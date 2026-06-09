/હવે સેકન્ડોમાં થશે ટ્રેન ટિકિટ બુક અને કેન્સલ! બદલાવા જઈ રહી છે 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, જાણો મુસાફરોને શું થશે ફાયદો?

Indian Railway Ticket Booking System: ભારતીય રેલવે 40 વર્ષ બાદ પોતાની રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં મોટો બદલાવ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ બદલાવની અસર ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમ પર પડશે. હવે ટિકિટ બુકિંગમાં લાગતો સમય ઘણો ઓછો થઈ જશે. ચપટી વગાડતા જ રિઝર્વેશન, ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સલેશનનું કામ થઈ જશે. રેલવે જૂની પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ (PRS)માં મોટો બદલાવ કરવા જઈ રહ્યું છે. ઓગસ્ટ 2026થી આ નવી સિસ્ટમ લાગુ થઈ શકે છે.
ભારતીય રેલવેની રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં મોટો બદલાવ થઈ રહ્યો છે. ટિકિટ બુકિંગને સરળ બનાવવા માટે પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ (PRS) બદલવામાં આવી રહી છે. વર્ષ 1989થી આ સિસ્ટમ ચાલી આવી રહી છે, જેને હવે રેલવે બદલવા જઈ રહ્યું છે. ઓગસ્ટથી નવી PRS સિસ્ટમ લાગુ થઈ જશે. ત્યારબાદ ટ્રેનની ટિકિટ બુક કરવી, વેઇટિંગ ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની સંભાવના અને ટિકિટ કેન્સલ કરવી સરળ બની જશે. જૂની PRS સિસ્ટમમાંથી નવી સિસ્ટમમાં ટ્રાન્સફર થવાના સમયગાળા દરમિયાન રેલવે તરફથી ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.
નવી રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં શું-શું બદલાશે?
નવી PRS સિસ્ટમમાં ઘણા મહત્વના બદલાવ થશે, જેનાથી રિઝર્વેશન સિસ્ટમ વધુ એડવાન્સ અને મજબૂત બનશે. આ બદલાવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ટિકિટોના બુકિંગને વધુ ઝડપી બનાવવાનો છે. સાથે જ ટિકિટ એજન્ટો અને ટિકિટોના કાળાબજારને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નવી સિસ્ટમમાં વેઇટિંગ ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની સંભાવનાનો અંદાજ લગાવવા માટે AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) આધારિત પ્રિડિક્શન સિસ્ટમ હશે. આ નવી સુવિધાથી વેઇટિંગ ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની એક્યુરેસી 53 ટકાથી વધીને 94 ટકા થઈ જશે. નવી સિસ્ટમમાં એવા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ઓનલાઇન ટિકિટ બુકિંગની વધતી માગને સરળતાથી સંભાળી શકાશે.
એટલે કે નવી PRS સિસ્ટમ લાગુ થયા પછી ટ્રેન ટિકિટનું રિઝર્વેશન કરવાનો અનુભવ પહેલા કરતાં ઘણો સારો થઈ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રેલવે તરફથી છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં રિઝર્વેશન સિસ્ટમ અને તત્કાલ બુકિંગ સાથે જોડાયેલા ઘણા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. ટિકિટ બુકિંગના સમયથી લઈને કન્ફર્મ ટિકિટના કેન્સલેશન પર કપાતી રકમ અને વેઇટિંગ ટિકિટને લઈને ઘણા બદલાવ થયા છે. રેલવે દ્વારા મુસાફરીને સરળ અને સુગમ બનાવવાના પ્રયાસોમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે.