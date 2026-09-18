/બીજા દિવસે 100% ભરાઈ ગયો NSE IPO, પણ રોકાણકારોને ડરાવી રહ્યો છે GMP, જાણો

NSE IPO GMP: NSE IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન ખુલવાના બીજા દિવસે સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગયું હતું. IPO 100 ટકા ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયું હતું. રિટેલ ક્વોટા પણ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો હતો. સોમવારે પણ રોકાણ કરી શકાય છે. જો કે, રોકાણકારો ગ્રે માર્કેટ વિશે જાણીને હાલ ચિંતામાં મુકાયા છે, ગ્રે માર્કેટમાં હાલ ઘટાડો ચાલી રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 110 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો છે.
કયા સેગમેન્ટમાં કેટલું સબ્સ્ક્રિપ્શન
આજે બીજા દિવસે એટલે કે શુક્રવારે બપોરે 3:10 વાગ્યે IPO 2.04 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPOને રિટેલ કેટેગરીમાં 1.07 ગણો, QIBsમાં 3.70 ગણો અને NIAsમાં 2.07 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. એ નોંધવું જોઈએ કે IPO ગુરુવાર, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલ્યો હતો. રિટેલ રોકાણકારોને હજુ પણ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ રોકાણ કરવાની તક મળશે.
IPO 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 6,746.18 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા.
GMPમાં મોટો ઘટાડો
NSE IPO પર રોકાણ કરનારા રોકાણકારો માટે સૌથી મોટી ચિંતા હાલમાં ગ્રે માર્કેટ છે. IPOનો GMP 110 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના રિપોર્ટ મુજબ, ગ્રે માર્કેટમાં IPOનો GMP 105 રૂપિયા હતો, જે ગઈકાલે, 17 સપ્ટેમ્બરે 142 રૂપિયા હતો. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે એક સમય હતો જ્યારે IPOનો GMP 310 રૂપિયા હતો. જો કે, કંપનીએ તે સમયે પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી ન હતી.
14,280નું રોકાણ કરવું પડશે
NSE IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહેલા રોકાણકારોએ નોંધ લેવી જોઈએ કે ઇશ્યૂ પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 1,700 રૂપિયાથી 1,785 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 8 શેરનો મોટો લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,280 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે. કંપનીએ કર્મચારીઓ માટે પ્રતિ શેર 170 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે.
NSE IPOનું ઇશ્યૂ કદ 22,561.57 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ પર આધારિત છે. હાલના રોકાણકારો કુલ 12.64 કરોડ શેર વેચી રહ્યા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે અગાઉના NSE IPOનું કદ 30,000 કરોડ રૂપિયા હતું.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.