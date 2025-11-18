59% સુધી ઘટી શકે છે આ ગુજરાતી કંપનીનો શેર, એક્સપર્ટની ચેતવણી, ફટાફટ શેર વેચવા લાગ્યા ઈન્વેસ્ટરો
GMDC Share: આજે સપ્તાહના બીજા કારોબારી દિવસ દરમિયાન GMDC લિમિટેડના શેર ફોકસમાં રહ્યાં હતા, કારણ કે બ્રોકરેજ ફર્મ નુવામાના રેટિંગથી રોકાણકારો ડરી ગયા છે અને તેને વેચવાની હોડ લાગી ગઈ છે.
GMDC Share: ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન (GMDC) લિમિટેડના શેરમાં આજે હલચલ છે. આજે કંપનીના શેરમાં 20 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. બજાર બંધ થયું ત્યારે શેર 3.63 ટકાના ઘટાડા સાથે 543 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. એક ગ્લોબલ બ્રોકરેજ ફર્મે આપેલા રેટિંગને કારણે શેરમાં ઘટાડો થયો છે.
નુવામાએ કેમ ઓછું રેટિંગ આપ્યું?
હકીકતમાં નુવામાએ સરકારી માઇનિંગ કંપની GMDC લિમિટેડ પર રીડ્યૂસનું રેટિંગ યથાવત રાખ્યું છે અને તેને 231 રૂપિયાનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે, જે સોમવારે તેના બંધ ભાવથી 59 ટકાના સંભવિત ઘટાડાનો સંકેત આપે છે. આ સિવાય નુવામાએ વર્ષ 2026 અને 2027 માટે GMDC ના EBITDA અનુમાનોમાં ક્રમશઃ 10 ટકા અને 15 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે. તેની પાછળ લિગ્નાઇટના ઓછા વોલ્યુ અને વધુ કોસ્ટનું કારણ જણાવ્યું છે.
સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામ
એક વખતના નફાને બાદ કરતાં, કંપનીએ સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ખોટ નોંધાવી. આવકમાં પણ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 11% ઘટાડો થયો, જ્યારે EBITDA અડધો થઈ ગયો. EBITDA માર્જિન પણ એક વર્ષ અગાઉના સમાન ક્વાર્ટરમાં 24% થી ઘટીને 13.2% થયું.
કંપનીનો આ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ આ સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં શરૂ થયો છે અને ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટર સુધી તે પોતાની ફુલ કેપિસિડીને હાસિલ કરી લેશે. તેના કારણે 2027મા GMDC નું લિગ્નાઇટ વોલ્યુમ 26 ટકા સુધી વધી શકે છે, જેને ભાવનગર ખાણના વિસ્તારથી મદદ મળશે. લિગ્નાઇટ કોલસાનો એક પ્રકાર છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સ્ટીલ ઈન્ડસ્ટ્રી, પાવર પ્લાન્ટ માટે કરવામાં આવે છે.
નુવામાનું માનવું છે કે રેયર અર્થથી થનાર કોઈપણ સંભવિત કમાણી વર્ષ 2030 બાદ જ સંભવ થઈ શકશે. બ્રોકરેજે કહ્યું, અમે અમારા અનુમાનોમાં લિગ્નાઇટ, કોલસા અને વીજળીથી મળનાર લાભોને સામેલ કર્યાં છે. તેણે આગળ કહ્યું જીએમડીસીની કરન્ટ વેલ્યુએશન 2027 અને 2028 માટે અંદાજિત EBITDA ના આધાર પર ક્રમશઃ 19 અને 15 ગણી હશે.
