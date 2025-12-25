NPS નો બદલાયો નિયમ.... હવે માત્ર ₹5000 ના રોકાણ પર મળશે 92 લાખ, મહિને પેન્શન પણ!
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી અને ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) એ તાજેતરમાં એનપીએસ હેઠળ એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે બિન સરકારી સેક્ટરના લોકો પોતાના કુલ કોપર્સમાંથી એક સાથે 80 ટકા રકમ ઉપાડી શકે છે, પરંતુ પેન્શન માટે એન્યુટી ખરીદ માત્ર 20 ટકા જ હશે.
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી અને ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) એ થોડા દિવસ પહેલા ખાનગી સેક્ટરના કર્મચારીઓ માટે પેન્શન પેન્શન સ્કીમમાં મોટા ફેરફારની જાણકારી આપી હતી. તે પ્રમામે નોન-ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય એનપીએસમાં 80 ટકા કુલ રોકાણને નિવૃત્તિ સમયે એક સાથે ઉપાડી શકે છે અને 20 ટકાની એન્યુટી ખરીદી શકે છે, જેના પર બાદમાં પેન્શન મળતું રહેશે. પહેલા તે 60 અને 40 ટકાનો નિયમ હતો.
આ નિયમ બદલાયા બાદ હવે પેન્શન અમાઉન્ટ ઘટી જશે, પરંતુ એક સાથે મળનારી રકમ વધી જશે. આ પ્રક્રિયાને થોડી વધુ સમજવા માટે અમે 5000 રૂપિયા પર ગણતરી કરી છે. આવો જાણીએ જો તમે અત્યારથી દર મહિને 5000 રૂપિયાનું રોકાણ શરૂ કરો છો, તો નિવૃત્તિ પર કેટલા રૂપિયા મળશે અને પેન્શનની રકમ કેટલી હોઈ શકે છે.?
ધારો કે ખાનગી ક્ષેત્રનો કર્મચારી માસિક ₹5,000 નું રોકાણ કરે છે, તો વાર્ષિક રોકાણ ₹60,000 થશે. ચાલો ધારીએ કે સરેરાશ વ્યાજ દર 10% અને નિવૃત્તિ વય 60 વર્ષ છે. વધુમાં, આપણે વાર્ષિકી ખરીદ્યા પછી સરેરાશ 6% વાર્ષિક વળતર ધારીએ છીએ. આ શરતો પૂર્ણ કર્યા પછી, ગણતરી નીચે મુજબ હશે...
જો કોઈ 30 વર્ષની ઉંમરે રોકાણ શરૂ કરે છે તો
રોકાણનો સમયગાળો- 30 વર્ષ
કુલ રોકાણ- 18 લાખ રૂપિયા
રિટર્ન- એવરેજ 10 ટકા
કુલ કોપર્સ- આશરે 1.15 કરોડ રૂપિયા
30 વર્ષની ઉંમરમાં 5000 રૂપિયા દર મહિને રોકાણ કર્યા બાદ 60 વર્ષની ઉંમર સુધી કુલ કોપર્સ 1.15 કરોડ રૂપિયા જમા થઈ જશે. હવે નવા નિયમ પ્રમાણે ઈન્વેસ્ટર કુલ કોપર્સમાંથી 80 ટકા સુધીની રકમ ઉપાડી શકે છે એટલે કે 1.15 કરોડમાંથી 92 લાખ ઉપાડી શકાશે. પરંતુ 23 લાખ રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદવી પડશે, જે કુલ કોપર્સના 20 ટકા છે.
23 લાખ રૂપિયાની એન્યુટી પર એવરેજ વાર્ષિક 6 ટકા રિટર્ન માની લઈએ. તેવામાં નિવૃત્તિ બાદ પણ રોકાણકારોને 11000થી 12000 રૂપિયાનું પેન્શન દર મહિને મળતું રહેશે.
આ રીતે જો ઉંમર 40 વર્ષ છે તો...
રોકાણનો સમયગાળો- 20 વર્ષ
કુલ રોકાણ- 12 લાખ રૂપિયા
કુલ કોપર્સ- 48-50 લાખ રૂપિયા
તમે એક સાથે 38થી 40 લાખ રૂપિયા 60 વર્ષની ઉંમર પૂરી થયા બાદ ઉપાડી શકો છો. તો 9થી 10 લાખ રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદી શકો છો. તેવામાં તમને મહિને 4-5 હજારનું પેન્શન મળતું રહેશે.
