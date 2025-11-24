Gratuity Calculator: હવે બસ 1 વર્ષની નોકરી પર મળશે ગ્રેચ્યુઇટી, ₹30,000 ના બેઝિક પગાર પર સમજો ગણતરી
One year gratuity rule: નવા લેબર લો બાદ હવે માત્ર એક વર્ષની નોકરી પર પણ ગ્રેચ્યુઇટી મળે છે. જાણો ગ્રેચ્યુઇટીની ફોર્મ્યુલા, 26નું ગણિત, તમારી બેઝિક સેલેરી પર મળનાર રકમની ગણતરી અને કઈ રીતે આ ફેરફાર નોકરી કરતા લોકો અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ માટે મોટો ફાયદો સાબિત થશે.
Trending Photos
નોકરીયાત લોકો માટે ગ્રેચ્યુઇટી સાથે જોડાયેલો મોટો ફેરફાર થયો છે. પહેલા પાંચ વર્ષ સુધી કામ કરનાર કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટીનો લાભ મળતો હતો, પરંતુ હવે નવો લેબર લો લાગૂ થવા પર આ નિયમમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે. હવે કોઈપણ કર્મચારી એક વર્ષ કામ કરીને ગ્રેચ્યુઇટીનો હકદાર બની જાય છે. આ ફેરફાર ઘણા કર્મચારીઓ માટે રાહતભર્યો છે, જે નોકરી બદલતા રહે છે અને લાંબો સમય એક કંપનીમાં કામ કરતા નથી.
12 મહિના નોકરી અને ખિસ્સામાં પૈસા
નવા નિયમ બાદ હવે લોકોના મનમાં મોટો સવાલ છે કે માત્ર એક વર્ષ નોકરી કર્યા બાદ તેને ગ્રેચ્યુઇટીના રૂપમાં આખરે કેટલા રૂપિયા મળશે. પહેલા આ ગણતરી મુશ્કેલ લાહતી હતી, પરંતુ નવી ફોર્મ્યુલા એટલી સરળ છે કે કોઈપણ કર્મચારી પોતાની ગ્રેચ્યુઇટીનો હિસાબ કરી શકે છે. તમારે ફક્ત તમારા મૂળ પગાર અને કામ કરેલા દિવસોની સંખ્યાની જરૂર છે, અને તમને તરત જ ખબર પડશે કે 12 મહિનાની સેવા પછી તમારા ખિસ્સામાં કેટલા વધારાના પૈસા હશે. જોકે સરકારે ગ્રેચ્યુટી નક્કી કરવા માટે ખાસ ફોર્મ્યુલા સ્પષ્ટ કર્યો નથી, એવું અનુમાન છે કે તે વર્તમાન ગણતરી જેવું જ હશે. હાલમાં, ગ્રેચ્યુટી ફંડની ગણતરી કરવા માટે ફોર્મ્યુલા (છેલ્લો પગાર) x (15/26) x (કંપનીમાં કામ કરેલા વર્ષોની સંખ્યા) નો ઉપયોગ થાય છે.
કઈ રીતે થશે ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી
હવે સૌથી મોટો સવાલ છે કે એક વર્ષ નોકરી કરવા પર ગ્રેચ્યુઇટી કેટલી મળે છે. તેનો જવાબ કાઢવો મુશ્કેલ નથી, કારણ કે ગ્રેચ્યુઇટીની ફોર્મ્યુલા નક્કી છે અને દરેક કર્મચારી તેને સરળતાથી સમજી શકે છે. તે માટે તમારી છેલ્લી બેઝિક સેલેરી અને ડીએનો ટોટલ લેવામાં આવે છે અને તેને 15 સાથે ભાંગાકાર કરી 26 પર ડિવાઇડ કરવામાં આવે છે. એક મહિના માટે સરેરાશ 26 કાર્યકારી દિવસો અને 15 નિશ્ચિત ગ્રેચ્યુઇટી દિવસોનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ સરળ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને તમારી ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ ઝડપથી નક્કી કરી શકો છો.
