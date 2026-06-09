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હવે સેકન્ડોમાં થશે ટ્રેન ટિકિટ બુક અને કેન્સલ! બદલાવા જઈ રહી છે 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, જાણો મુસાફરોને શું થશે ફાયદો?

Indian Railway New PRS System: રેલવે ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં મોટો બદલાવ કરવા જઈ રહ્યું છે. ઓગસ્ટથી રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં મોટા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. ટિકિટ બુકિંગથી લઈને કેન્સલેશન સુધીમાં બધું જ બદલાઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 09, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:56 PM IST
હવે સેકન્ડોમાં થશે ટ્રેન ટિકિટ બુક અને કેન્સલ! બદલાવા જઈ રહી છે 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, જાણો મુસાફરોને શું થશે ફાયદો?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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