આ એક ભૂલને કારણે મિડલ ક્લાસ ક્યારેય અમીર બનતો નથી, જાણીતા CA એ શેર કર્યું સિક્રેટ

Loan Repayment: દેવાથી છુટકારો મેળવવા માટે હોમ લોન અને કાર લોન ચૂકવવી એ એક ભૂલ છે, પરંતુ તમારા CA તેને ભૂલ કહી રહ્યા છે!

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:00 PM IST

આ એક ભૂલને કારણે મિડલ ક્લાસ ક્યારેય અમીર બનતો નથી, જાણીતા CA એ શેર કર્યું સિક્રેટ

How To Make Wealth : મોટાભાગના મધ્યમ વર્ગના લોકો દેવાના ડુંગરમાંથી શક્ય તેટલી વહેલી તકે બહાર નીકળવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. તેમણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમની ઘર અથવા કાર લોન ચૂકવવી જોઈએ. પરંતુ CA કહે છે કે દેવાની મુક્તિનું સ્વપ્ન ક્યારેક મોટી ભૂલ બની શકે છે. વાંચો કેવી રીતે...

મધ્યમ વર્ગના લોકો દેવાથી ઘેરાયેલા પોતાનું જીવન વિતાવે છે. કેટલાક તો તેને ચૂકવતા નિવૃત્ત પણ થાય છે. મોટાભાગના લોકો માટે, દેવામુક્ત જીવન એક સ્વપ્ન છે. કોઈ EMI નથી, કોઈ તણાવ નથી, ફક્ત શાંતિ છે. 30 ના દાયકામાં એક માણસને જ્યારે તેણે તેની ઘર અને કાર લોન ચૂકવી ત્યારે આ જ વિચાર આવ્યો હતો. તે ખુશીથી તેના CA ની ઓફિસમાં ગયો અને કહ્યું, "હું આખરે મુક્ત છું." પરંતુ તેના CA એ તેને ભૂલ કહી. જાણો કેમ?

નિર્ણય ખોટો હતો
CA અભિષેક વાલિયાએ LinkedIn પર એક વાર્તા શેર કરી. તેણે સમજાવ્યું કે તે માણસનો નિર્ણય કેવી રીતે ખોટો હતો. લોન ચૂકવવા માટે, તે માણસે તેના બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેચી દીધા, તેનું ઇમરજન્સી ફંડ ખાલી કર્યું અને થોડા વર્ષો માટે નિવૃત્તિ યોજના મુલતવી રાખી. EMI ચૂકવવાની ઇચ્છામાં, તેણે તેની નાણાકીય સુરક્ષાને નષ્ટ કરી દીધી. 

ફરીથી દેવામાં ડૂબી જશે
CA વાલિયાએ સમજાવ્યું કે જો કોઈ તબીબી કટોકટી આવે, તે તેની નોકરી ગુમાવે, અથવા કોઈ કૌટુંબિક સમસ્યા આવે, તો તે માણસ ફરીથી દેવામાં ડૂબી જશે. પરંતુ આ વખતે, તેની પાસે તેને મદદ કરવા માટે કોઈ રોકાણ નહીં હોય. સત્ય એ છે કે, દેવામુક્ત થવાનો અર્થ એ નથી કે તમે આર્થિક રીતે મુક્ત છો. કેટલીકવાર, સૌથી સમજદારી એ છે કે કોઈપણ કિંમતે લોન ચૂકવવી નહીં, પરંતુ તેને તરલતા, વૃદ્ધિ અને ભવિષ્યની સુરક્ષા સાથે સંતુલિત કરવી. વાલિયાએ કહ્યું કે પૈસા ફક્ત આજની માનસિક શાંતિ માટે નથી, પણ આવતીકાલ માટે ઢાલ પણ છે.

શ્રીમંત લોકો સંપત્તિ કેવી રીતે બનાવે છે?
CA નીતિન કૌશિકે એક ટ્વિટમાં કહ્યું કે મોટાભાગના મધ્યમ વર્ગના પરિવારો ફક્ત કમાણી અને બચત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પગાર આવે છે, બિલ બહાર જાય છે, અને જે કંઈ બાકી રહે છે તે એક જ ખાતામાં રાખવામાં આવે છે. નોકરી ગુમાવવી, તબીબી કટોકટી અથવા લોન ડિફોલ્ટ બધું જ ભૂંસી શકે છે, કારણ કે બધું એક જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે. બીજી બાજુ, શ્રીમંત લોકો ફક્ત કમાણી જ કરતા નથી પણ તેમની સંપત્તિનું નિર્માણ પણ કરે છે. તેમના ઘરો ટ્રસ્ટ અથવા કંપનીઓના નામે રાખવામાં આવ્યા છે, તેમના પોતાના નહીં. તેમના વ્યવસાયો હોલ્ડિંગ ફર્મ્સ દ્વારા સ્તરોમાં ફેલાયેલા છે, તેથી જો એક યુનિટ નાદાર થઈ જાય તો પણ, પરિવારની સંપત્તિ સુરક્ષિત રહે છે. તેઓ કંપનીઓ દ્વારા લોન લે છે, વ્યક્તિગત રીતે નહીં, જે જવાબદારીને તેમની જીવનશૈલીથી અલગ રાખે છે. વીમો બધા મોટા જોખમો સામે રક્ષણ આપે છે, અને સંપત્તિઓ વિવિધ સંસ્થાઓ, જીવનસાથીઓ અથવા ટ્રસ્ટમાં ફેલાયેલી હોય છે, જે અદ્રશ્ય કવચ બનાવે છે.

મધ્યમ વર્ગે આ શીખવું જોઈએ
સાચી સંપત્તિ હેક ફક્ત વધુ આવક રાખવા વિશે નથી, પરંતુ તમે જે બનાવ્યું છે તેનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું તે શીખવા વિશે છે. મધ્યમ વર્ગ માટે, આમાંની કેટલીક વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવો - માલિકીમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવું, જોખમોનો વીમો લેવો અને વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક નાણાકીય બાબતોને અલગ કરવી - એ સ્થાયી નાણાકીય સુરક્ષા તરફનું પ્રથમ પગલું છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ


