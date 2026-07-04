/NPS ધારકોની મોજ! હવે પેન્શનની સાથે મળશે હેલ્થ ઈશ્યોરેંસ, સરકાર લાવ રહી છે નવી યોજના

National Pension System: જો તમે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં રોકાણ કરો છો, તો તમને ટૂંક સમયમાં નોંધપાત્ર લાભ મળશે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) આગામી 60-70 દિવસમાં NPS સ્વાસ્થ્ય નામની એક નવી યોજના શરૂ કરી રહી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત નિવૃત્તિ માટે બચત કરવાનો જ નહીં પરંતુ ગંભીર બીમારીના કિસ્સામાં નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો પણ છે. આનો અર્થ એ છે કે NPS રોકાણકારોને હવે પેન્શન ઉપરાંત આરોગ્ય વીમાનો વધારાનો લાભ મળશે.
PFRDAના ચેરમેન એસ. રમને માહિતી આપી હતી કે આ નવી યોજનાને બોર્ડની મંજૂરી મળી ગઈ છે, અને તેનું વિગતવાર સંચાલન માળખું (SOP) ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે. શરૂઆતમાં, આદિત્ય બિરલા હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ સાથે આ યોજના માટે એક પ્રૂફ-ઓફ-કન્સેપ્ટ (PoC) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, લોન્ચ થયા પછી, તેમાં ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પો પૂરા પાડવા માટે ઘણી સરકારી અને ખાનગી આરોગ્ય વીમા કંપનીઓનો પણ સમાવેશ થશે.
આ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતા પેન્શન બચત અને આરોગ્ય વીમાનું એકીકરણ હશે. પેન્શન ફંડ મેનેજરો વિવિધ વીમા કંપનીઓ સાથે કરાર કરશે અને NPS સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ગ્રુપ ટોપ-અપ આરોગ્ય વીમો પૂરો પાડશે. ગ્રુપ વીમાને કારણે, પ્રીમિયમ નિયમિત વ્યક્તિગત આરોગ્ય વીમા કરતા ઓછું હોવાની અપેક્ષા છે.
NPS સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
આ યોજના હેઠળ, તમારા NPS યોગદાનનો એક ભાગ આરોગ્ય બચત ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે, જ્યારે બીજો ભાગ જૂથ ટોપ-અપ આરોગ્ય વીમા પ્રીમિયમ ચૂકવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. જો ભવિષ્યમાં કોઈ સભ્ય હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે, તો પ્રારંભિક સારવાર ખર્ચ આરોગ્ય બચત ખાતામાંથી ચૂકવવામાં આવશે. જો ખર્ચ રકમ કરતાં વધી જાય, તો ટોપ-અપ આરોગ્ય વીમા કંપની બાકીની પાત્ર રકમ ચૂકવશે. આ ગંભીર બીમારી દરમિયાન ખિસ્સા પર ભારે નાણાકીય બોજને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે.
PFRDA જણાવે છે કે આયુષ્માન ભારત જેવી સરકારી યોજનાઓ ભારતમાં પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ દરેક જણ આ યોજનાઓનો લાભ લઈ શકતું નથી. ઘણા રાજ્યો પાસે પોતાની આરોગ્ય યોજનાઓ પણ છે. તેથી, NPS સ્વાસ્થ્ય એક એવી સિસ્ટમ હશે જે સરકારી સબસિડી પર આધાર રાખશે નહીં અને લોકોને તેમની પોતાની બચત દ્વારા આરોગ્ય કવરેજ પૂરું પાડશે.
એસ. રમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં સૌથી મોટી સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે જ્યારે કોઈ પરિવાર અચાનક ગંભીર બીમારી અથવા મોટી સર્જરીનો ખર્ચ ઉઠાવે છે. ઘણીવાર, લોકોને સારવાર માટે ચૂકવણી કરવા માટે તેમની બચત ખાલી કરવી પડે છે અથવા લોન લેવી પડે છે. NPS સ્વાસ્થ્યનો હેતુ આવા પરિસ્થિતિને રોકવાનો છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે લોકો માટે પહેલેથી જ એક અલગ આરોગ્ય ભંડોળ રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વીમા કંપની બાકીના ખર્ચાઓને આવરી શકે છે.
આ યોજનાના અમલીકરણમાં આશરે 60થી 70 દિવસ લાગશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પેન્શન ફંડ મેનેજરો વીમા કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી કરશે, અને સેન્ટ્રલ રેકોર્ડકીપિંગ એજન્સીઓ (CRA)ની સિસ્ટમમાં તકનીકી ફેરફારો કરવામાં આવશે. આ પછી, NPS સબ્સ્ક્રાઇબર્સ આ સુવિધા મેળવવાનું શરૂ કરશે.
એક્સપર્ટ માને છે કે જો આ યોજના સફળ થશે, તો તે ભારતના નિવૃત્તિ આયોજન ક્ષેત્રમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. અત્યાર સુધી, NPS ને ફક્ત પેન્શન બચતના સાધન તરીકે જોવામાં આવતું હતું, પરંતુ NPS સ્વાસ્થ્યની રજૂઆત સાથે, તે નિવૃત્તિ અને આરોગ્ય સુરક્ષા બંને માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ બની શકે છે. આનાથી ભવિષ્યમાં લાખો NPS રોકાણકારોને નાણાકીય સુરક્ષા તો મળશે જ, પણ મોંઘા તબીબી સારવારની ચિંતા પણ નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થશે.