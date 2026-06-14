/NSE IPOની રાહ પૂરી, SEBIને 15 કે 16 જૂને કરવામાં આવશે અરજી

NSE IPO: શેર માર્કેટ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ (OFS) હશે, એટલે કે દેશના સૌથી મોટા સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા કોઈ નવા શેર જારી કરવામાં આવશે નહીં. હાલના શેરધારકો તેમનો હિસ્સો વેચશે.
LICનું પણ કંપનીમાં રોકાણ
NSE શેરધારકોમાં સ્થાનિક નાણાકીય સંસ્થાઓ, વીમા કંપનીઓ, વિદેશી રોકાણકારો અને વ્યક્તિગત રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે. દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની, લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC), NSEમાં 10.72 ટકા હિસ્સા સાથે સૌથી મોટો શેરધારક છે.
આ દરમિયાન, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને તેની પેટાકંપની SBI કેપિટલ માર્કેટ્સનો સંયુક્ત હિસ્સો આશરે 7.5 ટકા છે. વિદેશી રોકાણકારોમાં, ટેમાસેકની પેટાકંપની અરંડા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અને કેનેડા પેન્શન પ્લાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોર્ડ (CPPIB) પણ નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે.
લિસ્ટિંગ યોજનાઓ એક દાયકાથી વિલંબિત
NSEની લિસ્ટિંગ યોજનાઓ વિવિધ નિયમનકારી કારણોસર, ખાસ કરીને કો-લોકેશન વિવાદને કારણે લગભગ એક દાયકાથી અટકી પડી હતી. જાન્યુઆરીમાં SEBI એ NOC આપ્યા પછી IPO પ્રક્રિયાને વેગ મળ્યો. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, આ ભારતના મૂડી બજારોમાં સૌથી મોટા IPO પૈકીનો એક હોઈ શકે છે. અનલિસ્ટેડ માર્કેટમાં NSEનું મૂલ્યાંકન 5 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. એક્સચેન્જમાં આશરે 1.8 લાખ શેરધારકો છે.
IPO દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા હતા
નોંધનીય છે કે NSEએ સૌપ્રથમ 2016માં આશરે 10,000 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા માટે IPO દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા હતા, પરંતુ ઓપરેશનલ કામગીરી અને કો-લોકેશન મુદ્દા અંગેની ચિંતાઓને કારણે SEBIએ મંજૂરી અટકાવી દીધી હતી. IPOની તૈયારીમાં, NSEએ 20 મર્ચન્ટ બેન્કરો, તેમજ કાનૂની સલાહકારો અને અન્ય મધ્યસ્થીઓની નિમણૂક કરી છે.
NSEના IPO ની સમયરેખા અને કદ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા મળશે
કો-લોકેશન કેસમાં, NSEએ જૂન 2025માં SEBIમાં સમાધાન અરજી દાખલ કરી હતી. આ કેસમાં, ચોક્કસ બ્રોકર્સ પર એક્સચેન્જની ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં વિશિષ્ટ પ્રવેશ મેળવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. વર્ષો સુધી ચાલેલા મુકદ્દમા પછી, NSE એ 2025 માં આ બાબતનો ઉકેલ લાવવા માટે ₹1,388 કરોડ ચૂકવવાની ઓફર કરી, જેનાથી તેના લિસ્ટિંગનો માર્ગ મોકળો થયો. નિષ્ણાતો માને છે કે દસ્તાવેજો ફાઇલ કરવાથી NSEના IPO ની સમયરેખા અને કદ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા મળશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.