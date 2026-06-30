/અમેરિકા-ઈરાન વાતચીત પહેલા ઘટ્યું ક્રૂડ ઓઈલ, શું પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં મળી રાહત, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Oil Prices Down: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ દરમિયાન ક્રૂડ ઓઈલ એક મુખ્ય મુદ્દો રહ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને નિયંત્રિત કરે છે. ખાડી યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવ જે 115 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચ્યા હતા, તે હવે $70 થી $73 પ્રતિ બેરલની વચ્ચે છે.
30 જૂને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરી ઘટ્યા. વૈશ્વિક બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ 0.26 ડોલર ઘટીને $73.66 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું. WTI ઓઈલ 0.62 ડોલર ઘટીને 70.33 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ કેમ ઘટ્યા?
સોમવારે બ્રેન્ટ ઓઈલ 73.45 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર બંધ થયું અને આજે 73.45 ડોલર પર ખુલ્યું. આજે, તેની કિંમત 73.59 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગઈ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રભાવિત થયા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે આજે દોહામાં વાતચીત ફરી શરૂ થઈ શકે છે. ઈરાન કોઈપણ કિંમતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ ગુમાવવા માંગતું નથી.
આજના પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ
ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, ગુજરાતના 5 મોટા શહેરોમાં પેટ્રોલ ડિઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નથી ઓઈલ કંપનીઓ સવારમાં 6 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ જાહેર કરે છે.
શું અમેરિકા અને ઈરાન કોઈ સમાધાન પર પહોંચશે?
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ ડીલ છતાં હુમલા ચાલુ રહ્યા. હવે, બંને દેશો વચ્ચે આજે દોહામાં વાતચીત ફરી શરૂ થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બંને દેશો ફરી મળશે. ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર પોતાનો નિયંત્રણ છોડશે નહીં.
ઈરાનના નાયબ વિદેશ પ્રધાન, કાઝેમ ઘરીબબાદીએ જણાવ્યું છે કે તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખશે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે ઈરાન આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ પર નિયંત્રણ જાળવી શકતું નથી, જ્યારે ઈરાન આ માર્ગ દ્વારા આવક ઉત્પન્ન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.