ટ્રમ્પની એક જાહેરાત અને બજાર ધ્રૂજ્યું! ચાંદી 2.15 લાખ થઈ સસ્તી, તો સોનામાં પણ કડાકો... જાણો આજે શું છે ભાવ
Gold-Silver Rates: મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સોનું 6000 રૂપિયાથી વધુ ગગડ્યું છે અને ચાંદીમાં રેકોર્ડ હાઈ સ્તરથી 2.15 લાખ રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
- સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો!
- ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ સોનાના ભાવમાં 6000નો ઘટાડો
- ચાંદીના ભાવમાં 18,000નો મોટો ઘટાડો
Trending Photos
Gold-Silver Rates: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જાહેરાત બાદ ગોલ્ડ-સિલ્વર માર્કેટમાં ભારે હલચલ જોવા મળી રહી છે. ટ્રમ્પે ગુરુવારે સવારે ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 6.30 વાગ્યે ઈરાન યુદ્ધ પર અપડેટ આપતા કહ્યું કે, "અમેરિકા જે હાંસલ કરવા માંગતું હતું તે લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. અમે 2 થી 3 અઠવાડિયામાં એક મોટું એક્શન લઈશું."
ટ્રમ્પના આ નિવેદન બાદ બજારમાં ડરનો માહોલ ફેલાયો. ભારતથી લઈને સમગ્ર એશિયાઈ બજારોમાં ગભરાટનો માહોલ જોવા મળ્યો. ઓઈલના ભાવમાં પણ મોટો ઉછાળો આવ્યો અને તે 107 ડોલરને પાર કરી ગયો. તેની સાથે જ MCX પર સોના-ચાંદીના ભાવ ઝડપથી ઘટ્યા, જેના કારણે તે રેકોર્ડ હાઈથી ઘણા નીચે આવી ગયા છે.
મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટ (MCX) પર ચાંદી ગુરુવારે લગભગ 18,000 રૂપિયા અથવા 7% ઘટીને 2,24,500 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ. તેવી જ રીતે સોનાના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો રહ્યો હતો. તે 4% અથવા 6000 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 1,47,100 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું છે.
રેકોર્ડ હાઈથી કેટલા સસ્તા થયા સોનું-ચાંદી?
સોના અને ચાંદીની કિંમત પોતાના રેકોર્ડ હાઈ સ્તરથી ઘણી નીચે આવી ગઈ છે. MCX પર સોનાનો રેકોર્ડ હાઈ લેવલ 2,02,984 રૂપિયા છે, જે અત્યારે 1.47 લાખ રૂપિયા પર છે. આવી સ્થિતિમાં સોનું તેના રેકોર્ડ હાઈથી 55 હજાર રૂપિયા નીચે છે.
ચાંદીનો રેકોર્ડ હાઈ પ્રાઈસ 4.39 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે અને આજે 2.24 લાખ રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં જોઈએ તો ચાંદીની કિંમતમાં રેકોર્ડ હાઈથી 2.15 લાખ રૂપિયાનો ઘટાડો આવ્યો છે. જાન્યુઆરી 2026માં સોના અને ચાંદી બન્નેએ તેમનું હાઈ સ્તર પર પહોંચ્યું હતું.
ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોના-ચાંદીના ભાવ
ગ્લોબલ માર્કેટમાં પણ સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોનું 2.15% તૂટીને 4,710.95 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 5.20% ઘટીને 72.108 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર હતો.
ગોલ્ડ-સિલ્વર ETFના ભાવ પણ ઘટ્યા
સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં મોટા ઘટાડાની સાથે ગોલ્ડ-સિલ્વર ETFમાં પણ મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સિલ્વર ETF લગભગ 5% સુધી ગગડ્યું, જ્યારે ગોલ્ડ ETFમાં પણ 2%થી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો.
Disclaimer: સોના-ચાંદી અથવા તેની સાથે જોડાયેલી કોઈપણ સંપત્તિમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ જરૂર લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે