ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

NPSમાંથી રૂપિયા ઉપાડવાનું વિચારી રહ્યા છો? નવા નિયમો બાદ આ ભૂલ પડી શકે છે મોંઘી

NPS New Rules: જો તમે રિટાયરમેન્ટ માટે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં રોકાણ કરી રહ્યા છો અને ભવિષ્યમાં તેમાંથી રૂપિયા ઉપાડવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. PFRDAએ NPSના એક્ઝિટ અને વિથડ્રોઅલ નિયમોમાં મોટા બદલાવા કર્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:03 PM IST

NPS New Rules: રિટાયરમેન્ટનું પ્લાનિંગ કરતા સમયે દરેક વ્યક્તિના મનમાં એક પ્રશ્ન આવે છે કે, કેટલા રૂપિયા હાથમાં આવશે અને તેનાથી ભવિષ્યનો ખર્ચ કેવી રીતે ચાલશે. જો તમે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં રોકાણ કરો છો અને રિટાયરમેન્ટના સમયે સપૂર્ણ અથવા મોટો હિસ્સો એક સાથે ઉપાડવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો થોડીવાર રાહ જુઓ. વર્ષ 2025માં લાગુ કરવામાં આવેલ નવા NPS નિયમ તમને વધુ આઝાદી તો આપે છે, પરંતુ એક ખોટો નિર્ણય તમારી રિટાયમેન્ટ સુરક્ષાને કમજોર પણ કરી શકે છે.

શું બદલાયા છે NPSના નવા નિયમો?
પેન્શન રેગુલેટર PFRDAએ NPS સાથે જોડાયેલા એક્ઝિટ અને વિથડ્રોઅલ નિયમોમાં મોટા બદલાવ કર્યા છે. આ નિયમો ખાસ કરીને નોન-ગવર્નમેન્ટ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ (જેમ કે ઓલ સિટીઝન મોડેલ અને કોર્પોરેટ NPS) પર લાગુ થાય છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ બદલાવ એ છે કે, હવે રિટાયરમેન્ટ પછી ફરજિયાત વાર્ષિકી (પેન્શન)માં રોકાણની મર્યાદા 40%થી ઘટાડીને 20% કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે, હવે તમે 80% સુધી રકમ એકસાથે ઉપાડી શકો છો અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો 100% ઉપાડ પણ શક્ય છે.

એન્યુટી નિયમોને સમજવું શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
એન્યુટી એક એવી સિસ્ટમ છે જે તમને રિટાયરમેન્ટ પછી દર મહિને નક્કી કરેલું પેન્શન આપે છે. નવા નિયમો હેઠળ, જો તમારું કુલ NPS ભંડોળ 12 લાખ રૂપિયાથી વધારે છે, તો ઓછામાં ઓછા 20 ટકા ભંડોળમાંથી એન્યુટી ખરીદવા જરૂરી હશે. બાકીના 80% તમે એકસાથે ઉપાડી શકો છો અથવા ધીમે ધીમે ઉપાડી શકો છો. આ નિયમ ફક્ત 60 વર્ષની ઉંમરે રિટાયરમેન્ટ પર જ નહીં, પરંતુ 60 થી 85 વર્ષની વય વચ્ચે એક્ઝિટ થનારાઓને પણ લાગુ પડે છે.

ભંડોળના આધારે કયા ઓપ્શન મળશે?

  • જો કુલ ભંડોળ 8 લાખ રૂપિયા સુધી છે, તો તમે એક સાથે આખી રકમ ઉપાડી શકો છો.
  • જો ભંડોળ 8 લાખ અને 12 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે છે, તો 6 લાખ રૂપિયા લમ્પસમથી ઉપાડી શકો છો, બાકીની રકમ એન્યુટી અથવા હપ્તા તરીકે ઉપલબ્ધ રહેશે.
  • જો ભંડોળ 12 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો 20% એન્યુટી અને 80%  લમ્પસમની છૂટ મળશે.

અહીં થઈ શકે છે આ એક મોંઘી ભૂલ 
ઘણા લમ્પસમ જોઈને મોટાભાગના લોકો આખી રકમ ઉપાડી લે છે. પરંતુ તે ભૂલી જાય છે કે, નિયમિત પેન્શન તેમની જિંદગીભરની જરૂરતો માટે કેટલી જરૂર છે. મેડિકલ ખર્ચ, મોંઘવારી અને આયુષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જો તમને પર્યાપ્ત એન્યુટી નથી લીધી, તો ભવિષ્યમાં આર્થિક તણાવ વધી શકે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

NPSNPS New Exit RulesNPS exit planએનપીએસના નવા નિયમોનેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ

