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NSE IPOની રાહ પૂરી, SEBIને 15 કે 16 જૂને કરવામાં આવશે અરજી

NSE IPO: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો બહુપ્રતિક્ષિત IPO આવતા અઠવાડિયે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચી શકે છે. આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, NSE 15 કે 16 જૂને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) સમક્ષ IPO માટે પ્રારંભિક દસ્તાવેજો ફાઇલ કરે તેવી અપેક્ષા છે. SEBI તરફથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મળ્યા બાદ NSE બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે 6 ફેબ્રુઆરીએ પ્રસ્તાવિત IPOને મંજૂરી આપી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:36 PM IST
NSE IPOની રાહ પૂરી, SEBIને 15 કે 16 જૂને કરવામાં આવશે અરજી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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