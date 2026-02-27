₹157 નો શેર તૂટી ₹25 પર આવી ગયો, ચર્ચિત કંપનીની હવા નીકળી ગઈ, રોકાણકારોને ભારે નુકસાન
ઈલેક્ટ્રિક વાહનોમાં ચર્ચિત કંપની ઓલા ઈલેક્ટ્રિકના સ્ટોકે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન કરાવ્યું છે. કંપનીના શેરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે અને કિંમત 25 રૂપિયા આસપાસ પહોંચી ગઈ છે. કંપનીના શેર પોતાના હાઈ સ્તર 157 રૂપિયાથી 84 ટકા તૂટી ગયા છે.
- ઓલા મોબિલિટીના શેરમાં મોટો ઘટાડો
- ટીવીએસ, બજાજ જેવી કંપનીઓથી પાછળ ઓલા
- 157 રૂપિયાના હાઈથી 25 રૂપિયા પહોંચી શેરની કિંમત
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી (Ola Electric Share Price) ના શેરની કિંમતમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. કંપનીના શેર 157 રૂપિયાના ઉપલા સ્તરથી 84 ટકા સુધી તૂટી ગયા છે. આજે શુક્રવારે બીએસઈમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 25 રૂપિયા આસપાસ પહોંચી ગયો છે. ઓલા ઈલેક્ટ્રિક મોબિલિટીનું લિસ્ટિંગ 2024મા થયું હતું. કંપનીની ઈશ્યુ પ્રાઇઝ 76 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતી. શેરમાં ભારે ઘટાડાને કારણે કંપનીએ રોકાણકારોના 57000 કરોડ રૂપિયા ડૂબાડી દીધા છે. હવે સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે?
શું છે સમસ્યાનું કારણ?
ભાવિશ અગ્રવાલની આગેવાનીવાળી કંપનીએ વધતી પ્રતિસ્પર્ધા કે માંગમાં ઘટાડાનો સામનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સાથે રેગુલેટરી તરફથી ચાલી રહેલી તપાસની અસર પર પણ કંપની પર જોવા મળી રહી છે. પાછલા દિવસોમાં ઓલાના ઘણા સર્વિસ સેન્ટર અને શોરૂમ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ વગર ઓપરેટ થતાં જોવા મળ્યા હતા.
શું કહી રહ્યાં છે એક્સપર્ટ?
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર બ્રોકરેજ ફર્મ Goldman Sachs એ 52 રૂપિયાની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ઘટાડી 26 રૂપિયા કરી દીધી છે. આ સિવાય રેટિંગને ઘટાડી ન્યૂટ્રલ કર્યું છે. Goldman Sachs એ કંપનીના રેવેન્યુમાં પણ ઘટાડાની આશા વ્યક્ત કરી છે. બ્રોકરેજ હાઉસે બિઝનેસને ઠીક કરવા માટે સારા અને શાનદાર સર્વિસ ઓપરેશન, ઉચ્ચ સ્તર પર અધિકારીઓની નિરંતરતા પર ફોકસ કરવાની સલાહ આપી છે.
સિટીએ શેર વેચવાની આપી સલાહ
બ્રોકરેજ હાઉસ સિટીએ તાજેતરમાં ઓલાની ટાર્ગેટ કિંમત ઘટાડી હતી. બ્રોકરેજ હાઉસે શેર વેચવાની સલાહ આપી હતી. સિટીએ પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે કંપનીએ સર્વિસના પડકારને કારણે પોતાનું એક મોટું માર્કેટ શેર ગુમાવી દીધું છે. કંપનીના ત્રીજા ક્વાર્ટરના પરિણામ પર આશાથી ખરાબ રહ્યાં છે.
ટીવીએસ, બજાજ જેવી કંપનીઓથી પાછળ ઓલા
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર ફેબ્રુઆરીના શરૂઆતી 18 દિવસમાં ઓલાએ 2575 વાહનો વેચ્યા હતા, જે 4.2 ટકાના ઘટાડા તરફ ઈશારો કરી રહ્યાં છે. વર્તમાન સમયમાં ઓલા, ટીવીએસ મોટર, બજાજ ઓટો અને હીરો મોટોકોર્પ કરતા પાછળ રહી ગઈ છે.
