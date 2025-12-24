Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

NSE Holidays 2026: વર્ષ 2026મા આટલા દિવસ બંધ રહેશે શેરબજાર, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

NSE Holidays 2026: જો તમે ગુરૂવારે શેર બજારમાં ટ્રેડ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તે જાણવું જરૂરી છે કે 25 ડિસેમ્બર ગુરૂવારે ભારતીય શેર બજાર બંધ રહેશે.

Dec 24, 2025, 09:24 PM IST

NSE Holidays 2026: ભારતીય શેર બજારમાં આ સપ્તાહે ઉતાર-ચઢાવનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. બુધવારે પણ માર્કેટ ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. પરંતુ આ વચ્ચે જો તમે ગુરૂવારે શેર બજારમાં ટ્રેડ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તે જાણવું જરૂરી છે કે 25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવારે ભારતીય શેર બજાર બંધ રહેશે. એક્સચેન્જના સત્તાવાર હોલિડે કેલેન્ડર પ્રમાણે ક્રિસમિસ પર BSE અને  NSE બંને પર કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં. બજારનો કારોબાર હવે શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બરે થશે.

કયા સેગમેન્ટમાં નહીં થાય ટ્રેડિંગ
ક્રિસમસની રજાને કારણે ગુરૂવારે શેર બજાર સાથે જોડાયેલા મુખ્ય સેગમેન્ટ બંધ રહેશે તેમાં 

ઈક્વિટી ટ્રેડિંગ
ઈક્વિટી ડેરિવેટિવ્સ
સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગ એન્ડ બોરોઇંગ (SLBs)
કરન્સી ડિરેવેટિવ્સ
ઈન્ટરેસ્ટ રેટ ડેરિવેટિવ્સ

બધામાં કારોબાર સ્થગિત રહેશે. એટલે કે ઈન્વેસ્ટર અને ટ્રેડર્સ કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકશે નહીં.

2026 માટે NSE એ રજાનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું
આ વચ્ચે NSE એ વર્ષ 2026 માટે ટ્રેડિંગ હોલિડે કેલેન્ડર પણ જાહેર કર્યું છે. આગામી વર્ષે શેર બજાર કુલ 15 દિવસ માટે બંધ રહેશે. જેમાં 4 રજાઓ શનિવાર કે રવિવારે પડી રહી છે, જ્યારે બજાર બંધ હોય છે. 2026ની પ્રથમ રજા 26 જાન્યુઆરી (ગણતંત્ર દિવસ) ના હશે.

વર્ષ 2026મા શેરબજારની રજાઓનું લિસ્ટ

ક્રમ તારીખ દિવસ રજા
1 26 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર ગણતંત્ર દિવસ
2 3 માર્ચ 2026 મંગળવાર હોળી
3 26 માર્ચ 2026 ગુરૂવાર શ્રી રામ નવમી
4 31 માર્ચ 2026 મંગળવાર શ્રી મહાવીર જયંતિ
5 3 એપ્રિલ 2026 શુક્રવાર ગુડ ફ્રાઇડે
6 1 મે 2026 શુક્રવાર મહારાષ્ટ્ર દિવસ
7 15 ઓગસ્ટ 2026 શનિવાર સ્વતંત્રતા દિવસ
8 27 ઓગસ્ટ 2026 ગુરૂવાર ગણેશ ચતુર્થી
9 2 ઓક્ટોબર 2026 શુક્રવાર ગાંધી જયંતિ
10 20 ઓક્ટોબર 2026 મંગળવાર દિવાળી
11 21 ઓક્ટોબર 2026 બુધવાર બલિપ્રતિપ્રદા
12 5 નવેમ્બર 2026 ગુરૂવાર ગુરૂ નાનક જયંતિ
13 25 ડિસેમ્બર 2026 શુક્રવાર ક્રિસમસ

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

