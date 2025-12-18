Wealth Destroyer Stock: 1 વર્ષમાં શેરમાં 70% નો ઘટાડો, રોકાણકારોને નુકસાન, હવે માલિકે પણ વેચી દીધા શેર!
Ola Electric Share Price: OLA Electric નો શેર રોકાણકારોના વિશ્વાસની પરીક્ષા લઈ રહ્યાં છે. પ્રમોટરની ભાગીદારી, નબળા વોલ્યુમ ગ્રોથ, વધતું દેવું અને માર્કેટમાં ચાલી રહેલી સ્પર્ધા સ્ટોક પર ભારે પડી રહી છે.
Trending Photos
ઓલા ઈલેક્ટ્રિકના શેરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે આ શેર પોતાના 52 સપ્તાહના નીચલા સ્તર પર પહોંચી ગયો છે. આજ પણ શેરમાં 4.92 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે, જેના કારણે આ શેર પોતાના 31.30 રૂપિયા પર આવી ગયો છે, જે રેકોર્ડ લો લેવલ છે. આ ભારે ઘટાડા વચ્ચે કંપનીના માલિક જ પોતાની ભાગીદારી વેચી રહ્યાં છે.
Ola Electric ના શેરમાં લિસ્ટિંગ બાદ ભારે ઘટાડો થયો છે, જેમાં રોકાણકારોનો એક મોટો હિસ્સો ખતમ થઈ ગયો છે. શેરની કિંમત હવે 30 રૂપિયાથી થોડી વધુ છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં શેરમાં 70 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. પરંતુ તત્કાલીન ઘટાડો કંપનીના માલિક ભાવિશ અગ્રવાલ દ્વારા વેચવામાં આવેલા શેરને કારણે છે.
₹200 કરોડથી વધુ મૂલ્યના શેર વેચાયા
ભાવિશ અગ્રવાલે બે દિવસમાં વારંવાર ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર ખુલ્લા બજારમાં વેચ્યા છે, જે કુલ ₹200 કરોડથી વધુ છે. આ વેચાણ એવા સમયે થયું છે જ્યારે શેરબજાર પહેલેથી જ નબળું છે. સ્થાપકોના મોટા શેર વેચાણથી રોકાણકારો ડરી રહ્યા છે, પ્રમોટરોના આત્મવિશ્વાસ પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે અને બજારમાં શેરનો વધુ પડતો પુરવઠો સર્જાઈ રહ્યો છે, જેનાથી ભાવ પર વધુ દબાણ આવી રહ્યું છે.
ભાવિશ અગ્રવાલે શેર કેમ વેચ્યા?
કંપનીના નિવેદન મુજબ, અગ્રવાલે ₹260 કરોડની લોન સંપૂર્ણપણે ચૂકવવા માટે ખુલ્લા બજારમાં પોતાના અંગત હિસ્સાનો એક નાનો હિસ્સો વેચી દીધો હતો. નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આ વેચાણ સાથે, અગાઉ ગીરવે મૂકેલા શેરના તમામ 3.93% શેર મુક્ત કરવામાં આવશે, જે "એક મહત્વપૂર્ણ અવરોધ" દૂર કરશે.
તેમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ડીલ બાદ પ્રમોટર સમૂહની પાસે ઓલા ઈલેક્ટ્રિકમાં લગભગ 34 ટકા ભાગીદારી રહેશે, જે નવી પેઢીની લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં સૌથી વધુ ભાગીદારીમાંથી એક છે અને પ્રમોટરના નિયંત્રણમાં કોઈ કમી આવશે નહીં અને ન લાંબાગાળાના વિશ્વાસમાં કોઈ ફેરફાર થશે.
કંપની વધુમાં જણાવે છે કે આ કાર્યવાહીનો હેતુ પ્રમોટરો દ્વારા લેવામાં આવેલા તમામ કોલેટરલાઇઝ્ડ દેવાને દૂર કરવાનો છે, જે બિનજરૂરી જોખમ અને અસ્થિરતા ઊભી કરી શકે છે અને તે સ્થાપકની માન્યતાનો એક ભાગ છે કે ઓલા ઇલેક્ટ્રિક કોઈપણ કોલેટરલાઇઝ્ડ દેવા વિના કામ કરવું જોઈએ અને તેમણે લીવરેજને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવું જોઈએ.
રોકાણકારોને જોરદાર નુકસાન
ઓલા ઈલેક્ટ્રિકના શેરમાં એક મહિનામાં 26 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ત્રણ મહિનામાં આ શેર 50 ટકા નીચે ગયો છે. છ મહિના દરમિયાન તેમાં 32 ટકા અને 1 વર્ષ દરમિયાન 70 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 100.40 રૂપિયા છે. ઓલા ઈલેક્ટ્રિકનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ઘટીને 14250 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે