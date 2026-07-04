/હવે ઘરમાં રાખેલા સોનાથી થશે જબરદસ્ત કમાણી! સરકાર લાવી રહી છે એક નવી યોજના જાણો

Gold Monetisation Scheme: ભારતીય ઘરો અને લોકરમાં વર્ષોથી બંધ પડેલું સોનું હવે તમારા માટે નિયમિત આવકનો સ્ત્રોત બનવા જઈ રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર તેની અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમને નવા અને ખૂબ જ સરળ અવતારમાં ફરીથી શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સરકાર ટૂંક સમયમાં આ સુધારેલી યોજનાની જાહેરાત કરી શકે છે. આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં ઘરગથ્થુ સોનાને એકીકૃત કરવાનો અને વિદેશથી સોનાની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો છે.
ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ શું છે?
આ યોજના મૂળ 2015માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, કોઈપણ સામાન્ય નાગરિક તેમના ઘરનું સોનું (દાગીના, સિક્કા અથવા બાર) બેંકમાં જમા કરાવી શકે છે. આ જમા કરાયેલ સોનું બેંક દ્વારા નક્કી કરાયેલ દરે વ્યાજ મેળવે છે. પરિપક્વતા પર, રોકાણકારને નિયમો અનુસાર સોનાનું મૂલ્ય પાછું મળે છે. આ ખાતરી કરે છે કે સોનું લોકરમાં સુરક્ષિત રહે છે અને આવક ઉત્પન્ન કરે છે.
નવા અવતારમાં શું બદલાશે?
અત્યાર સુધી, આ યોજનામાં ફક્ત પસંદગીની બેંકો જ સામેલ હતી, જેના કારણે સામાન્ય લોકો માટે સોનું જમા કરાવવાનું મુશ્કેલ બન્યું હતું. જો કે, નવા અહેવાલો અનુસાર, દેશભરના ઝવેરીઓને હવે કલેક્ટિંગ પાર્ટનર્સ તરીકે સામેલ કરી શકાય છે.
ઝવેરીઓના આ નેટવર્કમાં જોડાવાથી, સામાન્ય માણસ માટે તેમના નજીકના સુવર્ણકાર પાસે સોનું જમા કરાવવાનું ખૂબ સરળ બનશે. આ યોજનામાં લોકોની ભાગીદારી ઝડપથી વધવાની અપેક્ષા છે.
આયાત પર નિર્ભરતા ઘટશે, જેનાથી અર્થતંત્રને વેગ મળશે
ભારતીય પરિવારો પાસે વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો ભંડાર છે, જે કોઈપણ આર્થિક ઉપયોગ વિના ઘરોમાં સંગ્રહિત છે. બીજી તરફ, ભારતને તેની માંગને પહોંચી વળવા માટે દર વર્ષે મોટી માત્રામાં સોનું આયાત કરવું પડે છે, જેનાથી દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર નોંધપાત્ર દબાણ આવે છે. સરકાર માને છે કે જો સ્થાનિક સોનાનો એક નાનો ભાગ પણ બેંકિંગ સિસ્ટમમાં લાવવામાં આવે છે, તો તે આયાતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે અને દેશની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવશે.
નવી યોજનાના અમલીકરણ સાથે, તમને ફક્ત તમારા સોનાની સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ ઉત્તમ વળતર પણ મળશે. જો કે, અંતિમ વ્યાજ દરો અને શરતો સરકારની સત્તાવાર જાહેરાત પછી જ સ્પષ્ટ થશે.