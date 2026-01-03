Prev
₹50,000 માસિક પેન્શન... ₹4 કરોડ એક સાથે; આ યોજનામાં મળશે બે લાભ, સમજો ગણતરી

નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમમાં તમે મહિને રોકાણ કરી એક સાથે 4 કરોડ રૂપિયા અને 60 વર્ષની ઉંમર બાદ દર મહિને 50 હજાર રૂપિયાનું પેન્શન હાસિલ કરી શકો છો. આવો કેલકુલેશનના માધ્યમથી સમજીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:53 AM IST

Investment Tips: નિવૃત્તિ બાદ દરેકને નિયમિત આવકની જરૂર હોય છે, પરંતુ સાચી જગ્યાએ રોકાણ ન કરવાથી નિયમિત આવક મેળવવામાં મુશ્કેલી થાય છે કે મહિને જરૂરિયાતના રૂપિયા મળતા નથી. અહીં અમે તમને જણાવીશું કે તમે કઈ રીતે દર મહિને 50 હજારનું પેન્શન મેળવી શકો છો. આ સિવાય નિવૃત્તિ બાદ કરોડો રૂપિયાની રકમ એક સાથે મેળવી શકો છો.

અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) વિશે.. અહીં તમે મહિને રોકાણ કરી કરોડો રૂપિયા ભેગા કરી શકો છો. સાથે માસિક પેન્શન પણ મેળવી શકો છો. NPS એક એવી સ્કિમ છે, જે રોકાણકારોને નિવૃત્તિ પર એક સાથે રકમ અને પેન્શન બંનેનો લાભ આપે છે. નિવૃત્તિ બાદ તમે તેમાંથી 80 ટકા રૂપિયા એક સાથે ઉપાડી શકો છો, જ્યારે 20 ટકા રકમ એન્યુટી માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. એન્યુટી ખરીદ્યા બાદ તમને દર મહિને પેન્શન મળવાનું શરૂ થઈ જશે.

50 હજાર માસિક પેન્શન માટે કેટલી રકમ જરૂરી?
50 હજાર રૂપિયાના માસિક પેન્શનનો મતલબ છે કે તમારે વર્ષે 6 લાખ રૂપિયા પેન્શન જોઈએ. હવે માની લો કે તમને એન્યુટી પર દર વર્ષે છ ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે તમારે 50 હજાર રૂપિયાના પેન્શન માટે 1 કરોડ રૂપિયાના કોપર્સની જરૂરિયાત હશે.

વાર્ષિક પેન્શનઃ 50 હજાર પેન્શન x 12 = 6,00,000 રૂપિયા
6 ટકા એન્યુટી રેટ માન્ય બાદ
કુલ એન્યુટી- ₹6,00,000 ÷ 6% = 1,00,00,000 રૂપિયા

એટલે કે તમારે ઓછામાં ઓછા 1 કરોડ રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદવી પડશે, ત્યારે 50 હજાર રૂપિયાનું માસિક પેન્શન બનશે.

હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે 80% એકમ રકમ અને 20% વાર્ષિકી નિયમના આધારે 1 કરોડ રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદવા માટે કુલ કેટલી રકમની જરૂર પડે છે? અને કઈ ઉંમરે, આ રકમ એકઠી કરવા માટે તમે માસિક કેટલું રોકાણ શરૂ કરી શકો છો? ચાલો વિગતવાર સમજીએ...

જો તમે 50,000 રૂપિયાના માસિક પેન્શન માટે 1 કરોડ રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદવા માંગતા હો, તો તમારી પાસે NPSમાં કુલ ૫ કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ હોવું જરૂરી છે. સરકારે ફરજિયાત બનાવ્યું છે કે બિન-સરકારી કર્મચારીઓ નિવૃત્તિ સમયે તેમના ભંડોળમાંથી 80% એકમ રકમ તરીકે ઉપાડે અને 20% એન્યુટીમાં રોકાણ કરે. હવે, ચાલો જાણીએ કે NPSમાં માસિક કેટલું રોકાણ કરી શકાય છે.

25ની ઉંમરમાં કેટલું કરવું પડશે રોકાણ? 
25 વર્,ની ઉંમરથી તમને 35 વર્ષ સુધી રોકાણની તક મળે છે.

તમારે દર મહિને ₹14,000 – ₹15,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
તેના પર વાર્ષિક એવરેજ 10 ટકા વ્યાજની ગણતરી કરવી પડશે.
60 વર્ષ બાદ તમારૂ કુલ કોપર્સ 5 કરોડ રૂપિયા હશે.
તેમાં 80 ટકા એક સાથે રકમ 4 કરોડ રૂપિયા થશે.
20 ટકા એન્યુટી એટલે કે 1 કરોડ રૂપિયા થશે.
ત્યારબાદ તમને દર મહિને પેન્શન તરીકે 50 હજાર રૂપિયા મળશે.

 તેવી જ રીતે, જો તમે 30 વર્ષની ઉંમરે NPSમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો છો, તો તમારે દર મહિને 22,000 થી 24,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે અને જો તમે 35 વર્ષની ઉંમરે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો છો, તો તમારે 50,000 રૂપિયાનું પેન્શન મેળવવા માટે 35,000 થી 38,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.

