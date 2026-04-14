ઓઇલ કંપનીઓએ સવારે 6 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કર્યા જાહેર, જાણો આજના લેટેસ્ટ ભાવ

Petrol Diesel Price Today: આજે, ભીમરાવ આંબેડકરની જન્મજયંતિ પર, એક સારા સમાચાર છે. કાચા તેલના ભાવ $100થી નીચે આવી ગયા છે, જેના કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ માટે મંગળવાર સારો રહ્યો છે. ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:50 AM IST
Petrol-Diesel Price Today: આજે તેલ માટે રાહતનો મંગળવાર છે. ક્રૂડ ઓઇલ હવે પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરની નીચે છે, અને ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. હંમેશાની જેમ, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ આજે ​​સવારે 6 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કર્યા. ઇન્ડિયન ઓઇલના દરો અનુસાર, બાબા સાહેબ ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દિલ્હીમાં યુદ્ધ પહેલાના ભાવ પેટ્રોલ અને ડીઝલ મળે છે.

દિલ્હીમાં ઇન્ડિયન ઓઇલના પંપો પર પેટ્રોલ હજુ પણ 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ઉપલબ્ધ છે. પોર્ટ બ્લેરમાં, તે 82.46 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 78.05 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. એ નોંધવું જોઇએ કે માર્ચ 2024માં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 2 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

આજે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈ આવી છે. બ્લૂમબર્ગના મતે, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 2.65 ડોલર ઘટીને 96.71 ડોલર થયા છે. WTIના ભાવ પ્રતિ બેરલ 2.99 ડોલર ​​ઘટીને હવે 96.09 ડોલર થયા છે. ક્રૂડ ઓઇલમાં દરેક 1 ડોલરનો વધારો વાર્ષિક આયાત બિલમાં આશરે 2 બિલિયન ડોલર ઉમેરે છે.

ગુજરાતના 10 મોટા શહેરોના આજના એટલે કે 14 એપ્રિલના રોજના ભાવ

શહેર               પેટ્રોલ (₹/લિટર)     ડીઝલ (₹/લિટર)   
અમદાવાદ ₹94.49 ₹90.35
સુરત ₹94.31 ₹90.04
વડોદરા ₹94.15 ₹89.82
રાજકોટ ₹94.24 ₹89.92
ગાંધીનગર ₹94.62 ₹90.63
ભાવનગર ₹95.91 ₹91.77
જામનગર ₹94.34 ₹90.02
જુનાગઢ ₹95.14 ₹90.82
આણંદ ₹94.52 ₹89.99
નવસારી ₹94.55 ₹90.23

કોલકાતાથી નૈનિતાલ સુધીના ભાવ શું છે?

ઇટાનગરમાં પેટ્રોલ 90.87 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 80.38 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે સિલ્વાસામાં તે 92.37 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. હરિદ્વારમાં, પેટ્રોલ 92.78 રૂપિયા પ્રતિ લિટર, રુદ્રપુરમાં તે 92.94 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને દેહરાદૂનમાં તે 93.35 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. નૈનિતાલમાં, એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ 93.41 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.

શું ભારતને અન્ય દેશો જેવો જ આંચકો લાગશે?

ઈરાન-યુએસ યુદ્ધ પછી, વિશ્વના ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આમ છતાં, ભારતમાં હજુ પણ થોડી રાહત છે. કારણ કે અહીંની સરકાર ભાવમાં ધીમે ધીમે ફેરફાર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે ભારતમાં તેની અસર ધીમી, પણ લાંબા ગાળાની હોઈ શકે છે.

શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે?

પાકિસ્તાનમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા બાદ, અમેરિકા, ઈરાન સાથે મળીને, હવે મુખ્ય તેલ માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અવરોધિત કરવા માટે તૈયાર છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકીએ ફરી એકવાર વૈશ્વિક બજારોને અનિશ્ચિતતામાં ધકેલી દીધા છે. એક્સપર્ટ માને છે કે જો દબાણ દ્વારા માર્ગ ખોલવામાં આવે તો પણ તેલ અને ફુગાવાનું સંકટ ચાલુ રહેશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

petrol price todaycrude oil price todayIran War impactGujarati NewsBusiness NewsOil Companiestoday latest prices

