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NPS ધારકોની મોજ! હવે પેન્શનની સાથે મળશે હેલ્થ ઈશ્યોરેંસ, સરકાર લાવ રહી છે નવી યોજના

National Pension System: NPS રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) આગામી 60-70 દિવસમાં "NPS સ્વાસ્થ્ય" યોજના શરૂ કરી રહી છે, જે પેન્શન બચત સાથે ટોપ-અપ આરોગ્ય વીમો પણ ઓફર કરે છે. આદિત્ય બિરલા હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ શરૂ થશે, જેમાં અન્ય વીમા કંપનીઓ પછીથી જોડાશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:57 PM IST
NPS ધારકોની મોજ! હવે પેન્શનની સાથે મળશે હેલ્થ ઈશ્યોરેંસ, સરકાર લાવ રહી છે નવી યોજના
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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