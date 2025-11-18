Prev
સોના કરતાં પણ મોંઘી છે આ ધાતુ, 1 ગ્રામના ભાવમાં આવી જશે 200 કિલો સોનું, ક્યાં થાય છે તેનો ઉપયોગ

californium price per gram in india: કેલિફોર્નિયમએ એક સિન્થેટીક રેડિયોએક્ટિવ એલિમેન્ટ છે. સિન્થેટીક એટલે એવા એલિમેન્ટ જે પૃથ્વી પર કુદરતી રીતે જોવા મળતા નથી. આ લેબમાં માનવીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. વિશ્વમાં માત્ર 24 સિન્થેટિક એલિમેન્ટ છે. કેલિફોર્નિયમ તેમાંથી એક છે. તેનો એટોમિક નંબર 98 છે. કેલિફોર્નિયમ પીરિયોડિક ટેબલમાં એક્ટિનાઈડ સિરીઝનું સદસ્ય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:55 AM IST

californium price per gram in india: સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો ઉપયોગની દૃષ્ટિએ અને રોકાણની રીતે પણ સોનાને સૌથી કિંમતી ધાતુ માનવામાં આવે છે. પરંતુ તમને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે સોનું, દુનિયાની સૌથી કિંમતી ધાતુ નથી. કિંમતના મામલે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ધાતુ કંઈક બીજી જ છે અને આ કિંમતી ધાતુનું નામ છે કેલિફોર્નિયમ.

આની કિંમતનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમ વેચીને તમે 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકો છો. આ વાત તમને એક ક્ષણ માટે આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે, પરંતુ આ સત્ય છે. આવો, તમને જણાવીએ કે કેલિફોર્નિયમ આટલી મોંઘી ધાતુ કેમ છે અને તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે.

શું છે કેલિફોર્નિયમ?
ખરેખર, કેલિફોર્નિયમ એક કૃત્રિમ રેડિયોએક્ટિવ રાસાયણિક તત્વ છે. સરળ શબ્દોમાં સમજીએ તો આ ધાતુ એવી છે, જે મનુષ્યો દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. કેલિફોર્નિયમ પૃથ્વી પર કુદરતી રીતે મળતું નથી. તે સંપૂર્ણપણે સિન્થેટિક તત્વ છે. પરંતુ તેનું ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ છે. વિશ્વભરમાં તેના સપ્લાયકર્તાઓ ખૂબ ઓછા છે. તેના મોંઘા હોવા પાછળનું આ પણ એક કારણ છે. કેલિફોર્નિયમ અત્યંત દુર્લભ છે, તેથી મોંઘું છે. તેનું પ્રતીક Cf છે.

 

કેટલી છે એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમની કિંમત?
એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમ ધાતુની કિંમત 27 મિલિયન ડોલર (લગભગ 239 કરોડ રૂપિયા) છે, જ્યારે સોનાની કિંમત 1.2 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. આથી, તમે એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમથી 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકો છો. આ ધાતુની શોધ વર્ષ 1950માં કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી, બર્કલેના સંશોધકોએ કરી હતી, તેથી કેલિફોર્નિયમનું નામ તે યુનિવર્સિટીના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું જ્યાં આ સંશોધન થયું હતું.

ક્યાં થાય છે કેલિફોર્નિયમનો ઉપયોગ?
કેલિફોર્નિયમનો સૌથી મહત્વનો ઉપયોગ પરમાણુ રિએક્ટરોમાં થાય છે. તેથી, આ ધાતુ પરમાણુ ઉદ્યોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. તેનો ઉપયોગ નાના મોડ્યુલર રિએક્ટરો, તબીબી સારવારો, અંતરીક્ષ સંશોધન, ઔદ્યોગિક કાર્યક્રમોઅને માતૃભૂમિ સુરક્ષામાં પણ કરવામાં આવે છે.

તબીબી સારવારમાં, કેલિફોર્નિયમ ન્યૂટ્રોન થેરાપી નામની એક પદ્ધતિ છે, જેના દ્વારા કેન્સરનો ઇલાજ કરવામાં આવે છે. આ થેરાપીમાં કેલિફોર્નિયમ-252 નો ઉપયોગ કરીને કેન્સર કોષોનો નાશ કરવામાં આવે છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
