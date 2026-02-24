Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે ગુજરાતી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં તેજી, રોકાણ માટે રહો તૈયાર!

IPO News: ગુજરાતના રાજકોટ સ્થિત ઓમનીટેક એન્જિનિયરિંગનો આઈપીઓ 25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે. કંપની દ્વારા આઈપીઓના માધ્યમથી 583 કરોડ રૂપિયા એકત્ર ઈચ્છે છે. આ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:34 AM IST
  • રાજકોટ સ્થિત Omnitech Engineering IPO નો આઈપીઓ થશે ઓપન
  • આઈપીઓ માટે  216-227 રૂપિયા પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી
  • આઈપીઓ દ્વારા 583 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્લાન

Omnitech Engineering IPO: એન્જિનિયરિંગ કમ્પોનેન્ટ બનાવનારી ગુજરાતી કંપની ઓમનીટેક એન્જિનિયરિંગે પોતાના 583 કરોડના આઈપીઓ માટે 216-227 રૂપિયા પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. કંપનીએ શુક્રવારે જણાવ્યું કે પોતાનો આઈપીઓ 25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે અને 27 ફેબ્રુઆરીએ બંધ થશે. મોટા (એન્કર) ઈન્વેસ્ટર 24 ફેબ્રુઆરીએ બોલી લગાવી શકશે. આ આઈપીઓ 418 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર અને 165 કરોડ રૂપિયાના શેરના વેચાણની રજૂઆત (OFS) નું સંયોજન છે. કંપનીના પ્રમોટર ઉદયકુમાર અરૂણકુમાર પારેખ દ્વારા શેર વેચવામાં આવી રહ્યાં છે.

શું ચાલી રહ્યો છે GMP?
અનૌપચારિક બજારની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખનાર પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ આંકડા અનુસાર કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 7 રૂપિયાના GMP પર ટ્રેડ થઈ રહ્યાં છે. જો લિસ્ટિંગ સુધી આ સ્થિતિ યથાવત રહે તો રોકાણકારોને 3.08 ટકાનો ફાયદો થઈ શકે છે. તો IPO Watch લગભગ 7.04 ટકા જીએમપી દર્શાવી રહ્યું છે. પરંતુ ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ અનૌપચારિક હોય છે અને તેમાં ઉતાર-ચઢાવ સંભવ છે. તેથી રોકાણકારોએ માત્ર જીએમપીના આધાર પર નિર્ણય ન લેવો જોઈએ.

કંપનીની યોજના
ગુજરાતના રાજકોટ સ્થિત કંપનીએ 583 કરોડ રૂપિયાના આઈપીઓ માટે 216થી 227 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ આઈપીઓના માધ્યમથી કંપની ફંડ એકત્ર કરી પોતાના વ્યવસાયનો વિસ્તાર, લોનમાં ઘટાડો અને સામાન્ય કોર્પોરેટ ઉદ્દેશ્યને પૂરા કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. 

ઓમનીટેક એન્જિનિયરિંગના શેર 5 માર્ચે બજારમાં લિસ્ટ થઈ શકે છે. મહત્વનું છે કે કંપનીએ 30 સપ્ટેમ્બર, 2025ના સમાપ્ત છ મહિના દરમિયાન અને નાણાકીય વર્ષ 2025, 2024 અને 2023મા અમેરિકા, ભારત, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, જર્મની, બુલ્ગારિયા, સ્વીડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા સહિત 24 દેશોમાં 256થી વધુ ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝ્ડ ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા એન્જિનિયર્ડ ઘટકો અને એસેમ્બલીઓની સપ્લાય કરી છે.

