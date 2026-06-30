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અમેરિકા-ઈરાન વાતચીત પહેલા ઘટ્યું ક્રૂડ ઓઈલ, શું પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં મળી રાહત, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Oil Prices Down: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધને કારણે તેલ, જે 115 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું હતું, તે હવે તે 70 ડોલરથી 73 ડોલર પ્રતિ બેરલની વચ્ચે છે. WTI તેલ 0.62 ડોલર ઘટીને 70.33 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:52 AM IST
અમેરિકા-ઈરાન વાતચીત પહેલા ઘટ્યું ક્રૂડ ઓઈલ, શું પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં મળી રાહત, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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