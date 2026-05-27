/તેલની મોંધવારી ATMમાં રોકડ સંકટ લઈને આવી, ખાલી મશીનો વધારી શકે છે ટેંશન ! બેંકોને કંપનીઓની ચેતવણી, રાખી આ માંગ

ATM Fees Hike: તેલના વધતા ભાવ ATM રોકડ સેવાઓ પર પણ અસર કરી શકે છે. ATM રોકડ આપનારા કહે છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવ તેમના સંચાલન ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યા છે. ખર્ચ ઘટાડવા માટે, તેઓ ATM મશીનોમાં રોકડ જમા કરાવવાની આવર્તન ઘટાડી શકે છે. તેમણે IBAને સેવા ખર્ચમાં વધારો કરવા અંગે પણ પત્ર લખ્યો છે.
ATM Fees Hike: ઈરાન યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવમાં ચાર ગણો વધારો થયો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. આના કારણે દેશમાં ફુગાવામાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાવા-પીવાથી લઈને મુસાફરી સુધીની દરેક વસ્તુ મોંઘી થઈ રહી છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNGના ભાવમાં સતત વધારાને કારણે માલભાડા અને ભાડામાં વધારો થયો છે. હવે, તેલની આવક પણ ATM ઉપાડને વધુ મોંઘી બનાવી શકે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ઊંચા ભાવની અસર ATM રોકડ ઉપાડ પર પણ પડી શકે છે.
ફુગાવાની ATM પર પણ અસર
વધતો ફુગાવો અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ઊંચા ભાવ ATM સેવાઓ પર અસર કરે તેવી શક્યતા છે. ATMમાં રોકડ પહોંચાડતી કંપનીઓએ ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) સમક્ષ તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી છે, જેમાં વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને સેવા શુલ્કમાં વધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. CMS ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ, બ્રિંક્સ ઇન્ડિયા અને SIS પ્રોસેગુર જેવી કંપનીઓ, જે ATMમાં રોકડ પહોંચાડે છે, તેમણે સર્વિસ ચાર્જ વધારવાની વિનંતી કરી છે.
ખર્ચ વધી રહ્યો છે, ATM સર્વિસ ચાર્જ વધારવાની માંગ
કંપનીઓનું કહેવું છે કે તેલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે તેમના ઓપરેશનલ ખર્ચમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ATM કેશ રિપ્લેનિશમેન્ટ સેવાઓનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોની સાથે, લઘુત્તમ શ્રમ ખર્ચમાં પણ વધારો થયો છે, જેના કારણે તેમના ઓપરેશનલ ખર્ચમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જોકે, બેંકોએ સેવાના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.
તેમણે IBA ચીફને પત્ર લખીને તેમની ચિંતાઓ અને માંગણીઓ વ્યક્ત કરી છે. ઉદ્યોગની સ્વ-નિયમનકારી સંસ્થા, કરન્સી સાયકલ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, આ કંપનીઓ માટે ATMમાં રોકડ પહોંચાડવાના ઓપરેશનલ ખર્ચમાં 15-20 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. તેમણે માંગ કરી છે કે અવિરત ATM કેશ સેવા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમની સેવાના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવે.
ATM કેશ સેવામાં કટોકટી
લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓનું કહેવું છે કે તેલના વધતા ભાવ કેશ વેનની હિલચાલ અને રૂટ ખર્ચ પર સીધી અસર કરી રહ્યા છે. ઘણા રાજ્યોમાં લઘુત્તમ વેતનમાં વધારો ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યો છે. કંપનીઓ ખર્ચના બોજમાં વધારો કરી રહી છે, પરંતુ બેંકો તેમના ચાર્જમાં વધારો કરી રહી નથી.
આ દરમિયાન, બેંકો તરફથી રોકડની માંગ અને પુરવઠા વચ્ચેના અંતરને કારણે, તેમને ATM રિફિલ કરવા માટે ઘણી વાર ટ્રિપ કરવી પડી રહી છે. કરન્સી સાયકલ એસોસિએશનના સેક્રેટરી જનરલ યુ.એસ. પાલીવાલે કહ્યું છે કે ખર્ચ ઘટાડવા માટે, કંપનીઓ કેશ રિફિલ ટ્રિપ્સ ઘટાડવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. જ્યાં રોકડની જરૂરિયાત ઓછી હોય તેવા ATMમાં અઠવાડિયામાં બે કે ત્રણ વખત રોકડ રિફિલ કરી શકાય છે.
આ બોજ ગ્રાહકો પર નાખી શકે છે બેંકો
જો બેંકો લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓની વિનંતી પર ATM કેશ રિફિલ ચાર્જમાં વધારો કરે છે, તો આખરે ગ્રાહકો પર બોજ પડશે. બેંક ATM સેવા ચાર્જ વધારીને આની ભરપાઈ કરી શકે છે, જે તમારા માટે ATMમાંથી રોકડ ઉપાડવાનું વધુ બોજારૂપ બનાવી શકે છે.