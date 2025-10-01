Prev
હવે શેરના બદલામાં મળશે 1 કરોડ રૂપિયાની લોન... RBIએ રોકાણકારોને આપ્યો જોરદાર મોકો !

Stocks Loan: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આ વખતે પણ રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, એટલે કે તમારી લોન EMI વધશે નહીં. વધુમાં, રિઝર્વ બેંકે શેર સામે લોન માટેની મર્યાદા પણ વધારી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:55 PM IST

Stocks Loan: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. RBI એ સતત બે નાણાકીય નીતિ બેઠકોમાં રેપો રેટ યથાવત રાખ્યો છે. જો કે, તે પહેલાં, કેન્દ્રીય બેંકે સતત ત્રણ વખત રેપો રેટમાં ઘટાડો કર્યો હતો. હાલમાં, રેપો રેટ 5.5% પર છે. આ નિર્ણય દરમિયાન, રિઝર્વ બેંકે લોન અંગે પણ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ધિરાણ સુધારવા અને મૂડી બજારમાં ભાગીદારી વધારવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. રિઝર્વ બેંકે શેર સામે બેંક લોન માટેની મર્યાદા વધારી છે. હવે, દરેક ઉધાર લેનાર 20 લાખ રૂપિયાને બદલે 1 કરોડ રૂપિયાની લોન મેળવી શકે છે.

RBI દ્વારા આ પગલું ફાઇનાન્સની પહોંચને સરળ બનાવવા અને ખાનગી ક્ષેત્રના વિકાસને વેગ આપવાના હેતુથી વ્યાપક સુધારાઓમાંનું એક છે. લોનની રકમમાં 5 ગણો વધારો 22 ગણા સુધારા પેકેજનો એક ભાગ છે, જેમાં IPO ભંડોળ મર્યાદા ₹10 લાખથી વધારીને ₹25 લાખ અને લિસ્ટેડ લોન ઇક્વિટી સામે ધિરાણ પર નિયમનકારી મર્યાદા દૂર કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

નવી ક્રેડિટ લાઇન ખુલવાની અપેક્ષા છે

આ ફેરફારથી છૂટક રોકાણકારો, HNIs અને મૂડી બજાર સંપત્તિનો લાભ લેવા માંગતા કોર્પોરેટ્સ માટે નવી ક્રેડિટ લાઇન ખુલવાની અપેક્ષા છે. RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાં બેંકોના મૂડી ધિરાણનો વિસ્તાર કરશે અને ઉત્પાદક ધિરાણને પ્રોત્સાહન આપશે, સાથે સાથે ભંડોળ સ્થિરતા જાળવી રાખશે.

કેન્દ્રીય બેંક ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ માટે NBFC લોન પર જોખમનું વજન ઘટાડીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભંડોળના ખર્ચને ઘટાડવા માટે પણ કામ કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, RBI 2016 ના માળખાને પણ પાછી ખેંચી રહી છે જેમાં ₹10,000 કરોડથી વધુ બેંક લોન ધરાવતા મોટા દેવાદારોને ધિરાણ આપવા પર પ્રતિબંધ હતો, જેનાથી લોનની ઉપલબ્ધતામાં વધારો થયો.

RBI એ રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી

લોન-સહાયક ફેરફાર છતાં, RBI એ રેપો રેટ 5.5% પર યથાવત રાખ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે નાણાકીય નીતિ સહાયક રહી છે, પરંતુ તે લોન વિતરણ અને માળખાકીય સુધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

આ નિર્ણય સમયસર છે

બેંકિંગ ક્ષેત્રના મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ (CRAR 17.5% અને GNPA માત્ર 2.22%) સાથે, ધિરાણ વધારવાના પગલાં સમયસર ગણવામાં આવે છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે અર્થતંત્ર વૈશ્વિક વેપાર તણાવ અને અસ્થિર મૂડી પ્રવાહથી ઝઝૂમી રહ્યું છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

