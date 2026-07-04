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હવે ઘરમાં રાખેલા સોનાથી થશે જબરદસ્ત કમાણી! સરકાર લાવી રહી છે એક નવી યોજના જાણો

Gold Monetisation Scheme: કેન્દ્ર સરકાર નવા નિયમો સાથે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ ફરીથી શરૂ કરી રહી છે. હવે જ્વેલર્સ દ્વારા તમારા ઘરના સોના પર વ્યાજ મેળવો. જાણ સ્કીમ વિશે વધારે માહિતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:11 PM IST
હવે ઘરમાં રાખેલા સોનાથી થશે જબરદસ્ત કમાણી! સરકાર લાવી રહી છે એક નવી યોજના જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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હવે ઘરમાં રાખેલા સોનાથી થશે જબરદસ્ત કમાણી! સરકાર લાવી રહી છે એક નવી યોજના જાણો
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