ગ્રેચ્યુઇટી ફોર્મ્યુલા સમજો
કર્મચારીઓ હંમેશા વિચારે છે કે નોકરી છોડ્યા પછી તેમને કેટલી ગ્રેચ્યુઇટી મળશે. સદનસીબે, આ ફોર્મ્યુલા એકદમ સરળ છે અને કોઈપણ કર્મચારી તેની ગણતરી પોતે કરી શકે છે. ગ્રેચ્યુઇટી તમારા છેલ્લા મૂળભૂત માસિક પગાર, 15 દિવસનું નિશ્ચિત મૂલ્ય અને કુલ સેવા વર્ષોની સંખ્યાના આધારે નક્કી થાય છે. ફોર્મ્યુલા છે: છેલ્લો મૂળભૂત પગાર × (15/26) × સેવા વર્ષો. આ ગણતરી તરત જ દર્શાવે છે કે તમારી સેવાના બદલામાં તમને કેટલા વધારાના પૈસા મળશે.
શું છે 26ની ગણતરી?
ઘણા લોકો ગ્રેચ્યુઇટી ફોર્મ્યુલામાં 26 નંબરનું કારણ સમજી શકતા નથી, પરંતુ ગણતરી એકદમ સરળ છે. લેબર કોડ મુજબ, મહિનામાં સરેરાશ કાર્યકારી દિવસો 26 ગણવામાં આવે છે, કારણ કે રજાઓ બાદ કર્યા પછી, વાસ્તવિક કાર્યકારી દિવસો સમાન રહે છે, તેથી ગ્રેચ્યુઇટી ફોર્મ્યુલામાં 26 નો ઉપયોગ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ધારો કે કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર 70,000 રૂપિયા છે અને તે એક વર્ષ પછી નોકરી છોડી દે છે, તો આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને તેની ગ્રેચ્યુઇટી તરત જ ઉપાડી શકાય છે. સંપૂર્ણ ગણતરી આગળ જાણો.
70 હજાર પગારની સંપૂર્ણ ગણતરી સમજો
જો તમારો મૂળ પગાર ₹70,000 છે, તો એક વર્ષની સેવા માટે ગ્રેચ્યુઇટી આશરે ₹40,385 છે. આનો અર્થ એ થયો કે હવે ટૂંકા સેવા સમયગાળાવાળા કર્મચારીઓને પણ સીધો લાભ મળશે. પહેલાં, પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા સુધી ગ્રેચ્યુઇટી મળતી ન હતી, પરંતુ નવા નિયમો સાથે, એક, બે, કે ત્રણ વર્ષની સેવા ધરાવતા કર્મચારીઓ હવે આ લાભ માટે પાત્ર છે. આ ફેરફાર યુવાનો અને નોકરી બદલતા કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો માટે નોંધપાત્ર રાહત લાવે છે.
એક નજરમાં એક વર્ષની ગણતરી સમજો
એક વર્ષની સેવા માટે ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી કરવી એકદમ સરળ છે, કારણ કે સરકારે એક ફોર્મ્યુલા સ્થાપિત કરી છે. તમારા છેલ્લા મૂળ પગાર અને ડીએના સરવાળાને 15 વડે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે અને પછી 26 વડે ભાગવામાં આવે છે, જે એક મહિનામાં સરેરાશ કાર્યકારી દિવસો દર્શાવે છે. જો કોઈ કર્મચારીનો છેલ્લો પગાર ₹30,000 હોય અને તેમણે એક વર્ષ કામ કર્યું હોય, તો સૂત્ર (30,000 × 15 × 1)/26 નો ઉપયોગ કરીને ગ્રેચ્યુઇટી આશરે ₹17,307 થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ટૂંકા ગાળાની નોકરી પણ નોંધપાત્ર રકમમાં પરિણમી શકે છે.
સમજો ગ્રેચ્યુઇટીની ખાસ વાતો
ગ્રેચ્યુઇટીને સમજો તો તમારા છેલ્લો બેઝિક પગાર અને ડીએના 15 દિવસના બરાબર હિસ્સાના રૂપમાં મળે છે. તમારો પગાર જેટલો વધારે હશે, ગ્રેચ્યુઇટી એટલી વધુ હશે. ખાસ વાત છે કે જો તમે કોઈ કંપનીમાં સતત છ મહિના કામ કરો છો તો તેને એક વર્, ગણી લેવામાં આવે છે. એટલે કે તમે 11 મહિના નોકરી કરી ગ્રેચ્યુઇટીના હકદાર બની દાવ છો. આ સિવાય ગ્રેચ્યુઇટી ટેક્સ ફ્રી છે, એટલે તેમાં મળેલી રકમ સીધી તમારા હાથમાં આવે છે. જે લોકો વારંવાર નોકરી બદલે છે તેના માટે આ ફાયદાની વાત છે. (નોટઃ આ સમાચાર સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ગણતરીમાં ફેરફાર થઈ શકે છે)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે