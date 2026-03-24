ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! RBI નો નવો નિયમ 1 એપ્રિલથી થશે લાગૂ
એપ્રિલ 2026થી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નવા નિયમ લાગૂ થશે. જો તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો છો તો આ નવા નિયમો વિશે જાણવું જરૂરી છે. દરેક ઓનલાઈન પેમેન્ટ પર 2-ફેક્ટર ઓર્થેન્ટિકેશન (2FA) જરૂરી હશે.
- બધા ડિજિટલ પેમેન્ટ પર લાગૂ થશે નિયમ
- ઓનલાઈન પેમેન્ટ પર બે પ્રકારે વેરિફિકેશન (2FA) ફરજીયાત થઈ જશે
- ઓનલાઈન છેતરપિંડીને રોકવા રિઝર્વ બેંકે બનાવ્યા કડક નિયમ
નવો મહિનો શરૂ થતાં નાણાકીય નિયમોમાં ઘણા મોટા ફેરફાર થાય છે. તેવામાં ઓનલાઈન પેમેન્ટના કેટલાક નિયમમાં એપ્રિલ 2026થી ફેરફાર થવાનો છે. આરબીઆઈએ નવા કડક નિયમ બનાવ્યા છે, જેથી તમારા પૈસા ફ્રોડથી બચી શકે. હવે દરેક ઓનલાઈન પેમેન્ટ પર બે પ્રકારે વેરિફિકેશન (2FA) ફરજીયાત થઈ જશે. માત્ર એક પાસવર્ડ કે જૂનો OTP પર્યાપ્ત રહેશે નહીં. અત્યારે ઘણા લોકો UPI, ક્રેડિટ/ડેબિડ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ કે વોલેટથી પેમેન્ટ કરવા સમયે માત્ર OTP નાખી કામ ચલાવે છે, પરંતુ 1 એપ્રિલ 2026થી આ સિસ્ટમ બદલાઈ જશે.
નવા નિયમ અનુસાર દરેક પેમેન્ટ પર ઓછામાં ઓછા બે રીતે વેરિફિકેશન કરવું જરૂરી હશે. તેમાંથી એક રીત ડાયનામિક (દર વખતે નવી) હોવી જોઈએ. જેમ કે મોબાઈલ PIN, UPI PIN, ફિંગરપ્રિન્ટ, ફેસ આઈડી, ડાયનામિક OTP, પાસવર્ડ અને બાયોમેટ્રિક વગેરે. નાની રકમ કે સામાન્ય પેમેન્ટ પર ઓછી તપાસ થશે, પરંતુ મોટી રકમ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન પર વધારાના વેરિફિકેશન લાગશે. તેને રિસ્ક-બેસ્ડ ઓર્થેન્ટિકેશન કહેવામાં આવે છે.
આ નિયમ દેશની અંદર બધા ડિજિટલ પેમેન્ટ (યુપીઆઈ, કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ, પ્રીપેડ પેમેન્ટ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ) પર લાગૂ થશે. વિદેશી વેબસાઇટ્સ કે એપ્સ દ્વારા થનાર પેમેન્ટ માટે આ નિયમ 1 ઓક્ટોબર 2026થી લાગૂ થશે. આરબીઆઈનું કહેવું છે કે ડિજિટલ પેમેન્ટ ઝડપથી વધી રહ્યાં છે, પરંતુ આ સાથે ફ્રોડ અને હેકિંગના મામલા પણ વધી ગયા છે. જૂના SMS OTP હવે સુરક્ષિત રહ્યાં નથી, હેકર્સ સરળતાથી તેની ચોરી લે છે. તેથી મજબૂત સુરક્ષાની જરૂરિયાત છે કે નવા નિયમથી ફિશિંગ અનઓથોરાઇઝ્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન અને ઓનલાઈન છેતરપિંડીમાં ઘટાડો થવાની આશા છે.
સામાન્ય લોકો પર શું અસર પડશે?
જો ફ્રોડ થાય છે અને બેંક કે પેમેન્ટ કંપનીએ સુરક્ષા નિયમ ફોલો નથી કર્યાં તો તમને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. બેંકે બધા પૈસા પરત કરવા પડશે. જવાબદારી હવે બેંક કે કંપનીની હશે, તમારી નહીં. દરેક પેમેન્ટ પર થોડા વધુ સ્ટેપ લાગી શકે છે. જેમ કે યુપીઆઈ કરવા સમયે PIN, ફિંગરપ્રિન્ટ કે ઓટીપી કે બાયોમેટ્રિકનો ઉપયોગ કરવો. પરંતુ આ તમારી સુરક્ષા માટે છે. નાના દુકાનદારો અને ઓનલાઈન શોપિંગ કરનારે પણ સતર્ક રહેવું પડશે. તેવામાં બેંકો, પેટીએમ, ગૂગલ પે, ફોન પે જેવી કંપનીઓએ પોતાની સિસ્ટમ અપડેટ કરવી પડશે. તેણે નવી રીત અપનાવવી પડશે અને ટ્રાન્ઝેક્શન સર્વેલાન્સ વધારવા પડશે.
1 એપ્રિલ 2026 સુધી તમારી બેંક એપ કે યુપીઆઈ એપને અપડેટ રાખો સાથે બાયોમેટ્રિક (ફિંગર કે ફેસ) ઓન રાખો તેથી પેમેન્ટ સરળતાથી મળે. ક્યારેય કોઈને તમારો પીન કે ઓટીપી કે પાસવર્ડ કોઈને જણાવો નહીં. શંકાસ્પદ લિંક પર ક્લિક કરો નહીં. આરબીઆઈનો ઉદ્દેશ્ય છે કે ડિજિટલ પેમેન્ટ સુરક્ષિત અને સરળ રહે. તેનાથી લાંબા સમયમાં તમારા પૈસા વધુ સુરક્ષિત રહેશે.
