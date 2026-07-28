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હવે રસોઈ ગેસની ચિંતા થશે દૂર, LPGને લઈને સરકારનો મોટો નિર્ણય! મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધના ખતરા વચ્ચે ભારતનો પાવર પ્લાન

India LPG Imports: ભારત સરકારે રસોઈ ગેસ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકાર 2027 સુધીમાં કુલ LPG (રાંધણ ગેસ) આયાતનો આશરે 25% હિસ્સો અમેરિકા પાસેથી ખરીદવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ પગલાનો હેતુ મધ્ય પૂર્વ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા, ઊર્જા સુરક્ષા વધારવા અને અમેરિકા સાથે વેપાર સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:17 PM IST
હવે રસોઈ ગેસની ચિંતા થશે દૂર, LPGને લઈને સરકારનો મોટો નિર્ણય! મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધના ખતરા વચ્ચે ભારતનો પાવર પ્લાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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હવે રસોઈ ગેસની ચિંતા થશે દૂર, LPGને લઈને સરકારનો મોટો નિર્ણય!
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