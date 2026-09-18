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બીજા દિવસે 100% ભરાઈ ગયો NSE IPO, પણ રોકાણકારોને ડરાવી રહ્યો છે GMP, જાણો

NSE IPO GMP: NSE IPO પર રોકાણકારોએ ભારે રોકાણ કર્યું છે. આ જ કારણ છે કે બીજા દિવસે IPO સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. ગ્રે માર્કેટ પણ ચિંતાનું કારણ બની રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 18, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:54 PM IST
બીજા દિવસે 100% ભરાઈ ગયો NSE IPO, પણ રોકાણકારોને ડરાવી રહ્યો છે GMP, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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