ભરખમ સિલિન્ડર ઉપાડવાની ઝંઝટ ખતમ! BPCLએ લોન્ચ કર્યો Bharatgas Lite ZIP, 4 કલાકમાં થશે ડિલિવરી

Bharatgas Lite ZIP: ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL)એ ગ્રાહકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતગેસ લાઈટ ઝિપ નામથી નવી પેઢીનું એલપીજી સોલ્યુશન લોન્ચ કર્યું છે. આ સર્વિસની શરૂઆત 31 જુલાઈએ કર્નાટકના મંગલુરુ સહિત દેશના 30 શહેરોમાં કરવામાં આવી છે. ભારતગેસ લાઈટ ઝિપ અંતર્ગત ગ્રાહકોને 10 કિલોગ્રામનો ફાઈબર કમ્પોઝિટ LPG સિલિન્ડર મળશે, જે પરંપરાગત સ્ટીલ સિલિન્ડરની તુલનામાં હલકો અને ઉપયોગમાં વધુ અનુકૂળ છે. કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય ઝડપી સેવા, સરળ પ્રક્રિયા અને ઉત્તમ ગ્રાહક અનુભવ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે.
ભારતગેસ લાઈટ ઝિપમાં અનેક આધુનિક ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે તેને સામાન્ય એલપીજી સિલિન્ડરથી અલગ બનાવે છે. તેની ફાઈબર કમ્પોઝિટ બોડી કાટ પકડતી નથી અને હલકા વજનને કારણે તેને મહિલાઓ તેમજ વડીલો પણ સરળતાથી ઉપાડી શકે છે. સિલિન્ડરની પારદર્શક બોડી દ્વારા ગ્રાહક કોઈપણ સાધન વગર ગેસનું સ્તર જોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત સિલિન્ડર મજબૂત, સુરક્ષિત અને લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જેથી ઘરેલુ ઉપયોગ વધુ સરળ બની જાય છે.
નવું કનેક્શન કેવી રીતે મળશે?
BPCLએ આ નવી સર્વિસ અંતર્ગત ગેસ કનેક્શન મેળવવાની પ્રક્રિયાને પણ સરળ બનાવી છે. ભારતગેસ લાઈટ ઝિપ દ્વારા ગ્રાહકો સરળ ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયાના માધ્યમથી ઝડપથી નવું LPG કનેક્શન મેળવી શકે છે. સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે, ગેસ સિલિન્ડરની બુકિંગના 4 કલાકમાં જ ડિલિવરીનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ સુવિધા તે ગ્રાહકો માટે વિશેષરૂપે ઉપયોગી સાબિત થશે, જેને ઝડપથી ગેસ કનેક્શન અને સિલિન્ડરની જરૂરિયાત હોય છે.
કયા શહેરોમાં શરૂ થઈ સેવા?
મંગલુરુ ઉપરાંત BPCLએ અન્ય 29 શહેરોમાં પણ ભારતગેસ લાઈટ ઝિપ સર્વિસની શરૂઆત કરી છે. કંપનીની યોજના 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં 24 રાજ્યોના 70 વધુ શહેરોમાં આ સર્વિસનો વિસ્તાર કરવાની છે. ત્યારબાદ તેને તબક્કાવાર રીતે દેશના તમામ મુખ્ય શહેરોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આનાથી વધુમાં વધુ ગ્રાહકોને હલકા અને આધુનિક LPG સિલિન્ડરનો લાભ મળી શકશે.
લોન્ચ કાર્યક્રમમાં શું થયું?
મંગલુરુમાં ભારતગેસ લાઈટ ઝિપનો શુભારંભ અનુપમા ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ અને કામધેનુ ગેસ એજન્સીના સંયુક્ત આયોજનમાં કરવામાં આવ્યો છે. લોન્ચના અવસરે પ્રથમ તબક્કામાં 15 ગ્રાહકોને 10 કિલોગ્રામના ફાઈબર કમ્પોઝિટ સિલિન્ડર સોંપવામાં આવ્યા. કાર્યક્રમમાં BPCLના ટેરિટરી મેનેજર (LPG) સંદીપ કુમાર રૈનાએ જણાવ્યું કે, કંપની ગ્રાહકોના દૈનિક જીવનને સરળ બનાવવા માટે તકનીક આધારિત અને ગ્રાહક-કેન્દ્રિત સેવાઓ સતત વિકસિત કરી રહી છે. આ અવસરે એજન્સી સંચાલક દિનેશ કુમાર શેટ્ટી, અમૃતા અને સુરેશ કુમાર સહિતના અનેક અન્ય લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ગ્રાહકોને શું થશે ફાયદો?
ભારતગેસ લાઈટ ઝિપનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર નવું સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નથી, પરંતુ LPG સેવાઓને વધુ સ્માર્ટ, ઝડપી અને અનુકૂળ બનાવવાનો છે. હલકું વજન, પારદર્શક ગેસ લેવલ, કાટ-રહિત બોડી, સરળ કનેક્શન પ્રક્રિયા અને 4 કલાકની એક્સપ્રેસ ડિલિવરી જેવી સુવિધાઓ તેને આધુનિક ગ્રાહકો માટે આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે. જો BPCL તેની વિસ્તાર યોજના અનુસાર તેને દેશભરમાં લાગુ કરે છે, તો આગામી સમયમાં ઘરેલુ LPG ઉપયોગનો અનુભવ પહેલા કરતા વધુ સરળ અને સુવિધાજનક બની શકે છે.