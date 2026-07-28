/હવે રસોઈ ગેસની ચિંતા થશે દૂર, LPGને લઈને સરકારનો મોટો નિર્ણય! મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધના ખતરા વચ્ચે ભારતનો પાવર પ્લાન

India LPG Imports: ભારત પોતાની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભરવા માટે તૈયાર છે. રિપોર્ટ અનુસાર, સરકાર 2027થી દેશની કુલ LPG (રાંધણ ગેસ) આયાતનો આશરે 25% હિસ્સો અમેરિકા પાસેથી ખરીદવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ નિર્ણય પાછળનો ઉદ્દેશ્ય મધ્ય પૂર્વ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો, ગેસ પુરવઠો સુરક્ષિત કરવાનો અને અમેરિકા સાથે પ્રસ્તાવિત વેપાર કરારને વેગ આપવાનો છે.
આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઈરાન યુદ્ધ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ (Strait of Hormuz)માં સપ્લાયમાં અડચણો ઊભી થવાને કારણે ભારતમાં રસોઈ ગેસની ભારે અછતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ હતી કે, સરકારે ઘરેલુ ગ્રાહકો સુધી એલપીજીનો પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે ઉદ્યોગોમાં વપરાતા પેટ્રોકેમિકલ ફીડસ્ટોકને પણ ઘરેલુ ગેસ પુરવઠો રિઝર્વ રાખવો પડ્યો હતો.
2025માં ભારતે કર્યો 2.18 કરોડ ટન LPG આયાત
ભારત દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઈલનો આયાતકાર અને ગ્રાહક છે. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, વર્ષ 2025માં ભારતે આશરે 2.18 કરોડ ટન એલપીજી આયાત કર્યું હતું, જેમાં લગભગ 90% ગેસ મિડલ ઇસ્ટના દેશોમાંથી આવ્યો હતો. બીજીતરફ દેશમાં વપરાતો કુલ LPGનો લગભગ 66% હિસ્સો આયાત દ્વારા પૂરો કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવની સીધી અસર ભારતના ગેસ પુરવઠા પર પડે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) આગામી 1 થી 2 મહિનાની અંદર અમેરિકા પાસેથી વર્ષ 2027 માટે એલપીજી ખરીદવાના ટેન્ડર જાહેર કરી શકે છે. આ ઉપરાંત આ કંપનીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ આગામી મહિને અમેરિકા જઈને ગેસ પુરવઠા અંગે વાતચીત પણ કરી શકે છે.
અમેરિકાથી ગેસ ખરીદવા પાછળનું શું છે કારણ?
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર સંબંધો સતત મજબૂત થઈ રહ્યા છે. ભારતે અગાઉથી જ નજીકના ભવિષ્યમાં અમેરિકાથી ઉર્જા ખરીદીને 10 અબજ ડોલરથી વધારીને 25 અબજ ડોલર સુધી લઈ જવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. બન્ને દેશોએ 2030 સુધીમાં 500 અબજ ડોલરના દ્વિપક્ષીય વેપારનું લક્ષ્ય પણ નક્કી કર્યું છે. આવી સ્થિતિમાં અમેરિકાથી વધુ એલપીજી ખરીદવું એ આ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.
વાર્ષિક લક્ષ્ય 22 લાખ ટનથી પણ વધારે
આ દરમિયાન ભારતે અમેરિકા સહિત અન્ય દેશોમાંથી સ્પોટ માર્કેટમાં પણ એલપીજીની ખરીદી વધારી દીધી છે. જૂન 2026માં પહેલીવાર અમેરિકાથી 10 લાખ ટનથી વધુ એલપીજી આયાત કરવામાં આવ્યું હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ વર્ષે અમેરિકાથી આયાત અગાઉથી નક્કી કરેલા વાર્ષિક લક્ષ્ય 22 લાખ ટનથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.
મિડલ ઇસ્ટથી સપ્લાય ઘટ્યો
મિડલ ઇસ્ટથી ઓછો સપ્લાય મળવાની અસર ભારતના વપરાશ પર પણ પડી છે. જાન્યુઆરીથી જૂન 2026ની વચ્ચે દેશમાં એલપીજીનો વપરાશ આશરે 8% ઘટીને 1.47 કરોડ ટન રહી ગયો છે, જ્યારે આયાત 28% ઘટીને 75 લાખ ટન આસપાસ પહોંચી ગઈ છે.
ઘરેલુ માંગ વધવાનો અંદાજ
જો કે, નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જેમ-જેમ સપ્લાય સામાન્ય થશે, તેમ-તેમ 2027માં ભારતની એલપીજી આયાત વધીને આશરે 2 કરોડ ટન સુધી પહોંચી શકે છે. બીજીતરફ ઘરેલુ માંગ પણ વધીને આશરે 3.1 કરોડ ટન રહેવાનો અંદાજ છે.
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ રાજ્ય મંત્રીએ શું કહ્યું?
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ રાજ્ય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ પણ સંસદમાં કહ્યું કે, ભારત એલપીજી આયાતના સ્ત્રોતોમાં વિવિધતા (Diversification) લાવી રહ્યું છે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈપણ ક્ષેત્રીય સંકટ કે ભૌગોલિક-રાજકીય ઘટનાઓને કારણે ગેસ પુરવઠો પ્રભાવિત ન થાય. સરકારનું માનવું છે કે, અલગ-અલગ દેશોથી એલપીજી ખરીદવાની રણનીતિ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત કરશે અને ગ્રાહકો માટે ગેસની ઉપલબ્ધતા સારી રીતે જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે.